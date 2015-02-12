Asus'dan incelik odaklı ZenBook UX305 Ultrabook modeli





Ultrabook pazarında uzun süredir Zenbook markası altında pek çok iddialı modele imzasını atan Asus, incelik rekoru kıracak yeni bir Zenbook modeli daha duyurdu. 12.3mm kalınlık değer ile Zenbook UX305 en ince 13.3 inçlik QHD+ Ultrabook modeli olma özelliği taşıyor.





Intel'in Broadwell tabanlı Core M 5Y10 veya 5Y71 yongasetleri ile donatılan ürün bu sayede fansız bir yapıya sahip ve performans konusunda da hayal kırıklığı yaratmıyor. Yongasetinde entegre HD 5300 grafik birimi yer alıyor.





Windows 8 veya 8.1 işletim sistemi seçenekleri olan modelde yine LPDDR3 1600MHz hızında 4GB veya 8GB RAM tercihi mevcut. Ekran çözünürlüğü ise 3200x1800 piksel veya Full HD arasından seçilebilecek. Full HD sürümünde en ince kasa ünvanı ne yazık ki kayboluyor.





Depolama seçenekleri olarak 128GB veya 256GB kapasiteler sunan üründe SD/SDXC kart yuvası da mevcut. 5. nesil WiFi, 10/100Mbit/s Ethernet, Bluetooth 4.0, USB 3.0, micro HDMI gibi bağlantı imkanının yanında 10 saate kadar kullanım süresi sunuluyor.





Çerçevesiz chiclet tarzında klavyeye sahip olan ürünün avucunuzu koyduğunuz kısmı IceCool teknolojisi ile soğutuluyor ve terlemesi önleniyor. Bang & Olufsen destekli ASUS SonicMaster ses sistemi ile ses tecrübesini en üst düzeyde yaşamanızı sağlıyor. ASUS ZenBook UX305 modeli 1199$ başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.