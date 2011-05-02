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Asus'dan Sandy Bridge işlemciler için yeni sunucu anakartı

8 yıl
9,4b
1
14
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli Crosshair V Formula anakartını hazırlamakla meşgul olan Asus, sunucu pazarı için hazırlanan P8B-X isimli yeni anakartını duyurdu. Intel'in sunucu sınıfı C200 yonga seti üzerinde şekillenen anakart, LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor. Hedeflediği segmentin gereksinimleri dikkate alınarak sade bir tasarım ekseninde geliştirilen anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 32GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

İşlemciye entegre grafik birimi (HD 2000, HD 3000 veya HD P3000) yerine harici ekran kartı (AMD FirePro veya Nvidia Quadro ya da tüketici sınıfı kartlar) kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan Asus P8B-X üzrinde ayrıca PCIe x8, iki adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotuna yer verildiğini görüyoruz. Altı adet SATA-II portu ile donatılan anakartın diğer özellikleri arasında iki adet yüksek kaliteli ve IPv6 destekli LAN kontorlcüsü VGA konnektörü ve usb portlarına yer veriliyor.

Asus tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Sandy Bridge odaklı sunucu sınıfı anakartın satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.


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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
bigdede
asus hep görsellige önem virirdi ama bu anakarrtta böyle bişey yapmamış aşşaırdım

iş istasyonu nedir bilir misiniz?
3 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet Newegg deki C206 çipsetli WorsStation modeli çok iyiymiş. Üstelik mühendisliği de iyi. Sata portları da daha düzgün yerde. Yukarıdakinde neredeyse anakartın ortasına gelecekmiş.
IPv6 destekli Dual Gbit Eth. de iyiymiş. Yalnız Gigabyte'ın G1 serisinde kullandığı 100$ lık ethernetleri daha çok beğeniyorum. İşlemci kullanmıyor olmaları çok güzel.
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Rusty 8 yıl
O ram slotları herhalde diğer anakartların montaj bölümünden artan slotlar.
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yenerbalcı 8 yıl
milyondabir

5 para etmez insanın ihtiyacı olsada almaz )



anakart süper olmuş 200usd satılan dandik quadro ekran kartlarına para vermeyeceksiniz
benim tercihim bu olurdu
newegg.com/...
Bu anakartların artık çıkması lazım bir tek asus çıkartıyor diğer firmalarda çıkartırsa quadro ekran kartları ucuzlar
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timramon 8 yıl
Bari başlığa bakında öyle yorum yazın.
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umutarslan.com 8 yıl
bigdede
umutarslan.com
bigdede asus hep görsellige önem virirdi ama bu anakarrtta böyle bişey yapmamış aşşaırdım
iş istasyonu nedir bilir misiniz?
google yaz karşına çıkar

google bilginle iş isyasyonu tartışmayalım.kartı takıcan bi daha görmicen görsellik önemi yok bu kartlarda.ki normal pcler içinde gerek yok ama neyse.kart yeşil değilde siyah olsa bu kadar yorum olmazdı.Ben bide seri port neden koymuşlar kullanmıyoruz ki diyenleri bekliyordum :D ama henüz yoklar galiba. Sata portları rackmount kasalara takılacağı için bu şekilde olmuş olabilir.ama neden o kadar içeride tartışılır
excaliberpc.com/...
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syler23 8 yıl
iğrenç bir tasarım olmuşş şöyle markasız fason ürünlere benzemiş :D:D
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
bigdede
asus hep görsellige önem virirdi ama bu anakarrtta böyle bişey yapmamış aşşaırdım

iş istasyonu nedir bilir misiniz?
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

umutarslan.com

bigdede

asus hep görsellige önem virirdi ama bu anakarrtta böyle bişey yapmamış aşşaırdım


iş istasyonu nedir bilir misiniz?


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MÜŞAVİR 8 yıl

umutarslan.com

bigdede

asus hep görsellige önem virirdi ama bu anakarrtta böyle bişey yapmamış aşşaırdım


iş istasyonu nedir bilir misiniz?


İş istasyonu diyede zıçıp sıvaması lazım değildi herhalde. O sata portlarının yeri nedir Allah aşkına? Hatta az daha beri alıp, soğutucunun iç tarafına koysalar daha iyi olacakmış.
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bigdede 8 yıl

umutarslan.com

bigdede

asus hep görsellige önem virirdi ama bu anakarrtta böyle bişey yapmamış aşşaırdım


iş istasyonu nedir bilir misiniz?

google yaz karşına çıkar
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milyondabir 8 yıl
5 para etmez insanın ihtiyacı olsada almaz )
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GoldPunch 8 yıl
Tasarim berbat olmus. Ama tasarım onemsiz tabii serverlar icin.
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bigdede 8 yıl
asus hep görsellige önem virirdi ama bu anakarrtta böyle bişey yapmamış aşşaırdım
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