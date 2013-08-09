Asus artık Windows RT tablet üretmeyecek





Microsoft'un Blue güncellemesi ile Windows RT işletim sistemine tablet pazarında taze bir başlangıç desteği vermesi beklenirken, firma yeni Surface tabletleri ile ekosistemi hareketlendirmeye çalışacak. Ancak bugün Asus cephesinden adeta soğuk duş etkisi yaratacak bir haber geldi.





Windows RT işletim sistemi, Windows 8'den arayüz olarak farkı olmamasına rağmen, x86 uygulamalarını çalıştırmaması ve bunun da tüketiciye yeterince anlatılamaması nedeniyle çıktığı günden bu yana eleştiriliyor.





Bu nedenle Microsoft'un üretici ortakları bugüne kadar sınırlı sayıda Windows RT tableti satışa sundu. Microsoft da Surface RT tabletini maliyetini ödeyerek indirime soktu ve stokları temizlemeye çalışıyor.





Vivo Tab RT adlı tableti ile hatırlayacağımız Asus, ekosistemden çıkma kararı ile herkesi şaşırttı. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen, uyumluluk sorunları nedeniyle Windows RT evreninden uzaklaşacaklarını ve Intel tabanlı Windows tabletlere yöneleceklerini açıkladı.





Aslında bazı analiz uzmanları Asus'un böyle bir hamle yapmasını bekliyordu. Zira Microsoft gibi Asus da raflarda kalan Windows RT tabletlerini temizlemek için maliyetini ödeyerek indirime gitmek zorunda kaldı.





Shen, bunun sadece kendi görüşleri olmadığını, sektörün de Windows RT'nin başarılı olamadığını düşündüğünü sözlerine ekledi. Tegra 4, Snapdragon 800 gibi en üst seviye yongasetlerinin desteğini arkasına alacak olan güncellenmiş Windows RT işletim sisteminin, Asus'u tekrar cezbedip cezbedemeyeceği merak konusu. Ancak bu kararın ekosisteme olumsuz olarak yansıyacağı aşikar.

http://microsoft-news.com/asus-will-no-longer-make-windows-rt-tablets/