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Asus artık Windows RT tablet üretmeyecek

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus artık Windows RT tablet üretmeyecek

Microsoft'un Blue güncellemesi ile Windows RT işletim sistemine tablet pazarında taze bir başlangıç desteği vermesi beklenirken, firma yeni Surface tabletleri ile ekosistemi hareketlendirmeye çalışacak. Ancak bugün Asus cephesinden adeta soğuk duş etkisi yaratacak bir haber geldi.

Windows RT işletim sistemi, Windows 8'den arayüz olarak farkı olmamasına rağmen, x86 uygulamalarını çalıştırmaması ve bunun da tüketiciye yeterince anlatılamaması nedeniyle çıktığı günden bu yana eleştiriliyor. 

Bu nedenle Microsoft'un üretici ortakları bugüne kadar sınırlı sayıda Windows RT tableti satışa sundu. Microsoft da Surface RT tabletini maliyetini ödeyerek indirime soktu ve stokları temizlemeye çalışıyor. 

Vivo Tab RT adlı tableti ile hatırlayacağımız Asus, ekosistemden çıkma kararı ile herkesi şaşırttı. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen, uyumluluk sorunları nedeniyle Windows RT evreninden uzaklaşacaklarını ve Intel tabanlı Windows tabletlere yöneleceklerini açıkladı. 

Aslında bazı analiz uzmanları Asus'un böyle bir hamle yapmasını bekliyordu. Zira Microsoft gibi Asus da raflarda kalan Windows RT tabletlerini temizlemek için maliyetini ödeyerek indirime gitmek zorunda kaldı. 

Shen, bunun sadece kendi görüşleri olmadığını, sektörün de Windows RT'nin başarılı olamadığını düşündüğünü sözlerine ekledi. Tegra 4, Snapdragon 800 gibi en üst seviye yongasetlerinin desteğini arkasına alacak olan güncellenmiş Windows RT işletim sisteminin, Asus'u tekrar cezbedip cezbedemeyeceği merak konusu. Ancak bu kararın ekosisteme olumsuz olarak yansıyacağı aşikar. 

http://microsoft-news.com/asus-will-no-longer-make-windows-rt-tablets/ Yorum Yaz
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aydemir__black 5 yıl en beğenilen
Hiç bir donanım üreticisi ücretsiz bir seçenek varken (Android) işletim sistemi için para ödemek istemez. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hangi üretici Android tablet üretmeye başladıysa üç dört ay içerisinde böyle bir açıklama yaptı. Emekleme aşamasındaki bir sistemi desteklemek yerine dahada köstek oldular. RT başarısızlığının en büyük sebebi uygulama eksiği ve üreticiler oldu. Zaten Google Windows plartfomlarına uygulama gelmemesi için elinden geleni yapıyor.(Uygulama sunmadı arayüzleri batırdı daha neler.) Üreticilerde kasıtlı fahis fiyatlandırma yaptılar. Eşdeğer Android tabletin en az %25 fazla fiyatla satılar. Microsoft 100$ ödüyorlarsa üreticiler kullanıcıya 300$ yansıttılar. Bazı arkadaşlar bu duruma çok seviniyorlar aslında üzülmemiz gerekir. Bir rakip piyasadan çekiliyorsa diğer rakiplerin güçlenmesi denir. Eski Microsoft İntel tekelini bir benzeri Mobil pazarda Google ve Üreticiler tekeline oldu. Bir üretici 5 kuruş ödemeyip sıfır masrafla ürün sunup üstüne üslük Kullanıcılara güncelleme vermeyip o zaman orda bir sorun var demektir. Biz kullanıcılar gelişmekte olan sistemlere destek vermeliyiz ki Uygun fiyatlı ürünler alalım. Şayet bu gün piyasada gelişmiş bir Windows RT Windows Phone 8 olsaydı. Elimizde 5.0 Android kullanıyor olacak 4.1 4.2 4.3 gibi saçmalıkları güncelleme yerine sunmayacaklardı.
Not Samsung Galaxy S3 var. Fanboy değilim.
Hiç bir donanım üreticisi ücretsiz bir seçenek varken (Android) işletim sistemi için para ödemek istemez. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hangi üretici And...
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SystemApps 5 yıl
bir android tablet kullanıcısı olarak windows rtli bir tablet almayı isterdim.
ancak windows rtli cihazlar yaygın değil ve fiyat olarakda daha pahalı.
fiyatlar uygun seviyeye inip adam akıllı çeşitlilik sunulursa özellikle tabletde windows rtnin gideri var.asusun çekilmiş olması windows rtnin başarsız olduğunu göstermez zira windows phoneden de lg çekildi.
windows prolu hibrit cihazları tartışmaya hiç gerek yok.tablet pc diye bu cihazlara nedir ne ipad ne andorid ne windows rtli cihazlar hibrit cihazlarla denk değildir.yanından uzağından yakınından bile geçemez yani...
birileri de çıkıp uygulama yok demese şaşarım.ulen android tabletime adam akıllı program bulamadım daha.hepsi birbirinin aynısı gibi...screenshot uygulaması yüklüyorum çalışmayı durdurdu hatası... symbianda bile kullandığım whatsapp uygulaması benim cihazımı desteklemiyorumuş vs vs...windows rt koca bir işletim sistemi aslında... exeleri çalıştırmasa da bir çok özelliği bünyesinde barındırıyor.andorid windows rtnin yanında beta kalır...ama doğru ya siz popüler akım nereye giderse orda olmayı tercih edersiniz.bence çoğu doğru oturup eğri konuşmayı seviyor. :P
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J.J.93 5 yıl SystemApps
SystemApps

bir android tablet kullanıcısı olarak windows rtli bir tablet almayı isterdim.

ancak windows rtli cihazlar yaygın değil ve fiyat olarakda daha pahalı.



fiyatlar uygun seviyeye inip adam akıllı çeşitlilik sunulursa özellikle tabletde windows rtnin gideri var.asusun çekilmiş olması windows rtnin başarsız olduğunu göstermez zira windows phoneden de lg çekildi.



windows prolu hibrit cihazları tartışmaya hiç gerek yok.tablet pc diye bu cihazlara nedir ne ipad ne andorid ne windows rtli cihazlar hibrit cihazlarla denk değildir.yanından uzağından yakınından bile geçemez yani...



birileri de çıkıp uygulama yok demese şaşarım.ulen android tabletime adam akıllı program bulamadım daha.hepsi birbirinin aynısı gibi...screenshot uygulaması yüklüyorum çalışmayı durdurdu hatası... symbianda bile kullandığım whatsapp uygulaması benim cihazımı desteklemiyorumuş vs vs...windows rt koca bir işletim sistemi aslında... exeleri çalıştırmasa da bir çok özelliği bünyesinde barındırıyor.andorid windows rtnin yanında beta kalır...ama doğru ya siz popüler akım nereye giderse orda olmayı tercih edersiniz.bence çoğu doğru oturup eğri konuşmayı seviyor. :P

