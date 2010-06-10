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Asus, AMD Geode işlemcili yeni netbook modeli Eee PC 1201K'yı tanıttı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, AMD Geode işlemcili yeni netbook modeli Eee PC 1201K'yı tanıttı
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Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, Eee PC serisi için bir ilke imza atarak AMD'nin Geode işlemcisini kullanan yeni bir model hazırladı. Son dönemde AMD tabanlı netbook modelleriyle de gündeme gelen firma, daha çok endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemler için geliştirilen Geode NX 1750 işlemcisini kullanan Eee PC 1201K modelini tanıttı. 1.4GHz'de çalışan ve 25 Watt güç tüketen Geode işlemcisinin güç verdiği yeni netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip.

1GB DDR1 bellek kapasitesine ve 320GB'a kadar farklı sabit disk seçeneklerine sahip olan Eee PC 1201K, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özellikleri bünyesinde barındırırken, 6 hücreli pil ile iki saate yakın çalışma süresi sunduğu açıklandı. Windows XP Home işletim sisteminin eşlik ettiği Eee PC 1201K, muhtemelen sınıfındaki en ucuz çözümlerden biri olarak, farklı donanım alt yapısıyla pazara farklılık getirecek gibi görünüyor.

Asus, AMD Geode işlemcili yeni netbook modeli Eee PC 1201K'yı tanıttı
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Asus, AMD Geode işlemcili yeni netbook modeli Eee PC 1201K'yı tanıttı
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abdulmusavvir 8 yıl
AMD bu derbederlikle VIA'ya rakip olamaz, VIA'nın çabuk yayılması adına sevindirici, rekabet adına tiksindirici bir olay, kasten mi böyle bir netbook çıkardı AMD, haberde yanlışlık olmasın, 3-4 sene öncesinin haberi yanlışlıkla yazılmıştır belki...
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altanelk 8 yıl
NX 1750 @ 14W: Saat hızı: 1,4 GHz, ortalama güç tüketimi 14 watt, TDP 25 watt (1,25 volt çekirdek işletim voltaj).
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VenomS 8 yıl
Geode işlemcisi benim bildiğim kadarı ile cyrix üretim olan işlemcilerin devamı ve ddr1 destekli olması normaldır ama bu devirde özellikle note ve netbooklarda en az güç harcayan parçalar kullanılması gerekir. AMD için iyi bir gelişme seviniyorum. biraz daha yaygınlaşması lazım
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blckhm 8 yıl
test
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leventalpsal 8 yıl
25 watt hakikaten çok, 5watt filan olmasın, koskoca core2duo'lar 35-45 watt filan harcıyor, çift çekirdek full performans... Gerçi TDP değeri ile cpu'nun harcadığı değerler farklı değerler elma ile armutu karşılaştırıyor da olabiliriz
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F.@.T.İ.H 8 yıl
pil süresinde bir yanlışlık olabilir 6 cell batarya 2 saat kullanım suresi..
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KANUNI61 8 yıl
2 saat neki arkadaş millet 5/6 saaten bahsediyor bir yanlışlık olmasın cpu 25 w cok
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Denubis 8 yıl
Pil ömrü çok yüksek olmayacaktır. 25 vat işlemci, bide 12.1 inç ekran koymuşlar. pil ömrüne olumsuz etkiyecektir.
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Denubis 8 yıl
DDR1 nedir yahu :)
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