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Asus'dan USB üzerinden çalışan yeni bir harici ses ünitesi, "Xonar Essence STU"

6 yıl
6,2b
1
4
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'dan USB üzerinden çalışan yeni bir harici ses ünitesi,
Ürettiği donanım ürünleri ile dünyanın önde gelen elektronik üreticileri arasında yer alan Asus, dijital-analog dönüştürücüsü (DAC) ve kulaklık anfisi Xonar Essence STU ses kartı modelini duyurdu.
Birçok farklı ses kartı modeli piyasada boy gösteren Asus, Xonar Essence ST/STX ses kartları üzerinden aldığı olumlu geri bildirimler doğrultusunda geliştirdiği yeni Xonar Essence STU modeli ile kullanıcılara oldukça temiz ve kaliteli bir ses düzeyi vaat ediyor. Üzerinde Texas Instruments tarafından geliştirilen PCM1792A dijital-analog dönüştürücüsü (DAC), 600 ohm TPA6120A2 kulaklık amfisi yanında, WIMA FKP2 ve Nichicon Finegold kapasitörler yer alan model, bu sayede 120dB sinyal gürültü değeri (SNR) ile zengin ve dengeli ses kalitesini kullanıcılara sunabiliyor. Bilgisayar sistemleri ile standart USB bağlantısı üzerinde iletişim kuran harici kart, I/O, RCA, 6.3mm kulaklık ve iki adet dijital girişe sahip.
Oldukça şık bir dış görünüşe sahip olan Asus Xonar Essence STU ses kartı modeli, gövdesi üzerinde yer alan iki adet ses kontrol tekerleği ile bağlı hoparlör ya da kulaklık seslerinin ayrı ayrı kontrol edilmesine imkan sağlayabilirken, yüksek kalitedeki kulaklık ya da hoparlör modellerinin altında rahatça kalkabiliyor.
Asus tarafından geliştirilen Xonar Essence STU harici ses kartı modelinin resmi satış tarihi ya da fiyatı hakkında herhangi bir  henüz yok.

http://www.xbitlabs.com/news/multimedia/display/20130425224643_Asus_Launches_Audiophile_Grade_External_Xonar_Essence_STU_Audio_Solution.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eddy123 6 yıl
Keşke hdmi girişli ve dts-hd ma, dolby true hd çözen modelleri de yapsalar. Hala receiverlara bağlıyız bu teknolojiler için.
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1444 6 yıl
asus gerçekten de iyi tasarımcıları var bir tek şu directcuII miydi ne ekran kartı tuğla gibi duruyor
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