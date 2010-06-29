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Asus'da güç savaşı: Anakart ve ekran kartı üretimini ECS mi üstlenecek ?

Asus, Pegatron'a olan bağımlılığını azaltmak için anakart ve ekran kartı üretiminde ECS ile iş birliğine gidebilir.
8 yıl
6,9b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Soldan Sağa: Tung Tsun Hsien ve Johnny Shin

2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Asus, daha verimli ve etkin bir operasyon için üç bölüme ayrılmıştı. Asus markası, firmanın tüm dünyadaki küresel operasyonu olurken, başta anakart ve ekran kartları olmak üzere OEM üretimi Pegatron üstlenmiş, şirketin üçüncü ayağı olan Unihan ise kasa ve kalıplama gibi PC dışındaki üretimi üstlenmişti. Aradan geçen süre zarfında tüm dünyada agresif bir büyüme içerisine giren Asus, kurum içerisinde ise yeni bir mücadeleye tanık olmuş ve ayrılık hareketleri baş göstermişti.

Pegatron başkanı Tung Tsu Hsien ile Asus başkanı Johnny Shih arasında bir güç mücadelesi yaşandığı aylardan bu yana konuşulmakta. Ana şirketin kurucuları arasında yer alan bu iki isim arasındaki mücadele yeni iddiaları da gündeme taşımış hatta Asus'un, elinde bulunan Pegatron hisselerini Foxconn ya da Inventec firmalarına satacağı gündeme gelmişti. Marka odaklı yeni bir iş geliştirme modeli hedeflediği belirtilen Pegatron başkanı Tung Tsu Hsien, özellikle Çin pazarına ilgi duyarken, yeni bir yapılanmaya gideceği söylenmişti.

Çalışanlarıyla ilgilendiği ve onlara büyük önem verdiği için kurum içerisinde etkili çok sayıda yetenekli mühendisin gönlünü aldığı belirtilen Tung Tsun Hsien'in, Asus araştırma-geliştirime takımı ve endüstriyel tasarım ekibinden çok sayıda çalışanı yanına çektiği ve ASRock markasına ağırlık vererek tüm dünyada etkili bir marka haline getirmeyi planladığı geçtiğimiz haftalarda gündemi uzun süre meşgul eden gelişmelerden biri olmuştu. Peki bu kadar detayı neden verdik, çünkü Asus cephesiyle ilgili önemli haberler var.

Uzakdoğu merkezli saygın yayın organı Digitimes'ın yeni bir haberine göre Asus, anakart ve ekran kartı üretiminin bir kısmını en büyük rakiplerinden biri olan Elitegroup Computer Systems (ECS)'a vermeyi planladığpını belirtiyor. Endüstriyel kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre, Asus'un bu yönde atacağı adımın en büyük nedenleri olarak Pegatron'a olan bağımlılığını azaltmak ve kârlılık seviyesini arttırma isteği gösterilirken, Asus bu iddiaları reddediyor ancak bu iddiaları güçlendiren adımlarına devam ediyor.

Bir süredir dış kaynak kullanımına hız veren Asus, Foxconn Electronics ve Quanta Computer'ı dizüstü bilgisayar ve Eee PC için üretim partneri olarak yanına almış, aynı zamanda Foxconn ile Garmin-Asus telefonlarının üretimi konusunda da iş birliğine gitmişti. Digitimes'ın haberine göre Asus'da yaşanan bu gelişmelere Pegatron cephesi de kayıtsız değil zira firmanın, Asus'un en büyük rakibi olan Gigabyte'dan anakart ve ekran kartı üretimine yönelik talepte bulunduğu bildiriliyor. Anakart ve ekran kartı için Foxconn International Holdings (FIH) ve Global Brands Manufacture (GBM) ile iş birliğine giden Gigabyte'ın, Pegatron'dan gelen bu teklife nasıl yanıt vereceği ise bilinmiyor.

Kaynak: http://digitimes.com/news/a20100628PD208.html
Ek Okuma: Taiwan Business Today'in Asus'taki güç savaşını konu olan raporu, orjinal metin ve İngilizcesi.


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Rock_Rage 8 yıl
koca koca firmaların kedi ürünlerini üretmeye güçleri yetmiyor mu çok merak ettim.. sürekli bir taşeron var arada... kapasiten yetmiyorsa kapasiteni artır bu ne biçim bir üretim mantığıdır arkadaş... birtek intel mi biliyor nasıl ürün üretilir anlamıyorum.. hepsi taşeron arkadaş... milyarlarca dolar kazanıyorsunuz artırın kapasitenizi yeni üretim fabrikaları... sanki kazanmıyorlar...

Kapitalizmin bir gercegi olarak herseyi kendiniz uretemezsiniz bu mantıklı ve karlı olmaz hazır bu isi yapan varken ona yaptırmak daha karlı olur.En basitinden sole dusun kendi adını tasıyan kasa yaptırıcaksın kendin bi uretim tesisi kurman isci malzeme ham madde bulman depolama lojistik gibi giderleride dahil ederek toplam sahip olma maliyetini cıkartırsan ve sattıgın urunden kar elde etmek de istiyorsan piyasada satılan 100tl urunden 2 kat fiyata satmak zorunda kalırsın.Buda hiç mantıklı degil tasarımını yaparsın niteliklerini belirtirsin yaptırırsın.boylece sende 100tl satabilirsin.
SAYGILARLA
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M@U 8 yıl
Ekran kartlarını bilmem ama anakart konusunda en dandik üretimi yapan ECS'dir bence. Yahu hiç kaliteli bir şey olmaz anakartta. Tamam ucuz ama çalışmaktan aciz anakartlar yapıyor adamlar. Asus gibi anakart konusunda öncü bir firma üretimi ECS'ye verecek olursa, Asus kendi adını bitirmiş olacaktır diye düşünüyorum.
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jaws78 8 yıl
Arkadaşlar, bilindiği gibi bunu defalarca yazdım.Dünyanın en büyük fason mal ürettirici firması asus diye,bakınız asrockun asusun olduğunu iddia edenler bile oldu,genelde az ama öz yazdığımı bilen bilir.asrock ,gigabytenin bir yan kolu iken ,1999 gibi asusu batmaktan çıkaran fransızlar,2006 gibi de gigabytenin %51 hissesini alarak bünyelerine kattılar asrocku.asus kendine ait üretim ve araştırma tesis ve fabrikası yok.dünyanın en büyük fason bileşen üretici görünümlü firmasıdır.Bunu karalama maçlı söylemiyorum, sadece neden bu kadar pahalı ürünler sattığını anlamanız açısından belirtiyorum.Saygılar...
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arrivederci 8 yıl
arkadaş kasap sandı merdiven altı kaçak et kesiolar millet aşmış olayı :D
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hapocod 8 yıl

*absolut*

arkadaş kasap sandı merdiven altı kaçak et kesiolar millet aşmış olayı :D


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OZKNaln 8 yıl
ECS ben dunyanın en onde gelen parca uretıcısı oldugunu bılıyorum ..
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abdulmusavvir 8 yıl
Asus ve Gigabyte batsın kardeşim, çok canımızı yaktılar.
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
Harbiden merdiven altıymış.

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mmnder16 8 yıl
şu sıralar asus'un durgunluğunun sebebi iyice anlaşılıyor.. anlaşılan ekran kartını sapphire'ye kaptırdı; şimdi sırada anakartlar mı var acaba :D gigabayt'ın geliştirdiği yeni anakartlara cevap veremedi asus.. ama bir asus kullanıcısı olarak asus kalitesini kaybetmek istemiyorum...
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Batuist 8 yıl
koca koca firmaların kedi ürünlerini üretmeye güçleri yetmiyor mu çok merak ettim.. sürekli bir taşeron var arada... kapasiten yetmiyorsa kapasiteni artır bu ne biçim bir üretim mantığıdır arkadaş... birtek intel mi biliyor nasıl ürün üretilir anlamıyorum.. hepsi taşeron arkadaş... milyarlarca dolar kazanıyorsunuz artırın kapasitenizi yeni üretim fabrikaları... sanki kazanmıyorlar...
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t3 8 yıl
Batuist

koca koca firmaların kedi ürünlerini üretmeye güçleri yetmiyor mu çok merak ettim.. sürekli bir taşeron var arada... kapasiten yetmiyorsa kapasiteni artır bu ne biçim bir üretim mantığıdır arkadaş... birtek intel mi biliyor nasıl ürün üretilir anlamıyorum.. hepsi taşeron arkadaş... milyarlarca dolar kazanıyorsunuz artırın kapasitenizi yeni üretim fabrikaları... sanki kazanmıyorlar...

Kapasite artırmak demek yeni isci demek. Yeni isci demek yeni sorunlar demek. Ellerinde mumkun olduğunca az adam olsun ki i o kadar az derdimiz olsun mantığı. Verelim taşeronlara işlerimizi onlar halletsin bizde keyfini sürelim diyorlar.
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El Mukteda 8 yıl

Batuist

koca koca firmaların kedi ürünlerini üretmeye güçleri yetmiyor mu çok merak ettim.. sürekli bir taşeron var arada... kapasiten yetmiyorsa kapasiteni artır bu ne biçim bir üretim mantığıdır arkadaş... birtek intel mi biliyor nasıl ürün üretilir anlamıyorum.. hepsi taşeron arkadaş... milyarlarca dolar kazanıyorsunuz artırın kapasitenizi yeni üretim fabrikaları... sanki kazanmıyorlar...

ekran kartı olsun anakart olsun önemli olan chip i ve üstünde çalışacak yazlımı geliştirmektir. bunun içinde az sayıda profesyonelden oluşan bir kafa takımı bulunur. bu iki unsuru elde ettikten sonra pcb üzerine yerleştirip prototype çıkarma aşamasına geçilir ve gerekli testlerden sonra geriye kalan angarya işler taşeronlara yaptırılır. bu sadece pc sektörü için değil bütün elektronik sektörü böyle dönüyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar şunu unutmayalım diğer markalar yoken foxconn ve ecs vardı.
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nighty 8 yıl
Brezilya dizisi gibi.
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