+1 Herkes tutturmuş bir uygulama diye gidiyor ama bahsedilen kadar büyük bir fark yok bence
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aydemir__black 5 yıl
can_66
aydemir__blackHiç bir donanım üreticisi ücretsiz bir seçenek varken (Android) işletim sistemi için para ödemek istemez. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hangi üretici Android tablet üretmeye başladıysa üç dört ay içerisinde böyle bir açıklama yaptı. Emekleme aşamasındaki bir sistemi desteklemek yerine dahada köstek oldular. RT başarısızlığının en büyük sebebi uygulama eksiği ve üreticiler oldu. Zaten Google Windows plartfomlarına uygulama gelmemesi için elinden geleni yapıyor.(Uygulama sunmadı arayüzleri batırdı daha neler.) Üreticilerde kasıtlı fahis fiyatlandırma yaptılar. Eşdeğer Android tabletin en az %25 fazla fiyatla satılar. Microsoft 100$ ödüyorlarsa üreticiler kullanıcıya 300$ yansıttılar. Bazı arkadaşlar bu duruma çok seviniyorlar aslında üzülmemiz gerekir. Bir rakip piyasadan çekiliyorsa diğer rakiplerin güçlenmesi denir. Eski Microsoft İntel tekelini bir benzeri Mobil pazarda Google ve Üreticiler tekeline oldu. Bir üretici 5 kuruş ödemeyip sıfır masrafla ürün sunup üstüne üslük Kullanıcılara güncelleme vermeyip o zaman orda bir sorun var demektir. Biz kullanıcılar gelişmekte olan sistemlere destek vermeliyiz ki Uygun fiyatlı ürünler alalım. Şayet bu gün piyasada gelişmiş bir Windows RT Windows Phone 8 olsaydı. Elimizde 5.0 Android kullanıyor olacak 4.1 4.2 4.3 gibi saçmalıkları güncelleme yerine sunmayacaklardı.Not Samsung Galaxy S3 var. Fanboy değilim.
windows mobil işletim sistemi pazarına giremedi diye bu kadar üzülüyorsunuz fakat diğer yanda masaüstü sistemlerinde %90-95 pazar payıyla bizi yıllarca sömüren , tek ürünüyle bir tehdidi böcek gibi ezen bu sektörde tekel olmanın kaymağını yıllarca yiyen bir şirketti(bknz: netscape).O zaman biz bu piyasa tekel dediğimizde pek güçlü olmayan alternatiflerini(bknz:linux&mac osx) öne çıkarmaya çalıştığımızda M$ fanı ergenlerden yemediğimiz laf kalmazdı.Keser döner sap döner gün gelir hesap döner.Her ne kadar haksız rekabet olsa da ben M$ şu düştüğü duruma hiç üzülmedim aksine sevindim.

