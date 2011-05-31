Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus sınırları zorluyor; İki farklı platformu bir araya getiren anakart "Danshui Bay"

7 yıl
33,1b
1
40
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus sınırları zorluyor; İki farklı platformu bir araya getiren anakart
Tam Boyutta Gör

Resmi açılışı bugün yapılan Computex 2011 Fuarı'nda dikkat çekici donanımlar boy göstermeye başladı. Önde gelen donanım üreticilerinden Asus'un geliştirdiği ROG serisi yeni anakart, tasarım anlamındaki farklı yaklaşımı ile heyecan yaratmayı başarıyor. Danshui Bay kod adını taşıyan ve Intel'in son çeyrekte duyurmaya hazırlandığı X79 çipsetini kullanan anakart üzerinde iki adet işlemci soketi bulunuyor. Burayada kadar her şey normal zira X79 çipsetli pek çok anakart hazırlanıyor ve çift işlemci desteği sunan anakart konsepti de yeni bir çözüm değil örneğin EVGA tarafından üretilen ve iki adet LGA1366 işlemci desteği sunan Classified SR-2 isimli anakart uzunca bir süredir pazarda satılmakta.

Asus'un Danshui Bay kod adlı yeni anakartını farklı kılan detay ise sahip olduğu işlemci soketlerinin farklılık göstermesi. Soketlerden ilki son çeyrekte çıkacak Sandy Bridge-E işlemcilerine yönelik olarak LGA2011 formunda iken, diğer soket ise LGA1366 formunda. Asus'un bu yönde bir tasarıma gitmesindeki temel amaç kullanıcılara daha fazla seçenek sunabilmek. Zira yeni bir anakarta ihtiyaç duyan ancak örneğin Core i7-990X veya Core i7-970 işlemciye sahip olduğu için yeni bir CPU yatırımı yapmak istemeyen kullanıcılar, Danshui Bay kod adlı anakart ile hem var olan işlemcisini kullanabilecek hem de LGA2011 soketine sahip olduğu için Sandy Bridge-E serisi işlemci kullanmak istediğinde aynı anakart kullanabilecek. Bu önemli bir detay zira Sandy Bridge-E serisi işlemciler 2012 sonuna kadar Intel'in en yüksek ürün grubunu oluşturacağından, yüksek performans tutkunlarının zaman içerisinde bu platforma geçiş yapacağı ve seri içerisinde sunulan 4 veya 6 çekirdekli (2012'de 8 çekirdek te gelebilir) işlemcilere geçmeleri bekleniyor.

Çift işlemci soketi ve X79 çipsetini bir kenara bıraktığımızda, ROG yani Republic of Gamers serisi anakartların karakteristik özelliklerini taşıyan anakartta kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Şu an için erken mühendislik örneği aşamasında olan Danshui Bay kod adlı konsept anakartın pazara giriş yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Asus sınırları zorluyor; İki farklı platformu bir araya getiren anakart
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blackboard 7 yıl en beğenilen
Değişik bir yaklaşım ama bence biraz boş olmuş iki işlemci sanırım aynı anda kullanılmayacak onun içinde her işlemciye özel ram slotları var ve 22 slot sata :)
Tamamen Fantaaazii ürünü olmuş.
Değişik bir yaklaşım ama bence biraz boş olmuş iki işlemci sanırım aynı anda kullanılmayacak onun içinde her işlemciye özel ram slotları var ve 22 slot sata :)
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 7 yıl

Bu[R]aK

Ürün güzel fakat God bless japanda nedir ? canım ülkemdeki kamyon arkası yazılar gibi ..oldu olacak nazar boncuğuda koysaydılar :)


Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini geçirdikleri için yazmış olsalar gerek, kötü bir niyet görmüyorum.
Bu[R]aKÜrün güzel fakat God bless japanda nedir ? canım ülkemdeki kamyon arkası yazılar gibi ..oldu olacak nazar boncuğuda koys...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 7 yıl
Sağ alt köşedeki "God Bless Japan" ifadesi de dikkat çekici.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bim_28 7 yıl
Bu soket çeşitliliği yüzünden artık anakartların 3 soketlisinide çıkartırlar. İntel piyasaya soktukça soket çıkıyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
majesthion 7 yıl
Asustan yeni anakart x79-990fx. Amd ile Intel işlemci tek bir anakartta şok. Amd mi intelmi derdine son ikisindende al rahatına bak :D.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarbarosTUGRUL 7 yıl
kıtapcıgın altına dıkkatlı bakarsanız kırmızı pcı-ex slotu gorursunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
holigan_bjk 7 yıl
yhw biz ekrankartını nereye takaçz bilen varmı... ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necessa®i 7 yıl
bune yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
Asus napsın adamlar hersene işlemci soketini değiştirmeye kalkarsa olacağı bu inşallah böyle devam etmez yoksa "seneyede giyerim" tarzı anakartlar standart olur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 7 yıl
ulen kaç aydır düşünüyorum.büyüyünce ben yapçam diye herifler üretti





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RiPPeR91 7 yıl
Hayaldi gerçek oldu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 7 yıl
ayıp etmişler varsada gösterseler iyiymiş şu pcı ex yuvalarını el adama söver
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G&H 7 yıl
arka panelde çok zengin
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 7 yıl
avatar751
bunu aldığımızda herhalde harici ekran kartı kullanamıycaz çünkü takılacak yeri unutmuşlar:)

kitapçığın altında sanırsam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimdincer 7 yıl

qoqoCAN

avatar751

bunu aldığımızda herhalde harici ekran kartı kullanamıycaz çünkü takılacak yeri unutmuşlar:)


kitapçığın altında sanırsam...


Kitapçığın altında değil bence. Yok hatta çünkü ilk olarak kart ilk resimde dikey halde ve kasaya öyle konulduğunu varsayarsak o kadar kısa bir pci-ex16 yuvası olmaz iki yukarıya doğru bakarsa ekran kartının görüntü girişleri yukarıya gelmiş olur
üç ankartın yönünü yatay yaparsan hangi kasaya sığdıracağını merak ediyorum

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avatar751 7 yıl
bunu aldığımızda herhalde harici ekran kartı kullanamıycaz çünkü takılacak yeri unutmuşlar:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33057 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, konsept ve asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus Eee Slate Tablet "Core i5, Windows 7 bir arada" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim