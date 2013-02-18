Asus ve Acer ucuz Android tabletlere bu yıl da devam edecek





Önce Kindle Fire ardından Nexus 7 ile bir anda yükselen trend haline gelen ucuz tablet pazarı, analizlere göre bu yıl 100 milyon ünite satış yapmayı hedefliyor. Genelde whitebox dediğimiz Çinli üreticilerin ürünlerine rastlanan pazarda, Asus ve Acer gibi devler de pay aramaya başladı.





Bileşen maliyetlerinin düşmesi nedeniyle sürümden kazanma yoluna giden Asus'un 7 inçlik MeMO Pad modelini 170$ seviyesinden satışa sunmuştu. Acer ise 7 inçlik Iconia B1 tablet modelini 160$ seviyesinden satışa çıkardı. Özellikleri üst seviye pazardaki oyunculara göre düşük olsa da, genelde günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen veya küçük yaştaki kullanıcılara hediye etmek isteyen tüketiciler bu donanım farkına pek önem vermiyor.





Sektör kaynaklarına göre Asus bahar aylarında yeni 7 inçlik tablet modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni modelleri için belirlediği fiyat aralığı ise 120$-300$ arasında değişiyor. Bu da tabletlerin giriş seviyesinden orta seviyeye kadar olan segmenti hedeflediği görülüyor.





Acer da ucuz tablet pazarını beslemeye devam edecek bir diğer firma. Acer, yılın ikinci yarısında 8 inçlik ve 10 inçlik iki yeni modeli pazara sunmayı hedefliyor. Bu iki modelin fiyatı ise 200$ ve 230$ olarak belirlenecek.





Giriş seviye pazarda başarılı satışlar yapmayı bekleyen Asus, bu yıl ki toplam tablet satışını 12 milyon üniteye, Acer ise 3.6 milyon üniteye taşımayı planlıyor.

http://www.androidauthority.com/more-cheap-android-tablets-coming-from-asus-and-acer-in-2013-156882/