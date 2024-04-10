Tam Boyutta Gör Heyecanla beklenen 2024 Skoda Octavia, nihayet üretim bandına çıktı. Makyaj operasyonundan geçirilen otomobil Sedan ve Combi gövde tipleriyle Çek markanın Mlada Boleslav'daki ana fabrikasında üretilmeye başlandı. Skoda Auto, yılın ikinci yarısında Octavia üretimini Kvasiny fabrikasına kaydırmayı planlıyor.

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Yeni Octavia, her şeyden önce yeniden tasarlanan ön yüzüyle dikkat çekiyor. Daha büyük radyatör ızgarası ve yenilenen tampon, otomobile daha modern ve dinamik bir hava kazandırmış. İkinci nesil Matrix LED far teknolojisi ile birlikte gelecek aracın arka lambalarda da yeniliğe gidildiğini belirtelim.

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Motor seçenekleri

2024 Skoda Octavia'nın iç mekanı iyileştirildi. Modelin tüm versiyonlarında artık sanal gösterge paneli ve çift bölgeli klima kontrolü standart olarak sunuluyor. Merkezi dokunmatik ekranın büyüklüğü en üst versiyonda 13 inç'e yükseltildi. Opsiyonel olarak arka yolcular için monitör ve ChatGPT ile entegre multimedya sistemi de tercih edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Skoda Octavia ilk aşamada 1.5 litre (114 ve 150 beygir) ve 2.0 litre (204 ve 265 beygir) benzinli motorların yanı sıra 2.0 litre (115 ve 150 beygir) dizel motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Daha sonra ise ürün gamına 100 km'ye kadar elektrikli menzile sahip hibrit modeller de eklenecek.

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Yeni Skoda Octavia üretime girdi