"Eski Microsoft İntel tekelini" diye cümle kurmuştum. Yani x86 plartformundaki durum beni rahatsız ediyor. Ayrıca x86 piyasasında rakipler tamamı gelişimini tamamlamış sistemler Bu gün Mac Os da Linux'da uzun yıllardır piyasadalar fakat sonuç değişmedi. Mobil plartfomda ise daha yeni gelişiyorlar. Windows RT için söylediklerimin aynısı Mozilla OS, Ubuntu mobile OS içinde geçerli. Biz yeni plartfomları desteklemessek. Tekelleşme yaşanır. Teknolojiye geç ulaşırız. Örneğin Blackberry için bu durum geçerli değil çünkü yıllardır piyasadaydı fakat yenildi. Yani bahsettiğim durum yeni rakiplerin piyasaya katılmasına izin vermeliyiz ki piyasadaki rakipler korksun. Örneğin Linux sayesinde 29 TL Windows 8 gördük. Örneğin Windows sayesinde ücretsiz Linux dağıtımları görüyoruz. İkisinde biri gitse bir Windows almak için 2000$ fiyat öderdik Windows gitse o ücretsiz linux dağıtımları ücretli olurlardı.(GPL bunu yapmalarına olanak sağlıyor)
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Rubisco 5 yıl
Android ile ücretsiz vs. ile alakası yok. Surface varken hiçbirinin kar etme şansı yok. Ms Surface çıkartmasaydı bi miktar gideri olabilirdi diğer markalar için. Ama sen zaten penetrasyonu çok zor olan bi pazara girmeye çalışıyorsun, bunun için farklı geliştricilere onay verip destek isterken diğer taraftan onlara kazık atıyorsun. Surface karşısında kolay kolay kimsenin getiri elde etme şansı da yokken RT'li cihazların azalması gayet doğal. Ya Ms Apple gibi yapıp RT'yi dışarı açmayacaktı, yada Surface gibi bişeyle çıkmayacaktı. Surface'i 100$ daha ucuza satma imkanı varsa ip baştan kopmuş oluyor zaten. Geri kalan dünya kadar şey, Androidiydi insanların alışkanlıklarıydı RT nin ekosistemiydi vs. sonradan gelecek şeyler. Firmalara rekabet için ve RT'den para kazanmak için ortam hazırlamadı, sonunda da bu oldu zaten. Acer kaç zamandan beri RT işine sıcak bakmıyordu mesela defalarca kez açklamaları var.
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Erkansins 5 yıl
windows un arm tabanlı tabletlerde hiç şansı yok. çünkü sektörde ios ve android varken farklılık yaratamıyor. x86 tabanlı tablet güçlü olduğu bir platforma yönelmeli microsoft.
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janparey 5 yıl
aydemir__black
Hiç bir donanım üreticisi ücretsiz bir seçenek varken (Android) işletim sistemi için para ödemek istemez. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hangi üretici Android tablet üretmeye başladıysa üç dört ay içerisinde böyle bir açıklama yaptı. Emekleme aşamasındaki bir sistemi desteklemek yerine dahada köstek oldular. RT başarısızlığının en büyük sebebi uygulama eksiği ve üreticiler oldu. Zaten Google Windows plartfomlarına uygulama gelmemesi için elinden geleni yapıyor.(Uygulama sunmadı arayüzleri batırdı daha neler.) Üreticilerde kasıtlı fahis fiyatlandırma yaptılar. Eşdeğer Android tabletin en az %25 fazla fiyatla satılar. Microsoft 100$ ödüyorlarsa üreticiler kullanıcıya 300$ yansıttılar. Bazı arkadaşlar bu duruma çok seviniyorlar aslında üzülmemiz gerekir. Bir rakip piyasadan çekiliyorsa diğer rakiplerin güçlenmesi denir. Eski Microsoft İntel tekelini bir benzeri Mobil pazarda Google ve Üreticiler tekeline oldu. Bir üretici 5 kuruş ödemeyip sıfır masrafla ürün sunup üstüne üslük Kullanıcılara güncelleme vermeyip o zaman orda bir sorun var demektir. Biz kullanıcılar gelişmekte olan sistemlere destek vermeliyiz ki Uygun fiyatlı ürünler alalım. Şayet bu gün piyasada gelişmiş bir Windows RT Windows Phone 8 olsaydı. Elimizde 5.0 Android kullanıyor olacak 4.1 4.2 4.3 gibi saçmalıkları güncelleme yerine sunmayacaklardı.Not Samsung Galaxy S3 var. Fanboy değilim.

windows mobil işletim sistemi pazarına giremedi diye bu kadar üzülüyorsunuz fakat diğer yanda masaüstü sistemlerinde %90-95 pazar payıyla bizi yıllarca sömüren , tek ürünüyle bir tehdidi böcek gibi ezen bu sektörde tekel olmanın kaymağını yıllarca yiyen bir şirketti(bknz: netscape).O zaman biz bu piyasa tekel dediğimizde pek güçlü olmayan alternatiflerini(bknz:linux&mac osx) öne çıkarmaya çalıştığımızda M$ fanı ergenlerden yemediğimiz laf kalmazdı.Keser döner sap döner gün gelir hesap döner.Her ne kadar haksız rekabet olsa da ben M$ şu düştüğü duruma hiç üzülmedim aksine sevindim.
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Legend. 5 yıl
Asus : Zararin neresinden donersek kardir aga. Toplanti bitmistir.
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wolf silver 5 yıl
Kaç seferdır söylüyorum yine söyleyecem mıcrosoft sadece 1 çeyrekten kazandığı paranın %2-3 windows phone ve windows rt için geliştiricilere avans verse veya teşvik etse su an üreticiler böyle kaçmazdı.
Nasıl olsa bu verdiğin paranın hepsini mıcrosoft tekrar geri alacak..
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darkaura 5 yıl wolf silver
wolf silver
Kaç seferdır söylüyorum yine söyleyecem mıcrosoft sadece 1 çeyrekten kazandığı paranın %2-3 windows phone ve windows rt için geliştiricilere avans verse veya teşvik etse su an üreticiler böyle kaçmazdı.
Nasıl olsa bu verdiğin paranın hepsini mıcrosoft tekrar geri alacak..

Asla yapmaz. Microsoft o kadar kar odakli bir firmaki rt tabletlerde yaptigi indirimi bile zarar olarak yazip kendi icinde hesabini soruyor. Yanlis anlama olmasin microsoft paragoz manasinda soylemiyorum bunu. Adamlarin calisma stratejisi boyle. Bence google gibi daha pazar odakli calismali. Google her girdigi yeni alanda asla yaptigi zarari mesele etmiyor. Biliyorki pazara hakim oldugunda para oluk oluk akacak. Beceremedigi batirdigi islerde oluyor ama 9 is batsa youtube gibi basari olan bir tanesi fazla fazla maliyetini cikariyor. Microsoftun kar odakli yaklasimi ofis windows gibi tekel oldugu yerlerde gercekden iyi para kazanmasini sagliyor. Androidden bile para kazaniyorlar. Para kazanmayi biliyorlar suphesiz ama ayni anlayis yeni alanlara girerken problem oluyor. Bekliyorlarki rt dende hemen windowsdaki gibi para bassinlar.
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Evren 5 yıl
RT piyasa icin cok erken cıkartılan bır urun.Bu urunun meyvesının yenmesı icin gerek gpu gerek cpu tarafında 2-3 yıl beklenmesı gereklı.
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aydemir__black 5 yıl
manyakurt
Orijinalden alıntı: aydemir__blackHiç bir donanım üreticisi ücretsiz bir seçenek varken (Android) işletim sistemi için para ödemek istemez. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hangi üretici Android tablet üretmeye başladıysa üç dört ay içerisinde böyle bir açıklama yaptı. Emekleme aşamasındaki bir sistemi desteklemek yerine dahada köstek oldular. RT başarısızlığının en büyük sebebi uygulama eksiği ve üreticiler oldu. Zaten Google Windows plartfomlarına uygulama gelmemesi için elinden geleni yapıyor.(Uygulama sunmadı arayüzleri batırdı daha neler.) Üreticilerde kasıtlı fahis fiyatlandırma yaptılar. Eşdeğer Android tabletin en az %25 fazla fiyatla satılar. Microsoft 100$ ödüyorlarsa üreticiler kullanıcıya 300$ yansıttılar. Bazı arkadaşlar bu duruma çok seviniyorlar aslında üzülmemiz gerekir. Bir rakip piyasadan çekiliyorsa diğer rakiplerin güçlenmesi denir. Eski Microsoft İntel tekelini bir benzeri Mobil pazarda Google ve Üreticiler tekeline oldu. Bir üretici 5 kuruş ödemeyip sıfır masrafla ürün sunup üstüne üslük Kullanıcılara güncelleme vermeyip o zaman orda bir sorun var demektir. Biz kullanıcılar gelişmekte olan sistemlere destek vermeliyiz ki Uygun fiyatlı ürünler alalım. Şayet bu gün piyasada gelişmiş bir Windows RT Windows Phone 8 olsaydı. Elimizde 5.0 Android kullanıyor olacak 4.1 4.2 4.3 gibi saçmalıkları güncelleme yerine sunmayacaklardı.Not Samsung Galaxy S3 var. Fanboy değilim.
Bu yorumu okuduktan sonra destek icin rt li bir tablet aldiginizi cikarabilir miyiz

Tabletim yok Dokunmatik ekranlı pc var. Şu an için bir tablete ihtiyacım yok. ileride almak istersem listemde olabilir.
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kımyasal 5 yıl
Win RT ''pazardan nasıl para koparırım'' amaçlı çıkınca sonuda hüsran oldu.
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