Nvidia GeForce 576.28 sürücüsü yayınlandı: Birden fazla sorun çözülüyor

Nvidia GeForce 576.28 sürücüsü yayınlandı
Nvidia'nın duyurusuna göre GeForce 576.28 sürücüsü, Black Myth: Wukong, Red Dead Redemption 2, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake ve Forza Horizon 5 gibi pek çok oyunda yaşanan rastgele çökme, ekran donması, ışık parlamaları ve doku bozulmaları gibi çeşitli sorunları çözüyor.
Ayrıca shader derleme sürecinde oluşan hatalar ile DisplayPort 2.1 kullanılırken karşılaşılan görüntü sorunları da bu güncellemeyle ele alınıyor. Son olarak yeni sürüm, RTX 50 serisi kartlarda tespit edilen düşük GPU saat hızları, render moduna geçerken yaşanan çökmeler ve uyku modundan uyanıldığında sıcaklık değerlerinin görüntülenememesi gibi teknik hataları da düzeltiyor.
Öte yandan Cyberpunk 2077’de Fotoğraf Modu ile ekran görüntüsü alırken yaşanan çökme, Ghost of Tsushima’da ışık kaynaklarında oluşan parlamalar ve Monster Hunter Wilds’daki kararlılık problemleri gibi bazı bilinen sorunlar hâlâ çözülmüş değil. Nvidia, bu başlıklar üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Nvidia 576.28 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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