Asus, dokunmatik ekrana sahip VivoBook S551 Ultrabook modelini duyurdu

Donanım dünyasının lider firmalarından Asus, dokunmatik ekrana sahip VivoBook S551 isimli ultrabook modelini resmi olarak duyurdu.

Teknik olarak 1.8GHz Intel Core i7-4500U Haswell işlemciye, 15.6-inç 1366x768 piksel LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekrana, Nvidia GT 740M 2GB DDR3 VRAM ekran kartına, 8GB DDR3 RAM miktarına, 1TB SATA + 24GB SSD depolama seçeneklerine ve 64Bit Windows 8 işletim sistemine sahip olan Asus VivoBook S551 ultrabook bilgisayar modeli, gücünü 3 hücreli lityum-iyon (65 Watt – 4500mAh) bataryadan alıyor.

380x258x21mm boyutları ve 2.4 kg ağırlığı yanında dahili olarak gelen DVD yazıcısı ile dikkat çeken S551, ayrıca SD kart okuyucu, HD kamera, HDMI, USB2.0/3.0 portları yanında, Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Oldukça şık alüminyum gövde yapısıyla hazırlanan Asus VivoBook S551 modelinin 1000$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Modeli piyasaya satış tarihi de henüz belli değil.

http://www.asus.com/News/1REhbomxN5TOb0fC