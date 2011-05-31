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Asus'dan oyunculara özel yüksek performanslı masaüstü bilgisayar; ROG CG8565

7 yıl
7,2b
1
22
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2011'de gövde gösterisi yapan Asus, vitrine çıkardığı iddialı ürünlerle katılımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Firma tarafından resmi tanıtımı fuarda yapılan yeni ürünlerden biri de oyuncuları hedef alan ROG CG8565 isimli masaüstü bilgisayar oldu. Adından da anlaşılabileceği üzere Republic of Gamers serisinin bir parçası olan masaüstü sistem, tasarımında Hayalet Uçak'tan ilham alınan özel kasa tasarımıyla öne çıkarken donanım özellikleriyle de yeni nesil oyunlarda yüksek performans vaad ediyor.

Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan ve Core i7 serisi farklı işlemci seçenekleriyle konfigüre edilebileceği belirtilen sistem, hız aşırtmaya da müsait bir yapı sergiliyor. Kullanıcılar, sistemdeki Level Up butonunu kullanarak işlemci çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilecekler. Asus tarafından üretilen DIGI+ VRM teknolojili Z68 çipsetli anakartın yataklık ettiği sistemde, ekran kartı olarak çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'a yer verilirken, böyle bir sisteme entegre ses yongasının yakışmayacağını düşünen Asus, Xonar serisi harici ses kartını kullanmış.

Asus tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen ROG CG8565'in fiyatı hakkındaysa herhangi bir açıklama yapılmadı.


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CodeMachine 7 yıl en beğenilen
adam anakart üretiyor, ekran kartı üretiyor, ses kartı üretiyor, helva neden yapmasın.
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artenis 7 yıl
08/2008 ;)

ilginc

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artenis 7 yıl
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x_tol 7 yıl
çok sade olmuş kasa güzel değil bence.
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ikdemrici 7 yıl
bu bana eski filim de uzay açalarına benzetim ama güzel bir kasa ve bilgisayar :)
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Sevincim Gözyaşım Kadar 7 yıl
Kasa çok tipsiz o sisteme o kasa yakışmamış
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peters 7 yıl
Nerden baksan 5000tl den aşağıya satılmaz ki çok gereksiz.
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artenis 7 yıl
2008 AĞUSTOS -- MODİFİYE BOLUMUNDE 3D tasarımımın aynısı teyid edebilirsiniz !
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artenis 7 yıl
08/2008 ;)

ilginc

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Doppelgangbanger 7 yıl artenis
artenis

2008 AĞUSTOS -- MODİFİYE BOLUMUNDE 3D tasarımımın aynısı teyid edebilirsiniz !

---

Nereye aynı? Sadece kıvrımları benziyor o kadar.
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shadowosman 7 yıl
adamlar yapıyor yapmasınada gtx590 neden kullandılar onu anlamadım
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mavizaman 7 yıl
sade kalite denir buna.
1.sınıf ürün olmuş.
tabi fiyatı açıklanmaz müşteryi kaçırmamamk için.)
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alito 7 yıl
dışından casper'ın kampanyalı dandik kasalarına benziyor
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RiPPeR91 7 yıl
Kasanın görünüm hiç güzel değil. GTX 590 zaten başka bir hikaye.
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mugurgok 7 yıl
ASUS bu aralar çok pis gaza geldi, sonu hayrola diyelim
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