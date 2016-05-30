Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ZenBook 3: Daha ince daha güçlü

Her nesilde kendisini geliştiren ve farklılaşan Asus Zenbook dizüstü bilgisayar serisi, üçüncü nesilde de adından çok söz ettireceğe benziyor. Detaylar yazımızda.
2 yıl
5,1b
1
23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus ZenBook 3: Daha ince daha güçlü

Yıllardır dizüstü bilgisayar pazarında Zen serisi ile iyi bir çizgi yakalayan Asus, Computex 2016 fuarında da seriyi çok daha iyi noktalara götüreceğinin de işaretlerini verdi. Asus ZenBook 3, pek çok konuda MacBook rakiplerini alt etmeyi başarıyor.

Tasarım

12.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan model, Gorilla Glass 4 ile ekranı güçlendirirken, gövdeyi uzay teknolojilerinde kullanılan dayanıklı alüminyum alaşım ile kaplamış. Yine alıştığımız Zen çizgileri, cihazın her tarafında kendisini gösteriyor.

Ekran çerçeveleri, yine sınıfında en ince şekilde optimize edilmiş. Üst taraftan 11.5mm, alt taraftan 16mm ve kenar taraflardan 7.6mm kalınlık söz konusu. Böylece ekran-panel oranı yüzde 82 olarak gerçekleşiyor. Bu oran MacBook modelinde yüzde 78, MacBook Air tarafında ise yüzde 76 seviyesinde. Daha kompakt yapı ile 11.9mm kalınlık değerine erişiliyor.

Donanım

ZenBook 3, sadece 910 gram ve 11.9mm kalınlık değerine sahip. Bu açıdan MacBook ve MacBook Air modellerini geride bırakıyor. Ayrıca Intel Skylake tabanlı Core i7 işlemciler ile, performans testlerine baktığımızda MacBook modelinden 1.5 kat, MacBook Air modelinden ise 1.07 kat daha güçlü. Bu yüksek performansı dengeleyebilmek için, 3mm ile sektörün en ince fan tasarımına yer verilmiş. 1TB’ a kadar sunulan PCIe tabanlı SSD ise yine Apple tarafından 1.5-2 kat daha hızlı.

Cihazın bataryası 40Whr kapasiteli ve 9 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. USB 3.1 Type-C üzerinden bataryanın yüzde 60’ı 49 dakika içerisinde doluyor. Ayrıca Type-C üzerinden Thunderbolt 3 desteği ile harici ekran kartı bağlamanız da mümkün. Cihazın en büyük artılarından biri olarak bu destek öne çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi"

Klavye üzerinde de ince çalışan Asus, kompakt yapıya rağmen tuş aralarını daha fazla açtığını ve daha rahat bir yazım tecrübesi sunduğunu ifade ediyor. Arka aydınlatmalı klavye, uçtan uca tüm kasayı geçiyor. Hemen üst kısmına ise hızlı bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.

Fiyat

Cihazın 512GB PCIe SSD, Intel Core i7 işlemci ve 4GB LPDDR3 2133MHz RAM taşıyan versiyonu 999$ fiyat etiketine sahip. 512GB PCIe SSD, Intel Core i7 işlemci ve 16GB LPDDR3 2133MHz RAM taşıyan versiyonu 1499$. 1TB PCIe SSD, Intel Core i7 işlemci ve 16GB LPDDR3 2133MHz RAM taşıyan versiyon ise 1999$ olarak belirlenmiş. Cihazın önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor.

 
Asus ZenBook 3: Daha ince daha güçlü
 

http://www.engadget.com/2016/05/30/asus-zenbook-3/?ncid=txtlnkusaolp00000595#/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ArcosS3 2 yıl en beğenilen mskblt
mskblt
En ucuz modelin fiyatı bile bin dolar Türkiye'ye geldiğinde minumum 6 bin lira

Macbook'a karşı ürettikleri belli oluyor ve donanım anlamında eziyor. Yazılımı bilemem ama yani 6000 TL olsa bile Apple'ı tercih etmeme nedeni bulunabilir. Yurtdışından alıp gelmesi en mantıklı cihaz budur bence.
mskbltEn ucuz modelin fiyatı bile bin dolar Türkiye'ye geldiğinde minumum 6 bin liraMacbook'a karşı ürettikleri belli oluyor v...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 2 yıl
kimse alınmasın gücenmesin ama içince windows çalıştıktan sonra bir ehemmiyeti yok o donanımın.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AndaCakan 2 yıl
O değil de kimse tek giriş olmasına laf etmemiş macbook ilk çıktığında taşa tutuyodunuz ne değişti şimdi? Cihaza gelirsek tamamen macbook çakması tasarımı. Hatta o kadar çakma ki belli olmasın diye ön tarafa sadece zenbook yazamamışlar bi de asus eklemişler yanına yazık :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 2 yıl
Yav bu macbookcular, sanki bana o sistem oyun oynayabiliyormuş gibi yazmaları yokmu kasmaz tabi.açamıyor ki çünkü.dx12 gibi bi apiniz varda sanki tüm oyunlar uygulamalar vs. o cihaza üretiliyormuş gibi saçma sapan yazılar yazmayın.neymiş efenim donarmış e sazan gibi indirip çalıştırdığın bir sürü malware uygulamaları yüklersen cihaz ne yapsın,ekosistem büyük tabi hedef windows olacak hackerler vs. için.biraz destekli sallayın be.5 senelik dell laptop halen cayır cayır çalışıyor gayette hızlı sen o aleti kullanmayı bilmiyorsan alet ne yapsın.yiğidi öldür hakkını yeme. ayrıca macbookta biraz zor bağlarsın harici ekran kartını(bağlasan bile sanki oyun vs açacak) gerçi sizin ilk o portu çoğaltmak için aparat almanız lazımdı demi.270lira mıydı?Pehhh.Macbookun hiçbir ama hiçbir artısı yok.neymiş efendim,ekranı solmuş arkadaşım,benim cihazımınki niye solmuyor?Apple ürünlerini elfler hazırlamıyor.hepsi çinden koreden japonyadan aynı firmalardan çıkıyor.sen cihazların teknik özelliklerinden anlamıyorsan o senin sorunun.boş boş sallamayın."apple kaliteli diğerleri değil" gibide bi sazanlara göre fikirleride ortaya atmayın.He ayrıca herşeye rağmen windowsu bile kullanamıyorsanız(bilinçli bir kullanıcı olarak),linux filan hiç denemeyin devreleri iyice yakarsınız.Gerçi apple ürünlerinin hitap ettiği iq seviyesinide merak etmiyor değilim.sesle uğraşanların dışında(o programlarında windowsta bol bol alternetifleri olduğu halde) macbookların savunulacak,alınacak hiç bir yanı yok.microsoftu sevmiyor olabilirsiniz tekel ekosistem vs. diye ama unutmayın apple piyasada şuan mikrosoftun yerinde olsaydı microsoftu mumla arardınız.bu kadar fanboyluk yapmanıza gerek yok o yüzden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BluePage 2 yıl
Hasta oldum ama yok mu şunun i5 8gb modeli 700 dolara..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
15.6. inç ekran olsa tadından yenmezdi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
muhendis arkadaslarin mac ler isine yaramadigini dusunuyorum, bu cihaz benim gorusum ms nin surface leri ile yarisir, belki gecer. ince bilgisayar her zaman sık duruyor. alti rengi hos duruyor ama turkiyede alinmaz,yurtdisindan almak lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Night_Blade 2 yıl
zdniz
Asus almayın bu aralar hep pahalı ürün çıkarıyor kendini bi halt sanmaya başladı. Asus firması laptop ve anakart işinde kaliteli maliteli diğildir. Bunun yerine az daha verip Macbook almak çok daha verimli. Zaten şu u serisi ve m serisi işlemçiler yüzünden adam akıllı laptop alamaz olduk.

