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Asus'dan oyunculara özel kulaklık: ROG Vulcan ANC

8 yıl
16,7b
1
20
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan oyunculara özel kulaklık: ROG Vulcan ANC
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Oyunculara özel anakart ve ekran kartlarını Republic of Gamers (ROG) serisi altında sunan Asus, yakın gelecekte aynı seri altında çevre birimleri ve aksesuarlar da sunmaya başlayacak . İşte onlardan ilki olan Vulcan ANC, ROG serisinin ilk kulaklığı olarak oyuncuları hedef alıyor ve kendi sınıfında aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk model olarak tanımlanıyor. Asus'un açıkladığı bilgilere göre 30dB pasif gürültü önleme etkisine sahip olan kulaklık ile oyuncuların sadece oyundan gelen seslere konsantre olması amaçlanıyor.

ROG serisinin diğer üyeleri gibi Siyah ve Kırmızının egemen olduğu dikkat çekici bir görünüme sahip Vulcan ANC'ın, uzun süreli oyun deneyimlerinde ergonomik sorunlar yaşatmaması adına mümkün olduğunca hafif ve konforlu olacak şekilde tasarlandığı bildiriliyor. 40mm sürücüler kullanan ve padlerinde özel olarak seçilen derinin kullanıldığı kulaklık aynı zamanda çok yönlü mikrofona da sahip. Asus tarafından yakında satışa sunulması beklenen Vulcan ANC oyuncu kulaklığı için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus'dan oyunculara özel kulaklık: ROG Vulcan ANC
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MxFxOx 8 yıl
oyun kulaklığı olarak g35 mükemmel
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ScriptKidie 8 yıl
Asussa düşünürüm arkadaş :) asusun ürünleri dandik olmaz kaliteside iyiyse düşünmeden alırım..
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CoxeD 8 yıl
Kendi laptoplarında bile hoperlörleri alteclansing, harman kardon gibi firmalara yaptıran Asusun böyle bir pazara saldırmaya çalışması talihsiz olmuş :)
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IronFist_InFlames 8 yıl
Herkes farklı farklı şeyler yazmış. Kaçını kullandınız kaçını test ettiniz bilmiyorum. Ama ben baya bi araştırdım Asus için bişey söylemek çok zor ürünü göremedik test edemedik.



Bose, Shure, Sennheiser ve Platronics tüm dünyaya kalitesini kanıtlamış ses sistemlerini yapan firmalar ve Profesyonel ürünler yanlız bu markaların üretim amacı oyun destekli çok az ürünleri mevcut.



Oyun konusuna gelince oyuncu aksesuarları konusunda gerçekten profesyonel 2 marka mevcut gerçekten güvenebileceğiniz Razer ve Logitech olduğunu düşünüyorum.



Razer'ın Megalodon, Banshee ve Carcharias ürünlerini bizzat denedim ve başarısına şahit oldum. Logitech'de sadece G35 i kullanabilme fırsatı bulabildim ama ses kalitesi dinleme gücünü gerçekten arttırdığını gördüm.



Ben oyunlar ve aksesuarları konusunda takıntılı biriyim. Ve çevremdekilerde benim gibi FPS düşkünü ve bu tür aksesuarlara bağımlı kişiler bu yüzden biz baya araştırma yapıyoruz. Bunlar benim araştırmalarında gördüğüm sonuçlar farklı kişiler farklı sonuçlar çıkarabilir ve savunabilir bunlar benim fikirlerim lütfen alıntı yaparak cevap yazmayın çünkü karşı cevap yazmam ;)
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captanico 8 yıl

IronFist_InFlames

Ben oyunlar ve aksesuarları konusunda takıntılı biriyim. Ve çevremdekilerde benim gibi FPS düşkünü ve bu tür aksesuarlara bağımlı kişiler bu yüzden biz baya araştırma yapıyoruz. Bunlar benim araştırmalarında gördüğüm sonuçlar farklı kişiler farklı sonuçlar çıkarabilir ve savunabilir bunlar benim fikirlerim lütfen alıntı yaparak cevap yazmayın çünkü karşı cevap yazmam ;)


gelde alıntı yapma:)

hocam madem fps düskunu vede bu turun akseuarlarına meraklı bir oyuncusun pc350 icin ne diyeceksin cok merak ettim.bayagı bir arastırdıgına gore bir yorum alalım senden
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UzmaN345 8 yıl
ASUS abi başka birşey demiyorum
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saintroyo 8 yıl
asus bilinen kalitesini kullanmışsa elbette alınabilir.

ben de astroa40 headset with mixamp kullanıyoırum. bir de psyko 5.1 alacağım merak ettiğim için....


edit: imla
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lj94 8 yıl
BOSE 1
SHURE 2
SENNHEISER 3
BENCE BÖYLE BEYLER
asus her işi adam gibi yaptıgı için bu kulaklıkta mükemmel olucağa benziyor.
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CodeMachine 8 yıl
Bağlantı şekli nasıl acaba ?
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Zenci ruhlu Beyaz 8 yıl
steelseries ve razer olduğu sürece istediği kadar cıkarsın.
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captanico 8 yıl

losewlee

steelseries ve razer olduğu sürece istediği kadar cıkarsın.

denemeden bilmeden nasıl boyle bir yorum cıkarabildin hayret[>:].sen oyle dersen bende soyle bir sey derim

sennheiser pc350 oldugu surece steelseries ve razer istedigi kadar cıkarsın
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maliahmet1 8 yıl
fiyatının ucuz olacağını sanmıyorum ama bi fiyatı belli olsun ona göre yorum yapabilirim crativeden kullandığım bi kulaklık var gayet güzel 5.1 gayet iyi 70lira verdim
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