Asus'dan Sandy Bridge işlemciler için yeni sunucu anakartı

AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli Crosshair V Formula anakartını hazırlamakla meşgul olan Asus, sunucu pazarı için hazırlanan P8B-X isimli yeni anakartını duyurdu. Intel'in sunucu sınıfı C200 yonga seti üzerinde şekillenen anakart, LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor. Hedeflediği segmentin gereksinimleri dikkate alınarak sade bir tasarım ekseninde geliştirilen anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 32GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

İşlemciye entegre grafik birimi (HD 2000, HD 3000 veya HD P3000) yerine harici ekran kartı (AMD FirePro veya Nvidia Quadro ya da tüketici sınıfı kartlar) kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan Asus P8B-X üzrinde ayrıca PCIe x8, iki adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotuna yer verildiğini görüyoruz. Altı adet SATA-II portu ile donatılan anakartın diğer özellikleri arasında iki adet yüksek kaliteli ve IPv6 destekli LAN kontorlcüsü VGA konnektörü ve usb portlarına yer veriliyor.

Asus tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Sandy Bridge odaklı sunucu sınıfı anakartın satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.