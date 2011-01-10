Asus'dan oyunculara özel kulaklık: ROG Vulcan ANC

Oyunculara özel anakart ve ekran kartlarını Republic of Gamers (ROG) serisi altında sunan Asus, yakın gelecekte aynı seri altında çevre birimleri ve aksesuarlar da sunmaya başlayacak . İşte onlardan ilki olan Vulcan ANC, ROG serisinin ilk kulaklığı olarak oyuncuları hedef alıyor ve kendi sınıfında aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk model olarak tanımlanıyor. Asus'un açıkladığı bilgilere göre 30dB pasif gürültü önleme etkisine sahip olan kulaklık ile oyuncuların sadece oyundan gelen seslere konsantre olması amaçlanıyor.

ROG serisinin diğer üyeleri gibi Siyah ve Kırmızının egemen olduğu dikkat çekici bir görünüme sahip Vulcan ANC'ın, uzun süreli oyun deneyimlerinde ergonomik sorunlar yaşatmaması adına mümkün olduğunca hafif ve konforlu olacak şekilde tasarlandığı bildiriliyor. 40mm sürücüler kullanan ve padlerinde özel olarak seçilen derinin kullanıldığı kulaklık aynı zamanda çok yönlü mikrofona da sahip. Asus tarafından yakında satışa sunulması beklenen Vulcan ANC oyuncu kulaklığı için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.