Asus ZenPad 3S 10 resmiyete kavuştu

Haber Editörü
Geçtiğimiz ay söylentilere konu olan Asus'un Zen serisi yeni üst seviye tableti resmiyete kavuştu. Tayvan'daki resmi etkinlikte tanıtılan ZenPad 3S 10, Asus'un anavatanı Tavyan'da 1 Ağustos'ta satışa çıkacak. TWD 11,000 fiyat etiketine sahip tablet diğer kurlarda $342 ve €309 fiyatlarına tekabül ediyor.
Fiyat bilgisinin ardından teknik detaylarından bahsedecek olursak 9.7 inç boyutlu ekrana sahip ZenPad 3S 10, 4:3 oranlı bu ekranda 2048x1536 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek'in MT8176 yongasetinden alan modelde iki adet 2GHz'de çalışan Cortex-A72 ve dört adet 1.6GHz'de çalışan Cortex-A53 çekirdekleri yer alırken grafik tarafında ise 600MHz'de çalışan PowerVR GX6250 grafik birimi yer alıyor.
RAM miktarı 4GB olan Asus tabletin arttırılabilir dahili depolaması ise 32GB kapasitede. Tabletin arka yüzünde 8MP, ön yüzünde 5MP'lik kameralar yer alırken USB Tip-C ve 5900mAh kapasiteli batarya gibi diğer önemli özellikler mevcut. ASUS ZenUI altında Android 6.0 Marshmallow ile gelen cihaz 430g ağırlığa sahip.
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Bu marka tapıcılığı nedir ya anlamak mümkün değil.
işlemcisi ortalama
grafik kartı desen adreno 330 seviyesinde yani tarihi eser.
batarya rezalet en az 8000 mah olmalıydı.
4gb ram var bakalım ddr4 mü hız kaç belli değil.ama bana göre ddr3 olacak gibi
Wifi dual band, a.c var mı belli değil
Lte olarak hangi modemi kullanmış belli değil
Bütün bunlara bakmadan" üst seviye tablet "
Editor arkadaşlardan ricamız ürünü tanıtırken biraz araştırma yapsınlar .kopyala yapıştır yapıp bir de üstüne " üst seviye tablet " yorumunda bulunmak komik oluyor.
Insan bir bakar yazmadan önce,
Mediatek 8176 yongası nedir ?
power gx6250 'nin performansı ne ?
Ama üst seviye tablet dedik yersen hikayesi.
Haberde olmayan detaylar,
Sd kart takılabiliyor 128gb kadar.
Asus put effort into the sound system of the tablet as well with flat five-magnet dual speakers, amplifiers and smart NXP that supports DTS Headphone: X technology. High-resolution 24-bit/192KHz audio is supported.