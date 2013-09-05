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Asus, test takımına ekip üyeleri arıyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, test takımına ekip üyeleri arıyor

Artık günümüzde teknolojik ürün incelemeleri olmazsa olmazlar arasında yerini almış durumda. Bu bakımdan Asus da son ürünlerini inceleyecek bir test takımı kurma kararı aldı.

ASUS'un kuracağı test takımına seçilecek olan kişiler, en yeni ASUS ürünlerini test etme ve birçok sürprizle karşılaşma şansına sahip olacak. 

Asus test takımına seçildiğinizde, size sağlanacak olan ürün hakkında içerik üretmeniz ve bunları internet ortamında paylaşmanız istenecek. 

Asus test takımındaki görevlerde başarıya ulaşmak için blog, sosyal medya hesabı, YouTube kanalı, forumlarda itibar sahibi üyelikler olması yeterli. Eğer takıma seçilmeye uygun görülürseniz sizinle iletişime geçilecek ve test edeceğiniz ASUS ürünü hakkında bilgi verilecek. 

ASUS test takımı seçmelerine katılmak için Kullanıcı Deneyimi Başvuru Formu'nu doldurarak marketingturkey@asus.com adresine gönderimeniz gerekiyor.


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Sadece Sürücü 5 yıl
Forumda uzun süreden sonra donanım hakkında haber yapıldı. Varsa yoksa apple bunu yapabilir/yapacak/yaptı, samsung bilmem kaç milyonuncu telefonunu üretti, donanımhaber değil mobilhaber oldu çıktı site...
Detaylara baktım da, anakart verdi diyelim test için, bunu test edecek ekipmanımız yoksa? Yeteri kadar detay yok...
1 Yanıt Yanıtla
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Bilgisayar Bağımlısı 5 yıl Sadece Sürücü
Sadece Sürücü

Forumda uzun süreden sonra donanım hakkında haber yapıldı. Varsa yoksa apple bunu yapabilir/yapacak/yaptı, samsung bilmem kaç milyonuncu telefonunu üretti, donanımhaber değil mobilhaber oldu çıktı site...

Detaylara baktım da, anakart verdi diyelim test için, bunu test edecek ekipmanımız yoksa? Yeteri kadar detay yok...

Onuda temin ederler
Tabiki geçiçi süreliğine.Yani verdikleri donanımları sonra sizden alıp başkasına veriyorlar o yüzden mezarcılar tam benlik deyip atlamasın
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gonuldagi 5 yıl
Valla Facebook ta 600 den fazla takipçim var tabii oyun bazlı :D Youtube tvitter malesef forumlarda içerik olarak hatırı sayılır incelemeler var beğenirlerse katılacağım :)
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Morphinz 5 yıl
balcis

formda kimlik numarası isim soyisim adres telefon ve hemen hemen tüm sosyal hesaplarınızın adresleri var.muazzam bir veritabanı :)


Adamlar işi biliyor.. Fakat "birçok sürprizle karşılaşma şansı" beni cezbetmedi...

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balcis 5 yıl
formda kimlik numarası isim soyisim adres telefon ve hemen hemen tüm sosyal hesaplarınızın adresleri var.
muazzam bir veritabanı :)
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ozqur333 5 yıl
forumda itibar+youtube'da hatırı sayılır takipçi zor iş. Elbet dh'den ekibe katılabilecekler vardır.
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