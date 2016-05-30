Asus ZenBook 3: Daha ince daha güçlü

Yıllardır dizüstü bilgisayar pazarında Zen serisi ile iyi bir çizgi yakalayan Asus, Computex 2016 fuarında da seriyi çok daha iyi noktalara götüreceğinin de işaretlerini verdi. Asus ZenBook 3, pek çok konuda MacBook rakiplerini alt etmeyi başarıyor.

Tasarım

12.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan model, Gorilla Glass 4 ile ekranı güçlendirirken, gövdeyi uzay teknolojilerinde kullanılan dayanıklı alüminyum alaşım ile kaplamış. Yine alıştığımız Zen çizgileri, cihazın her tarafında kendisini gösteriyor.

Ekran çerçeveleri, yine sınıfında en ince şekilde optimize edilmiş. Üst taraftan 11.5mm, alt taraftan 16mm ve kenar taraflardan 7.6mm kalınlık söz konusu. Böylece ekran-panel oranı yüzde 82 olarak gerçekleşiyor. Bu oran MacBook modelinde yüzde 78, MacBook Air tarafında ise yüzde 76 seviyesinde. Daha kompakt yapı ile 11.9mm kalınlık değerine erişiliyor.

Donanım

ZenBook 3, sadece 910 gram ve 11.9mm kalınlık değerine sahip. Bu açıdan MacBook ve MacBook Air modellerini geride bırakıyor. Ayrıca Intel Skylake tabanlı Core i7 işlemciler ile, performans testlerine baktığımızda MacBook modelinden 1.5 kat, MacBook Air modelinden ise 1.07 kat daha güçlü. Bu yüksek performansı dengeleyebilmek için, 3mm ile sektörün en ince fan tasarımına yer verilmiş. 1TB’ a kadar sunulan PCIe tabanlı SSD ise yine Apple tarafından 1.5-2 kat daha hızlı.

Cihazın bataryası 40Whr kapasiteli ve 9 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. USB 3.1 Type-C üzerinden bataryanın yüzde 60’ı 49 dakika içerisinde doluyor. Ayrıca Type-C üzerinden Thunderbolt 3 desteği ile harici ekran kartı bağlamanız da mümkün. Cihazın en büyük artılarından biri olarak bu destek öne çıkıyor.

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Klavye üzerinde de ince çalışan Asus, kompakt yapıya rağmen tuş aralarını daha fazla açtığını ve daha rahat bir yazım tecrübesi sunduğunu ifade ediyor. Arka aydınlatmalı klavye, uçtan uca tüm kasayı geçiyor. Hemen üst kısmına ise hızlı bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.

Fiyat

Cihazın 512GB PCIe SSD, Intel Core i7 işlemci ve 4GB LPDDR3 2133MHz RAM taşıyan versiyonu 999$ fiyat etiketine sahip. 512GB PCIe SSD, Intel Core i7 işlemci ve 16GB LPDDR3 2133MHz RAM taşıyan versiyonu 1499$. 1TB PCIe SSD, Intel Core i7 işlemci ve 16GB LPDDR3 2133MHz RAM taşıyan versiyon ise 1999$ olarak belirlenmiş. Cihazın önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor.