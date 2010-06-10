Asus, AMD Geode işlemcili yeni netbook modeli Eee PC 1201K'yı tanıttı

Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, Eee PC serisi için bir ilke imza atarak AMD'nin Geode işlemcisini kullanan yeni bir model hazırladı. Son dönemde AMD tabanlı netbook modelleriyle de gündeme gelen firma, daha çok endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemler için geliştirilen Geode NX 1750 işlemcisini kullanan Eee PC 1201K modelini tanıttı. 1.4GHz'de çalışan ve 25 Watt güç tüketen Geode işlemcisinin güç verdiği yeni netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip.

1GB DDR1 bellek kapasitesine ve 320GB'a kadar farklı sabit disk seçeneklerine sahip olan Eee PC 1201K, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özellikleri bünyesinde barındırırken, 6 hücreli pil ile iki saate yakın çalışma süresi sunduğu açıklandı. Windows XP Home işletim sisteminin eşlik ettiği Eee PC 1201K, muhtemelen sınıfındaki en ucuz çözümlerden biri olarak, farklı donanım alt yapısıyla pazara farklılık getirecek gibi görünüyor.