Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi

Yıllardır akıllı telefon pazarında en azından bir taban oluşturabilmek için orta ve alt seviye segmentlere yoğunlaşma çabası gösteren Asus, bu yıl artık rakipleri ile amiral gemisi düzeyinde mücadele etmeye karar verdi. Asus ZenFone 3 Deluxe bunun en önemli örneği.

Tamamen metal bir alaşıma yer veren kasanın arka kısmı hafif kavisli ve bu bakımdan elle tutuş kolaylaşıyor. 2.5D ekran kavisi ise, Premium hissiyatı artırıyor. Asus’un klasik Zen çizgileri, yine tasarımda kendisini ön plana çıkarıyor.





5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran tahmin edileceği üzere Samsung’dan tedarik ediliyor. NTSC renk gamının yüzde 100’ünü yansıtabilen ekran, her zaman açık özelliği ile küçük bir kısımda gerekli bilgileri kilidi açılmadan gösterebiliyor. Bu sayede, enerji verimliliği artırılıyor.

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Qualcomm’un Snapdragon 820 yonga setinden beslenen cihazda 6GB LPDDR4 RAM desteği görüyoruz. Bunun yanında UFS 2.0 standardını taşıyan 64GB bellek ile, çok akıcı ve hızlı bir sistem işleyişi bizi bekliyor. Ayrıca Cat. 13 LTE modem desteği ile 600Mbps indirme hızlarına ulaşmak mümkün.

Arka kısımda 23MP çözünürlüğündeki Sony IMX318 sensör, 4K video kaydının yanı sıra yazılım desteği ile 92MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebiliyor. Asus, dünyanın en iyi 23MP akıllı telefonunun ZenFone 3 Deluxe olduğunu iddia ediyor. Ses tarafında 5 mıknatıslı bir hoparlör kullanan model, NXT amplifikatör ile en iyi deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

3000mAh kapasiteli bir batarya, USB 3.0 Type-C bağlantısı üzerinden QuickCharge 3.0 desteğine sahip ve 30 dakikada yüzde 75 dolum seviyesine ulaşabiliyor. Android 6.0 üzerinde çalışan model, Zen arayüzünü kullanıyor. Satış fiyatı 499$ olarak açıklanırken, 128GB ve 256GB kapasite seçenekleri daha sonra eklenecek.