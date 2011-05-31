Asus'dan oyunculara özel yüksek performanslı masaüstü bilgisayar; ROG CG8565

Computex 2011'de gövde gösterisi yapan Asus, vitrine çıkardığı iddialı ürünlerle katılımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Firma tarafından resmi tanıtımı fuarda yapılan yeni ürünlerden biri de oyuncuları hedef alan ROG CG8565 isimli masaüstü bilgisayar oldu. Adından da anlaşılabileceği üzere Republic of Gamers serisinin bir parçası olan masaüstü sistem, tasarımında Hayalet Uçak'tan ilham alınan özel kasa tasarımıyla öne çıkarken donanım özellikleriyle de yeni nesil oyunlarda yüksek performans vaad ediyor.

Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alan ve Core i7 serisi farklı işlemci seçenekleriyle konfigüre edilebileceği belirtilen sistem, hız aşırtmaya da müsait bir yapı sergiliyor. Kullanıcılar, sistemdeki Level Up butonunu kullanarak işlemci çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilecekler. Asus tarafından üretilen DIGI+ VRM teknolojili Z68 çipsetli anakartın yataklık ettiği sistemde, ekran kartı olarak çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'a yer verilirken, böyle bir sisteme entegre ses yongasının yakışmayacağını düşünen Asus, Xonar serisi harici ses kartını kullanmış.

Asus tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen ROG CG8565'in fiyatı hakkındaysa herhangi bir açıklama yapılmadı.