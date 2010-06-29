Asus'da güç savaşı: Anakart ve ekran kartı üretimini ECS mi üstlenecek ?

Soldan Sağa: Tung Tsun Hsien ve Johnny Shin

2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Asus, daha verimli ve etkin bir operasyon için üç bölüme ayrılmıştı. Asus markası, firmanın tüm dünyadaki küresel operasyonu olurken, başta anakart ve ekran kartları olmak üzere OEM üretimi Pegatron üstlenmiş, şirketin üçüncü ayağı olan Unihan ise kasa ve kalıplama gibi PC dışındaki üretimi üstlenmişti. Aradan geçen süre zarfında tüm dünyada agresif bir büyüme içerisine giren Asus, kurum içerisinde ise yeni bir mücadeleye tanık olmuş ve ayrılık hareketleri baş göstermişti.

Pegatron başkanı Tung Tsu Hsien ile Asus başkanı Johnny Shih arasında bir güç mücadelesi yaşandığı aylardan bu yana konuşulmakta. Ana şirketin kurucuları arasında yer alan bu iki isim arasındaki mücadele yeni iddiaları da gündeme taşımış hatta Asus'un, elinde bulunan Pegatron hisselerini Foxconn ya da Inventec firmalarına satacağı gündeme gelmişti. Marka odaklı yeni bir iş geliştirme modeli hedeflediği belirtilen Pegatron başkanı Tung Tsu Hsien, özellikle Çin pazarına ilgi duyarken, yeni bir yapılanmaya gideceği söylenmişti.

Çalışanlarıyla ilgilendiği ve onlara büyük önem verdiği için kurum içerisinde etkili çok sayıda yetenekli mühendisin gönlünü aldığı belirtilen Tung Tsun Hsien'in, Asus araştırma-geliştirime takımı ve endüstriyel tasarım ekibinden çok sayıda çalışanı yanına çektiği ve ASRock markasına ağırlık vererek tüm dünyada etkili bir marka haline getirmeyi planladığı geçtiğimiz haftalarda gündemi uzun süre meşgul eden gelişmelerden biri olmuştu. Peki bu kadar detayı neden verdik, çünkü Asus cephesiyle ilgili önemli haberler var.

Uzakdoğu merkezli saygın yayın organı Digitimes'ın yeni bir haberine göre Asus, anakart ve ekran kartı üretiminin bir kısmını en büyük rakiplerinden biri olan Elitegroup Computer Systems (ECS)'a vermeyi planladığpını belirtiyor. Endüstriyel kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre, Asus'un bu yönde atacağı adımın en büyük nedenleri olarak Pegatron'a olan bağımlılığını azaltmak ve kârlılık seviyesini arttırma isteği gösterilirken, Asus bu iddiaları reddediyor ancak bu iddiaları güçlendiren adımlarına devam ediyor.

Bir süredir dış kaynak kullanımına hız veren Asus, Foxconn Electronics ve Quanta Computer'ı dizüstü bilgisayar ve Eee PC için üretim partneri olarak yanına almış, aynı zamanda Foxconn ile Garmin-Asus telefonlarının üretimi konusunda da iş birliğine gitmişti. Digitimes'ın haberine göre Asus'da yaşanan bu gelişmelere Pegatron cephesi de kayıtsız değil zira firmanın, Asus'un en büyük rakibi olan Gigabyte'dan anakart ve ekran kartı üretimine yönelik talepte bulunduğu bildiriliyor. Anakart ve ekran kartı için Foxconn International Holdings (FIH) ve Global Brands Manufacture (GBM) ile iş birliğine giden Gigabyte'ın, Pegatron'dan gelen bu teklife nasıl yanıt vereceği ise bilinmiyor.

Kaynak: http://digitimes.com/news/a20100628PD208.html

Ek Okuma: Taiwan Business Today'in Asus'taki güç savaşını konu olan raporu, orjinal metin ve İngilizcesi.