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Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi

ZenFone markasıyla akıllı telefon pazarına giriş yapan Asus, çıtayı yukarı çekerek üst seviyeye doğru yol alıyor. Artık amiral gemi modellerinden bahsediyoruz.
2 yıl
23,7b
1
136
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır akıllı telefon pazarında en azından bir taban oluşturabilmek için orta ve alt seviye segmentlere yoğunlaşma çabası gösteren Asus, bu yıl artık rakipleri ile amiral gemisi düzeyinde mücadele etmeye karar verdi. Asus ZenFone 3 Deluxe bunun en önemli örneği.

Tamamen metal bir alaşıma yer veren kasanın arka kısmı hafif kavisli ve bu bakımdan elle tutuş kolaylaşıyor. 2.5D ekran kavisi ise, Premium hissiyatı artırıyor. Asus’un klasik Zen çizgileri, yine tasarımda kendisini ön plana çıkarıyor.


5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran tahmin edileceği üzere Samsung’dan tedarik ediliyor. NTSC renk gamının yüzde 100’ünü yansıtabilen ekran, her zaman açık özelliği ile küçük bir kısımda gerekli bilgileri kilidi açılmadan gösterebiliyor. Bu sayede, enerji verimliliği artırılıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus’dan iki yeni ZenPad tablet"

Qualcomm’un Snapdragon 820 yonga setinden beslenen cihazda 6GB LPDDR4 RAM desteği görüyoruz. Bunun yanında UFS 2.0 standardını taşıyan 64GB bellek ile, çok akıcı ve hızlı bir sistem işleyişi bizi bekliyor. Ayrıca Cat. 13 LTE modem desteği ile 600Mbps indirme hızlarına ulaşmak mümkün.

Arka kısımda 23MP çözünürlüğündeki Sony IMX318 sensör, 4K video kaydının yanı sıra yazılım desteği ile 92MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebiliyor. Asus, dünyanın en iyi 23MP akıllı telefonunun ZenFone 3 Deluxe olduğunu iddia ediyor. Ses tarafında 5 mıknatıslı bir hoparlör kullanan model, NXT amplifikatör ile en iyi deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

3000mAh kapasiteli bir batarya, USB 3.0 Type-C bağlantısı üzerinden QuickCharge 3.0 desteğine sahip ve 30 dakikada yüzde 75 dolum seviyesine ulaşabiliyor. Android 6.0 üzerinde çalışan model, Zen arayüzünü kullanıyor. Satış fiyatı 499$ olarak açıklanırken, 128GB ve 256GB kapasite seçenekleri daha sonra eklenecek. 

 

http://www.cnet.com/products/asus-zenfone-3-deluxe/#ftag=CADe9e329a Yorum Yaz
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Tyler Durden 2 yıl en beğenilen
fiyatı zor da olsa 1999 TL olmalı, Türkiye'de satış rekorları kırabilir Asus bu telefonla.
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javaprof 2 yıl
çok güzel bir telefon iyiki intel saçmalığından vaz geçtiler telefon piyasasında rekebeti arttırıp fiyatları aşağı çekecek gibi duruyor.diğer amirallerden 200 dolar daha ucuz.
çok güzel bir telefon iyiki intel saçmalığından vaz geçtiler telefon piyasasında rekebeti arttırıp fiyatları aşağı çekecek gibi duruyor.diğer amirallerden 200 d...
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mpolat35 2 yıl
Cihaz çok güzel fakat batarya 4.000 olsa efsane cihaz olurmuş. Note 6 için bataryası 4.200 olacak deniliyor bekleyip görmek lazım. Eğer bu telefonun bataryası 4.000 olsaydı hiç beklemezdim.
Şuan Z2 kullanıyorum, benim telefondan daha iyi kameraya, sese sahip olabilir ama batarya bakımından da daha iyi süreler elde etmek istiyorum. Benim açımdan Bir yanı eksik kalmış.
Cihaz çok güzel fakat batarya 4.000 olsa efsane cihaz olurmuş. Note 6 için bataryası 4.200 olacak deniliyor bekleyip görmek lazım. Eğer bu telefonun bataryası 4...
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uqurb2 2 yıl
gereksiz95
Acaba 240fps yavaş çekim yapabiliyor mu?

evet yapıyor
4K (3840 x 2160) 30fps
1080p 120fps
720p 240fps
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mogutcu 2 yıl
Ayrıca şunu da atlamayalım, süper,
Dual Micro SIM card
SIM 1: 2G/3G/4G
SIM 2: 2G/3G/4G
Dual SIM Dual Standby
Dual SIM Dual Active
Only use the nano SIM card or the microSD card at a time
Both SIM card slots support 3G WCDMA/ 4G LTE network band. But only one SIM card can connect to 3G WCDMA/ 4G LTE service at a time.
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Cherokee 2 yıl
Ekim ayında piyasaya çıkacaksa Kasımdan önce ülkemizde bulmak oldukça güç olur. O saatten sonrada kim öle kim kala. Hele ki 500$ dan piyasaya sunulursa s7 edge gibi daha premium(şahsi fikrim) rakiplerin karşısında şansı çok düşük.
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gereksiz95 2 yıl
Acaba 240fps yavaş çekim yapabiliyor mu?
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BekirTemel 2 yıl
asus iyidir, mobilde de kendini geliştirmeye başlıyor
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haydarali34 2 yıl
Her şeyi yaptın pile gelince niye cimri davrandın Asus
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FalanFilan78 2 yıl
yok artık bu asus mu
mükemmel olmuş
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Taşralı 2 yıl
Telefon tasarımıyla, özellikleriyle gayet güzel... Telefonu alıp almama kararımı fotoğraf kalitesi belirleyecek. S7 edge kalitesinde fotoğraflar beklemiyorum. Ama o kaliteye yaklaşırsa bu telefon alınır, yıllarca keyifle kullanılır. ( 2 yıl asus Zenfone 6 kullandım, hiçbir arıza,kasma donma olmadı.)
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-Atletli 2 yıl
Türkiyeye gelecekmi ilk deluxe modeli gelmemişti öle hemen gelecek sanmayın
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berkayguneri997 2 yıl
Zen3 250 dolar, zen3 deluxe 500 dolar. Gm 5 plus avrupada 200 dolarlık fiyatiyla ülkemizde 1000 tl ye satiliyorsa, zen 3 en düşük 1200, zen3 deluxe da iki katı olduguna göre 2400 den giriş yapar. Zen3 ultrada 2200 fln olabilir. Benim fiyat tahminim böyle. Asıl önemli olan asusun bu telefonları ekim ayına bırakmadan 1 ay içinde çıkarması bence.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu telefon gelinceye kadar s7 edge 2 bin tl civarına düşer sonra bu cihaz ile s7 edge arasında kalan millet tutup s7 edge alır. Sonuçta marka. O yüzden 1800 altında fiyatlandırma yapmazsa ülkemizde satamazlar istedikleri adetlerde. Asus yetkilileri bunu düşünerek ayarlasınlar bence telefonun fiyatını. Sonuç olarak s7 edgenin bu telefona göre önemli bir pil avantajı var. Telefonda herşey iyi hoş ama o pil o ekrana yeyerli değil. Bir de s7 edge kamerada bu telefondan daha iyi sonuçlar verecek.
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bLaXis_1907 2 yıl
Ben anlamıyorum aga. Her yeni çıkan telefon başlığında millet kesin alıcam şöle iyi böle müthiş falan yazıyor. Bunu yazan arkadaşlar elinizde çok mu kötü telefon var yoksa iyi bir telefonu olupta birde bu telefonumu alacaksınız acaba. Merakımdan soruyorum.
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GcGokhan 2 yıl bLaXis_1907
İki mesaj yukarı da belirttim, şahsım adına konuşayım;

Zenfone 2 kullanıcısıyım. Her işime yetiyor, daha bir kez olsun, kasma donma sorunu ile karşılaşmadım. Kamerasının rezalet ötesi olmasından dolayı daha iyi çekim yapabilen F/P ürünü bulacak olursam elimdeki telefonu uygun fiyata çıkarıp terfi etmeyi planlıyorum.

