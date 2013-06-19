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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, dokunmatik ekrana sahip VivoBook S551 Ultrabook modelini duyurdu

5 yıl
437
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, dokunmatik ekrana sahip VivoBook S551 Ultrabook modelini duyurdu
Donanım dünyasının lider firmalarından Asus, dokunmatik ekrana sahip VivoBook S551 isimli ultrabook modelini resmi olarak duyurdu.
Teknik olarak 1.8GHz Intel Core i7-4500U Haswell işlemciye, 15.6-inç 1366x768 piksel LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekrana, Nvidia GT 740M 2GB DDR3 VRAM ekran kartına, 8GB DDR3 RAM miktarına, 1TB SATA + 24GB SSD depolama seçeneklerine ve 64Bit Windows 8 işletim sistemine sahip olan Asus VivoBook S551 ultrabook bilgisayar modeli, gücünü 3 hücreli lityum-iyon (65 Watt – 4500mAh) bataryadan alıyor.
380x258x21mm boyutları ve 2.4 kg ağırlığı yanında dahili olarak gelen DVD yazıcısı ile dikkat çeken S551, ayrıca SD kart okuyucu, HD kamera, HDMI, USB2.0/3.0 portları yanında, Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
Oldukça şık alüminyum gövde yapısıyla hazırlanan Asus VivoBook S551 modelinin 1000$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Modeli piyasaya satış tarihi de henüz belli değil.

http://www.asus.com/News/1REhbomxN5TOb0fC Yorum Yaz
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alprkrkmz 5 yıl en beğenilen
1366x768 bilişim dünyasının fiziksel virüsü herhalde. Bulaştı gitmek bilmiyor.
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StubB 5 yıl
" 2.4 kg " Bu ağırlıkta ultrabook mu olur. Bunlarda işin suyunu cıkarmaya başladılar iyice. 21mm den ince olunca hemen ultrabook zaten
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alprkrkmz 5 yıl en beğenilen
1366x768 bilişim dünyasının fiziksel virüsü herhalde. Bulaştı gitmek bilmiyor.
Yanıtla +11
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