Yıllardır Asus notebook kullanıyorum hiçbir şikayetim yok. Topladığım bilgisayarlarda anakart ve ekran kartı olarak hep asus tercih etmişimdir ve hiçbir pişmanlığım olmadı. Artık şu at gözlüklerini çıkartın sadece apple bilgisayar üretmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 2 yıl
Asus almayın bu aralar hep pahalı ürün çıkarıyor kendini bi halt sanmaya başladı. Asus firması laptop ve anakart işinde kaliteli maliteli diğildir. Bunun yerine az daha verip Macbook almak çok daha verimli. Zaten şu u serisi ve m serisi işlemçiler yüzünden adam akıllı laptop alamaz olduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Macbook dan paket olarak çok daha iyi olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 2 yıl
Dell XPS13 benim favorim. Fakat fiyatlar acayip yüksek. Akademisyenim aldığım bir maaşla bile alamıyorum bu cihazlardan. İşte bu durumdayız maalesef üretemiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 2 yıl
12.5'' nedir ya sunun 15'' de cikartin. 4000 para sayacagiz karsiliginda kucucuk bir ekran.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5135 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, asus zenbook 3 ve
4 etiket daha zenbook 3 Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Dell yeni 2si1 arada dizüstü modellerini duyurdu 2 yıl Corsair’den sıvı soğutmalı Hydro GFX GeForce GTX 1080 2 yıl iPhone'larda 16GB seçeneği kalkıyor başlangıç modeli 32GB oluyor iddiası 2 yıl Intel Broadwell-E işlemciler resmiyet kazandı 2 yıl Asus ROG G31 Edition 10: İki GTX 1080’li canavar 2 yıl PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor 2 yıl Honor 7'nin yerini alacak Honor 8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 2 yıl İran'ın yeni isteği mesajlaşma servislerini zora sokabilir 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe incelemesi: "Asus telefon devlerine meydan okuyor" 2 yıl İki kardeşin hikayesi mobilde 2 yıl ARM Mali-G71: Giriş seviyesine 16 çekirdek desteği geliyor 2 yıl Bir VR sırt çantası da MSI’dan geliyor 2 yıl Casper VIA E1'in kutu içeriği ve ön incelemesi 2 yıl Tesla'nın Autopilot 2.0 sistemi gerçek dünyada test mi ediliyor? 2 yıl MediaTek Pump Express 3.0: Sıfırdan 70’e 20 dakika 2 yıl ARM Cortex-A73: Tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği 2 yıl Hava kirliliği ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki ortaya kondu 2 yıl 45TL'e sınırsız 4.5G'i test ettik "özel video" 2 yıl Tier3+ Veri Merkezi nasıl olur? Telehouse İstanbul veri merkezini geziyoruz 2 yıl Asus Transformer serisi yeniden canlanıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus ZenBook 3: Daha ince daha güçlü Sonraki F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi: İlk kez DonanımHaber’de 2 yıl Asus Zenfone 3: Eksiği yok fazlası var 2 yıl Asus ZenFone 3 Ultra: Gerçekten büyük 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi 2 yıl Gigafactory resmi olarak açılıyor 2 yıl HTC One M9+ Prime Camera Edition modeli resmiyete kavuştu 2 yıl Filistin dramına bir de bu açıdan bakın 2 yıl Alfabetik Karagöz yeni kelime bulma eğlenceniz 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1070, hız aşırtmada 2GHz seviyesini yakalıyor 2 yıl Power Rangers, yedi filmlik yeni bir seriye dönüşebilir 2 yıl Logitech K400 Plus kablosuz klavye incelemesi 2 yıl Acer’dan yeni Switch ve TravelMate dizüstü modelleri 2 yıl Yeni Xbox, 4 kat daha güçlü olacak 2 yıl Daydream VR şu anda var olan cihazlar tarafından muhtemelen desteklenmeyecek 2 yıl Asus’dan iki yeni ZenPad tablet 2 yıl Finlandiya, Microsoft’a kızgın 2 yıl Dizüstü modellerinde dünyanın en yüksek tazeleme hızı 2 yıl HP Omen X: Sanal gerçeklik sırtınızda 2 yıl Intel Broadwell-E işlemcilerin fiyatları belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim