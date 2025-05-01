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    Nvidia GeForce 576.28 sürücüsü yayınlandı: Birden fazla sorun çözülüyor

    Nvidia, WHQL imzalı GeForce 576.28 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, RTX 50 serisine ek olarak çökme, ekran donması, ışık parlamaları ve doku bozulmaları gibi sorunları çözüyor.

    Nvidia GeForce 576.28 sürücüsü yayınlandı: Sorunlar çözülüyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, özellikle 576.02 grafik sürücüsünde yaşanan ısı sensörü hatasının ardından sürücü çalışmalarını hızlandırdı. Yakın tarihte paylaşılan hotfix'in ardından RTX 50 serisi odaklı yeni bir GeForce Game Ready sürücüsü 576.28 yayınlandı. Yeni güncelleme, daha önce bildirilen birçok oyun içi hata ve genel sistem sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

    Nvidia GeForce 576.28 sürücüsü yayınlandı

    Nvidia'nın duyurusuna göre GeForce 576.28 sürücüsü, Black Myth: Wukong, Red Dead Redemption 2, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake ve Forza Horizon 5 gibi pek çok oyunda yaşanan rastgele çökme, ekran donması, ışık parlamaları ve doku bozulmaları gibi çeşitli sorunları çözüyor.

    Ayrıca shader derleme sürecinde oluşan hatalar ile DisplayPort 2.1 kullanılırken karşılaşılan görüntü sorunları da bu güncellemeyle ele alınıyor. Son olarak yeni sürüm, RTX 50 serisi kartlarda tespit edilen düşük GPU saat hızları, render moduna geçerken yaşanan çökmeler ve uyku modundan uyanıldığında sıcaklık değerlerinin görüntülenememesi gibi teknik hataları da düzeltiyor. 

    Öte yandan Cyberpunk 2077’de Fotoğraf Modu ile ekran görüntüsü alırken yaşanan çökme, Ghost of Tsushima’da ışık kaynaklarında oluşan parlamalar ve Monster Hunter Wilds’daki kararlılık problemleri gibi bazı bilinen sorunlar hâlâ çözülmüş değil. Nvidia, bu başlıklar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    Nvidia 576.28 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. 

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