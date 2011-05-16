Asus çift sürücülü ağ depolama sunucusu NAS-M25'i duyurdu

Son kullanıcılar arasında daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanınan Asus, farklı alanlarda yeni ürün lansmanlarına devam ediyor. Son dönemde ağ ürünlerine de ciddi yatırımlar yapan firma, NAS-M25 adını verdiği yeni ağ depolama sunucusunu duyurdu. 211 x 129 x 120 mm boyutlarında olan ve çift sürücülü kullanıma olanal tanıyan sunucu ile 3.5-inç büyüklüğünde iki adet sabit disk ile toplamda 6TB'lık depolama alanını ağ ortamındaki bilgisayarların kullanımına sunabiliyorsunuz.

Marvell tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki ARM tabanlı işlemciden güç alan sistem 512MB bellek ile geliyor. Gerekli bağlantları sağlamak için Gigabit Ethernet portuna ve üç adet USB 2.0 konnektörüne sahip olan cihaz dosya, FTP, iTunes veya yazıcı sunucusu olarak kullanılabiliyor. Sahip olduğu teknik özellikler itibariyle son kullanıcıları ve küçük ölçekli işletmleri hedef alan ağ depolama sunucusu, 10 saniyede sisteme Farstone Total Backup Recover 7 isimli yazılım eşlik ediyor.

Beraberinde gelen yazılım sayesinde 10 saniyede sistem edekleme ve süper-hızlı kurtarma gibi özelliklere sahip olan Asus NAS-M25'in beyaz renkli kasası sade tasarlanmış şık bir görünüme sahip. Kullanıcılacak sürücülerin ön taraftan yüklendiği ağ depolama sunucusu yurt dışında 212.90 Avro seviyesinden sunuluyor.