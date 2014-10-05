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Asus ZenFone ailesine 5.5 inçlik bir üye eklenebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone ailesine 5.5 inçlik bir üye eklenebilir

ZenFone akıllı telefon serisi ile başarılı işler çıkaran ve fiyat-performans dengesi açısından pek çok övgü alan Tayvanlı elektronik devi Asus, üç modelden oluşan bu seriye bir ara model daha ekleyebilir.

Tayvanlı kaynaklardan gelen bilgiye göre hali hazırdaki 4, 5 ve 6 inçten oluşan seriye eklenecek olan ara model 5.5 inç boyutunda olacak. Toplamda 4 modele sahip olacak seri, bu değişikliğe gelecek yıl Ocak ayındaki CES 2015 fuarında yer verecek.

Yeni seride Asus'un tasarım, kullanıcı arayüzü, bellek, kamera ve batarya konusunda iyileştirmeler yapacağı konuşuluyor. ABD pazarı açısından bazı modellerde LTE desteği de bulunacak.

Şimdiki seri ise Intel Clover Trail+ işlemci ve PowerVR 5 544 grafik birimi ile birlikte sınıfında tatmin edici bir performans sunuyordu ve Gorilla Glass 3 gibi diğer özellikleri ile de yine sınıfında öne çıkan bir yapıya sahipti.

ASUS bu yıl ZenFone serisinin satışlarından 5 milyon civarında bir rakam bekliyordu. Ancak analizler serinin beklenenden fazla ilgi gördüğünü ve bu yılı 7.5-8 milyon akıllı telefon satışı ile noktalayacağını öngörüyor. Ayrıca gelecek yıl için serinin 16 milyon satış rakamını yakalayabilmesi de ihtimal dahilinde.  

http://www.phonearena.com/news/5.5-inch-Asus-ZenFone-expected-to-be-unveiled-in-January_id61353 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kuafortr 5 yıl
Bence iyi bir telefon fiyatına göre yorumlariniz.net/... buradaki yorumlara bakarak aldım
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DH Misafiri 5 yıl
2500'map lik batarya 3000'lik yaparsa öpüpte başımıza koyarız,alt tuşlara ışık hiç yakışmıyor telefona gece resmen eziyet,hoperlör biraz daha kaliteli olsun ses zayıf kalıyor birde yazılım desteği eğer bunları iyileştirip makinayı piyasaya sürerlerse tek modelde piyasayı alt üst ederler
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ø 5 yıl
Asus fiyat-performans ta olayı bitirdi. inşAllah fiyat performans kulvarını boş bırakmaz.
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Gece772 5 yıl
İyi-kötü-çirkin gibi olmuş yaaa
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keremec 5 yıl
4 ile 5 aradinda bir model daha mantikli gibi.
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kartalaraz 5 yıl
o çerçevle çıkaracaksa hiç bir anlam ifade etmez...asus sa yakışır estetik bir tlf görmek isteriz...
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sezar61 5 yıl
Zenfone 6 nın stok sorunu varken sorunu çözsünler bi zahmet
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Beklediğim cinsten bir haber yani z6'da iyi ama 5.5" daha rahat olabilir bakalım biraz beklerim çıkması uzarsa 6" alırız artık.
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Mr.ED 5 yıl
Zen telefonlar iyi güzel hoş fakat boyutları aşırı büyük alt tuşların altında gereksiz 1 cm var. Üst kısımda aynı şekilde.
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BordooMaavi 5 yıl
Çerçeve küçülecekse güzel olabilir ama 5 kullanıcısı olarak aynı çerçeveye 5.5 büyük olur.
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BonezCrusher 5 yıl
Oo zen 6 nin ufak kardeşi.
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speedy challenger 5 yıl
Cerceveyi biraz ku
culturlerse 5 incle ayni boyuta 5.5 inc ekran yapabilirler
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