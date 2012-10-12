Asus'dan kablosuz görüntü aktarabilen yeni Mini-ITX anakart

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Intel'in Ivy Bridge tabanlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakart modeli P8Z77-I Deluxe/WD'yi duyurdu. Yüksek kaliteli bileşenlere ve uzun bir özellik listesine sahip olan kompakt boyutlu anakart, yüksek performans segmentindeki medya bilgisayarlarını hazırlıyor.





Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan anakart, işlemciye entegre grafik birimi yerine harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCI Express 3.0 x16 slotuna da sahip. 10 fazlı Digi+ CPU VRM tasarımı ile desteklenen anakart, depolama sürücüleri için iki adet SATA-III portu ve iki adet SATA-II portu ile birlikte çok sayıda USB 3.0 konnektörünü de bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda üzerinde WLAN kontrolcüsü bulunan anakart, Intel'in kablosuz görüntü aktarım teknolojisi olan WiDi ile de uyumlu. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantılarıyla uyumlu olan P8Z77-I Deluxe/WD'de 6 kanal analog ve 8 kanal dijital ses desteğine ek olarak kablolulu bağlantı için Gigabit Ethernet portuna da sahip.





Windows 8 işletim sistemiyle uyumlu olan anakart, işlemcisinden daha fazla performans isteyenler için temel hız aşırtma yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor. Özellik seviyesi itibariyle kendi seviyesindeki en iddialı modellerden biri olan Asus P8Z77-I Deluxe/WD'nin yakında satışa sunulması beklenirken, satış fiyatının da 199 dolar olacağı açıklandı.