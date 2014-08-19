Asus akıllı saatinin ilk ipucunu verdi





Google'ın Android Wear işletim sistemi taşıyan akıllı saat trendine katılacağı farklı zamanlarda gündeme gelen Asus, iddiaları doğrularcasına bazı ipuçları paylaşmaya başladı.





3 Eylül tarihinde IFA 2014 fuarında basın toplantısı yapacak olan Asus, burada Android Wear işletim sistemine sahip ilk akıllı saatini lanse edecek. Hem tasarım hem de fiyat anlamında çok iddialı olması beklenen saatin ilk görseli de Twitter üzerinden paylaşıldı.





Asus'un yeni saati görselden anlaşıldığı kadarıyla rakiplerinden farklı olarak yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Ancak ekranın yine kutu şeklinde olması bekleniyor.





Daha önce de belirttiğimiz gibi saat dış tasarım ve fiyat olarak iddialı olmayı planlıyor. Donanım açısından ise Gear Live veya G Watch gibi rakiplerinden pek farkı olmayacak. Cihazın 150$ altında bir fiyatla satılacağı tahmin ediliyor. Böyle olursa diğer rakiplerinden yaklaşık 100$ daha ucuz olacak. Etkinliğin mottosu ise Lübnan'lı ünlü yazar Halil Cibran'ın "Zaman dönüşüyor biz de değişiyoruz" sözüne atıfta bulunuyor.

http://www.phonearena.com/news/ASUS-teases-about-its-upcoming-smartwatch-possible-announcement-scheduled-for-September-3_id59536