Bu benim mutlaka ihtiyacım olduğu anlamına gelmiyor. Daha iyi ürünü f/p olarak katlanılacak seviyede yakaladığımda upgrade etmek her zaman için en iyi yatırım olduğuna inanmaktayım.
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Akbell 2 yıl
G2'yi değiştirmenin zamanı yavaştan geldi herhalde.
2000 altına bir fiyattan çıksın da 3 ay sonra 1500'e alalım inşallah.
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Guhong01 2 yıl Akbell
Akbell
G2'yi değiştirmenin zamanı yavaştan geldi herhalde.
2000 altına bir fiyattan çıksın da 3 ay sonra 1500'e alalım inşallah.


Ekim ayında 2000-2500 TL aralığında çıkacağı söyleniyor, kendi ayağına sıktı asus
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GcGokhan 2 yıl
Asus Zenfone 2 kullanıcısı olarak tespitlerim;

Kasa/Tasarım

Ürünün 73.99 % ekran gövde oranına çıkması tasarımda da kendini bariz belli etmiş. Ürünün kalınlık olarak 3,4mm inceldiğini düşünecek olursak, takoz lakabından çabuk kurtulacağı bariz. Plastikten yekpare alüminyuma geçiş tasarımda en dikkat çeken hususlardan. Arka kapaktaki Zen çizgileri bence çok şık. Albenisi kat be kat artmış.170 gr ağırlığı ile bizler için ağırlık yönünde değişen birşey olmayacak ancak küçük telefon kullananlar bir müddet yadırgayacaktır.

Batarya

3000 mAh batarya intel işlemciye bile yetiyorken Qualcomm 820 gibi batarya konusunda kendini ispatlamış işlemcide hayli hayli günü kurtaracaktır.

Samsung Galaxy S7, HTC 10, Microsoft Lumia 950, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Note5, Note Edge gibi amiral gemilerinde de 3000mAh kullanılması bu yönde büyük bir kanı oluşturuyor kaldı ki ekranın FHD tutulması bariz fark yaratacak temel etken.

Kamera

ÇÖP niteliğinde ki Toshiba Sensör (T4K37)den yine yanlıştan hızlı dönülüp Sony Exmor RS Sensör (IMX318)3 geçilmesi kesinlikle en sarsıcı değişiklik. (Özellikle Xperia Z6da kullanılacak sensör olacağını düşünürsek)

F2.0 diyafram açıklığı amiral gemileri için biraz yüksek gibi ama Sony'nin elbet bir bildiği vardır.

Diğer Geliştirme-Yenilikler

USB Type-C müthiş bir fark. Bu konuda ki agresif yapısından dolayı Asus'u kutluyorum.

Parmak izi Okuyucu amiral gemilerinde pek kullanılmasa da aranan bir özellik.

LTE (Cat.13) ile 600 Mblık 4g indirme hızına elverişliliği ilerisi için yine büyük adım.

Tek eksik noktası Zenfone Ultrada kullanılacak olan Çift Hoparlör Stereo. Ses yönünden daha tatminkar yapılabilirmiş.

İlk göz atışta alabileceğim(terfi diyelim) bir telefon olduğunu söylemek mümkün.
Çıkış tarihi itibari ile diğer amiral gemilerinden( Sony Xperia Z5 Premium ve LG G5 baz alınarak) -200TL civarında uygun bir fiyatlandırma politikası ürünün satışına büyük hız kazandırabilir. Umarım AsusTürkiye yetkilileri böyle bir ürünün pazarlamasına balta vurmaz.

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