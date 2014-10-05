Asus ZenFone ailesine 5.5 inçlik bir üye eklenebilir





ZenFone akıllı telefon serisi ile başarılı işler çıkaran ve fiyat-performans dengesi açısından pek çok övgü alan Tayvanlı elektronik devi Asus, üç modelden oluşan bu seriye bir ara model daha ekleyebilir.





Tayvanlı kaynaklardan gelen bilgiye göre hali hazırdaki 4, 5 ve 6 inçten oluşan seriye eklenecek olan ara model 5.5 inç boyutunda olacak. Toplamda 4 modele sahip olacak seri, bu değişikliğe gelecek yıl Ocak ayındaki CES 2015 fuarında yer verecek.





Yeni seride Asus'un tasarım, kullanıcı arayüzü, bellek, kamera ve batarya konusunda iyileştirmeler yapacağı konuşuluyor. ABD pazarı açısından bazı modellerde LTE desteği de bulunacak.





Şimdiki seri ise Intel Clover Trail+ işlemci ve PowerVR 5 544 grafik birimi ile birlikte sınıfında tatmin edici bir performans sunuyordu ve Gorilla Glass 3 gibi diğer özellikleri ile de yine sınıfında öne çıkan bir yapıya sahipti.





ASUS bu yıl ZenFone serisinin satışlarından 5 milyon civarında bir rakam bekliyordu. Ancak analizler serinin beklenenden fazla ilgi gördüğünü ve bu yılı 7.5-8 milyon akıllı telefon satışı ile noktalayacağını öngörüyor. Ayrıca gelecek yıl için serinin 16 milyon satış rakamını yakalayabilmesi de ihtimal dahilinde.

http://www.phonearena.com/news/5.5-inch-Asus-ZenFone-expected-to-be-unveiled-in-January_id61353