Asus sınırları zorluyor; İki farklı platformu bir araya getiren anakart "Danshui Bay"

Resmi açılışı bugün yapılan Computex 2011 Fuarı'nda dikkat çekici donanımlar boy göstermeye başladı. Önde gelen donanım üreticilerinden Asus'un geliştirdiği ROG serisi yeni anakart, tasarım anlamındaki farklı yaklaşımı ile heyecan yaratmayı başarıyor. Danshui Bay kod adını taşıyan ve Intel'in son çeyrekte duyurmaya hazırlandığı X79 çipsetini kullanan anakart üzerinde iki adet işlemci soketi bulunuyor. Burayada kadar her şey normal zira X79 çipsetli pek çok anakart hazırlanıyor ve çift işlemci desteği sunan anakart konsepti de yeni bir çözüm değil örneğin EVGA tarafından üretilen ve iki adet LGA1366 işlemci desteği sunan Classified SR-2 isimli anakart uzunca bir süredir pazarda satılmakta.

Asus'un Danshui Bay kod adlı yeni anakartını farklı kılan detay ise sahip olduğu işlemci soketlerinin farklılık göstermesi. Soketlerden ilki son çeyrekte çıkacak Sandy Bridge-E işlemcilerine yönelik olarak LGA2011 formunda iken, diğer soket ise LGA1366 formunda. Asus'un bu yönde bir tasarıma gitmesindeki temel amaç kullanıcılara daha fazla seçenek sunabilmek. Zira yeni bir anakarta ihtiyaç duyan ancak örneğin Core i7-990X veya Core i7-970 işlemciye sahip olduğu için yeni bir CPU yatırımı yapmak istemeyen kullanıcılar, Danshui Bay kod adlı anakart ile hem var olan işlemcisini kullanabilecek hem de LGA2011 soketine sahip olduğu için Sandy Bridge-E serisi işlemci kullanmak istediğinde aynı anakart kullanabilecek. Bu önemli bir detay zira Sandy Bridge-E serisi işlemciler 2012 sonuna kadar Intel'in en yüksek ürün grubunu oluşturacağından, yüksek performans tutkunlarının zaman içerisinde bu platforma geçiş yapacağı ve seri içerisinde sunulan 4 veya 6 çekirdekli (2012'de 8 çekirdek te gelebilir) işlemcilere geçmeleri bekleniyor.

Çift işlemci soketi ve X79 çipsetini bir kenara bıraktığımızda, ROG yani Republic of Gamers serisi anakartların karakteristik özelliklerini taşıyan anakartta kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Şu an için erken mühendislik örneği aşamasında olan Danshui Bay kod adlı konsept anakartın pazara giriş yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.