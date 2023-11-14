Yeni canavar tanıtıldı: Nvidia H200, yapay zekayı uçuracak

Nvidia HGX H200, performansta yeni zirve
Nvidia, Micron'dan dünyanın en hızlı HBM3e belleği ile donatılmış yepyeni H200 Hopper GPU'sunu duyurdu. Yeni yapay zeka platformlarına ek olarak Nvidia, artık Exaflop sınıfında JUPITER adlı süper bilgisayarına güç veren Grace Hopper Superchips ile büyük bir süper bilgisayar kazandığını da duyurdu.
Nvidia’nın H100 GPU'ları şu ana kadar sektörde en çok talep gören yapay zeka çipleriydi ancak yeşil ekip müşterilerine daha da fazla performans sunmak istiyor. H200 Tensor Core GPU'lar tarafından desteklenen yapay zeka için en yeni HPC ve bilgi işlem platformu olan HGX H200’ler hem donanım hem de yazılımda en son Hopper optimizasyonlarıyla ve dünyanın en hızlı bellek çözümüyle geliyor.
Nvidia H200 GPU'lar 4 ve 8 yollu GPU yapılandırmalarına sahip geniş bir HGX H200 sunucu yelpazesinde sunulacak. Tek bir HGX sistemindeki 8 yollu H200 GPU yapılandırması, 32 PetaFLOP'a kadar FP8 işlem performansı ve 1,1 TB bellek kapasitesi sağlayacak.
Mevcut sunucularla uyumlu
Nvidia, yeni çiplerin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi vermedi ancak piyasaya sürüldüklerinde pahalı olacağı kesin. Mevcut H100’lerin her birinin 25.000 ila 40.000 dolar arasında satıldığı tahmin ediliyor. Yeni H200 çipler esas değişimi bellek tarafında yaşasa ve performans farkını buraya borçlu olsa da fiyatların daha yüksek olacağı kesin gibi. Bu arada Nvidia, büyük talep gören H100’lerin fişini elbette çekmeyecek. Firma, önümüzdeki yıl en az 2 milyon adet H100 üretmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.