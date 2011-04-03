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Asus döndürülebilir ekranlı tablet bilgisayarı Eee PC 101MT'de işlemci güncellemesi yaptı

8 yıl
7,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus geçtiğimiz yıl pazara sunduğu döndürülebilir ekrana sahip tablet bilgisayar Eee PC T101MT'de işlemci güncellemesine gitti. 10.1-inç boyutunda ve 1024x600 piksel çözünürlüğünde LED-backli ekrana sahip tablet, Intel'in en güçlü Atom işlemcisiyle donatıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana tek çekirdekli Atom N450 işlemcisiyle satılan tablet, bundan sonra Intel'in 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N570 işlemcisiyle sunulacak.

2GB sistem belleğine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan 1.3 Kg ağırlığındaki tablet, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. Dokunmatik ekranı aynı zamanda yanında gelen kalemiyle de kullanılabilen Eee PC T101MT, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth ve kart okuyucusu gibi detaylara da yer veriliyor. Üzerinde yer alan pil ile tam şarjda 6,5 saat kullanılabilen tablete işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

Atom N570 donanımlı Asus Eee PC 101MT, yurt dışında 700 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla ön-siparişe sunulmuş durumda.


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ulex 8 yıl
habere girerken dokunmatik yoksa çevrilen ekran bir işe yaramaz diyecektim ki olması gerektiği gibiymiş :)
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