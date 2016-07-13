Asus ZenPad 3S 10 resmiyete kavuştu

Geçtiğimiz ay söylentilere konu olan Asus'un Zen serisi yeni üst seviye tableti resmiyete kavuştu. Tayvan'daki resmi etkinlikte tanıtılan ZenPad 3S 10, Asus'un anavatanı Tavyan'da 1 Ağustos'ta satışa çıkacak. TWD 11,000 fiyat etiketine sahip tablet diğer kurlarda $342 ve €309 fiyatlarına tekabül ediyor.

Fiyat bilgisinin ardından teknik detaylarından bahsedecek olursak 9.7 inç boyutlu ekrana sahip ZenPad 3S 10, 4:3 oranlı bu ekranda 2048x1536 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek'in MT8176 yongasetinden alan modelde iki adet 2GHz'de çalışan Cortex-A72 ve dört adet 1.6GHz'de çalışan Cortex-A53 çekirdekleri yer alırken grafik tarafında ise 600MHz'de çalışan PowerVR GX6250 grafik birimi yer alıyor.

RAM miktarı 4GB olan Asus tabletin arttırılabilir dahili depolaması ise 32GB kapasitede. Tabletin arka yüzünde 8MP, ön yüzünde 5MP'lik kameralar yer alırken USB Tip-C ve 5900mAh kapasiteli batarya gibi diğer önemli özellikler mevcut. ASUS ZenUI altında Android 6.0 Marshmallow ile gelen cihaz 430g ağırlığa sahip.