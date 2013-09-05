Asus, test takımına ekip üyeleri arıyor





Artık günümüzde teknolojik ürün incelemeleri olmazsa olmazlar arasında yerini almış durumda. Bu bakımdan Asus da son ürünlerini inceleyecek bir test takımı kurma kararı aldı.





ASUS'un kuracağı test takımına seçilecek olan kişiler, en yeni ASUS ürünlerini test etme ve birçok sürprizle karşılaşma şansına sahip olacak.





Asus test takımına seçildiğinizde, size sağlanacak olan ürün hakkında içerik üretmeniz ve bunları internet ortamında paylaşmanız istenecek.





Asus test takımındaki görevlerde başarıya ulaşmak için blog, sosyal medya hesabı, YouTube kanalı, forumlarda itibar sahibi üyelikler olması yeterli. Eğer takıma seçilmeye uygun görülürseniz sizinle iletişime geçilecek ve test edeceğiniz ASUS ürünü hakkında bilgi verilecek.





ASUS test takımı seçmelerine katılmak için Kullanıcı Deneyimi Başvuru Formu'nu doldurarak marketingturkey@asus.com adresine gönderimeniz gerekiyor.



