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Asus'dan kablosuz görüntü aktarabilen yeni Mini-ITX anakart

6 yıl
2,6b
1
22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Intel'in Ivy Bridge tabanlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakart modeli P8Z77-I Deluxe/WD'yi duyurdu. Yüksek kaliteli bileşenlere ve uzun bir özellik listesine sahip olan kompakt boyutlu anakart, yüksek performans segmentindeki medya bilgisayarlarını hazırlıyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan anakart, işlemciye entegre grafik birimi yerine harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCI Express 3.0 x16 slotuna da sahip. 10 fazlı  Digi+ CPU VRM tasarımı ile desteklenen anakart, depolama sürücüleri için iki adet SATA-III portu ve iki adet SATA-II portu ile birlikte çok sayıda USB 3.0 konnektörünü de bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda üzerinde WLAN kontrolcüsü bulunan anakart, Intel'in kablosuz görüntü aktarım teknolojisi olan WiDi ile de uyumlu. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantılarıyla uyumlu olan P8Z77-I Deluxe/WD'de 6 kanal analog ve 8 kanal dijital ses desteğine ek olarak kablolulu bağlantı için Gigabit Ethernet portuna da sahip.

Windows 8 işletim sistemiyle uyumlu olan anakart, işlemcisinden daha fazla performans isteyenler için temel hız aşırtma yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor. Özellik seviyesi itibariyle kendi seviyesindeki en iddialı modellerden biri olan Asus P8Z77-I Deluxe/WD'nin yakında satışa sunulması beklenirken, satış fiyatının da 199 dolar olacağı açıklandı.  

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cray_mx 6 yıl
199 dolar hiçbirşey ama ülkemize gelirse 1000 dolar civarı olur sanırım sonucta ASUS bu
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DH Misafiri 6 yıl
oldum olası full-tower sistemlere karşıyım, ne gerek var kullanmadığın bir ton sokete? (çoklu grafik kartı kullananlar dışında)
bu ve benzeri kompak anakartları istiyoruz. kablolardan kurtarması da cabası
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Hirotaro 6 yıl
Fiyata bakin hele

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OZKNaln 6 yıl
fena
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lyridder 6 yıl
seviyorum seni Asus:)
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Aseudra 6 yıl
Kullandığım çoğu ürün Asus.Gerçekten kaliteli üretiyor.
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:::LOSTPLANET::: 6 yıl
ben kablosuz görüntü aktarma özelliğinden birşey anlamadım.biraz daha açabilseydik yazıda iyi olurmuş.en azından ne getiriyor bu özellik?
harici gpuyu takınca hdmi kabloyu monitöre/tv'ye takmaya getek kalmayacak mı, bunu mu anlamalıyım ?
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ysroguz 6 yıl
görüntüyü kablosuz olarak tv ye aktarabiliyor. ilk çıkanlar daha düşük çöznürlüklerde aktarım yapıyordu ama sanırım geliştirmişler. birde tv de bu özellik yoksa bir receiver gerekli sanırım.
intel.shiftdelete.net/...
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
bitfenix prodigy kasada super ikili olur
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p8p67b3 6 yıl
asus forever
2 Yanıt Yanıtla
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King ov Hell 6 yıl p8p67b3
p8p67b3
asus forever

Nick - Mesaj.
2 Yanıt Yanıtla
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Amedra 6 yıl p8p67b3
p8p67b3

asus forever

İmzana da bari asusla ilgili bir yazı yazaydın.
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werttrew01 6 yıl
Donanım sıtesıne, bir donanım haberının cep telefonu vs. haberlerınden daha gec -hatta gelmemesı- gelmesi ne ılgınc ama.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Umutcan 6 yıl werttrew01
werttrew01

Donanım sıtesıne, bir donanım haberının cep telefonu vs. haberlerınden daha gec -hatta gelmemesı- gelmesi ne ılgınc ama.

Donanım haber artık donanım işini bıraktı gibi, baksanıza anasayfa haberleri bölümünde artık çok önemliymiş gibi 2d dandik cep telefonu oyunlarının haberleri dönüyor.
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kurunc 6 yıl
İşte bana bunlarla gelin :)
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