Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus akıllı saatinin ilk ipucunu verdi

4 yıl
203
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus akıllı saatinin ilk ipucunu verdi

Google'ın Android Wear işletim sistemi taşıyan akıllı saat trendine katılacağı farklı zamanlarda gündeme gelen Asus, iddiaları doğrularcasına bazı ipuçları paylaşmaya başladı. 

3 Eylül tarihinde IFA 2014 fuarında basın toplantısı yapacak olan Asus, burada Android Wear işletim sistemine sahip ilk akıllı saatini lanse edecek. Hem tasarım hem de fiyat anlamında çok iddialı olması beklenen saatin ilk görseli de Twitter üzerinden paylaşıldı.

Asus'un yeni saati görselden anlaşıldığı kadarıyla rakiplerinden farklı olarak yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Ancak ekranın yine kutu şeklinde olması bekleniyor. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi saat dış tasarım ve fiyat olarak iddialı olmayı planlıyor. Donanım açısından ise Gear Live veya G Watch gibi rakiplerinden pek farkı olmayacak. Cihazın 150$ altında bir fiyatla satılacağı tahmin ediliyor. Böyle olursa diğer rakiplerinden yaklaşık 100$ daha ucuz olacak. Etkinliğin mottosu ise Lübnan'lı ünlü yazar Halil Cibran'ın "Zaman dönüşüyor biz de değişiyoruz" sözüne atıfta bulunuyor.  

http://www.phonearena.com/news/ASUS-teases-about-its-upcoming-smartwatch-possible-announcement-scheduled-for-September-3_id59536 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Infinitum 4 yıl
Bu millet yolunmaya alışmış iyice. En ucuz orjinal saati 60-70 TL'ye getiren biz tüketiciler zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 4 yıl
5 liraya zenci kardeşler satmaya başlamadan alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Pil derdi olmasa alınır da işte..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prof.exx 4 yıl
50 Liraymış. git elli liraya nasıl bir saat alıyosun araştır sonra akıllı saatlere 50 lira altı olsun de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Asus sen anakart yap kafi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 4 yıl
Bence ustune para verseler anca alinir saat sonucta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
kaç yıl oldu tutmadı şu saatler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rouvax 4 yıl
bence bedava olmadan alınmaz, saat sonuçta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
positiveboy 4 yıl
50 liranın altına düşmeden alınması doğru değil bence saat sonuçta maliyeti çok yüksek bişey değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 4 yıl positiveboy
positiveboy
50 liranın altına düşmeden alınması doğru değil bence saat sonuçta maliyeti çok yüksek bişey değil

Şu anda 50 liraya akıllı saati bırak orijinal normal saat alınmıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
203 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sapphire R9 270 Dual-X OC Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl Philips In-Ear SHE7000 Test Masamızda 4 yıl Mobilite: iPhone 6'nın pil ve RAM kapasitesi, Samsung Galaxy Alpha değerlendirmesi, HTC Butterfly 2 ve daha fazlası... 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 18 Ağustos 4 yıl Turkcell Superonline Röportaj: Türkiye ve Fiber Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim