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Asus'tan 27-inç Full HD dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: ET2701

6 yıl
1,6b
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4
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Masaüstü bilgisayarlara göre hem az yer kaplayan hem de tasarımlarıyla göze hitap eden hepsi bir arada bilgisayar çözümlerine bir yenisi daha Asus tarafından ekleniyor. Tayvan'ın teknoloji devlerinden Asus, ''ET2701'' olarak isimlendirdiği yeni ürünü ile teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik ekrana sahip ET2701, Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8'e tamamen hazır. ET2701'in ekranında 178 dereceye varan dikey - yatay görüş açıları ve başarılı renk üretimi vaat eden VA panel teknolojisi kullanılmış. Çoklu dokunmatik ekran 10 parmağınızı da algılayabiliyor, LED arka aydınlatma ise enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.
Seçilen konfigürasyona göre Intel'in Core i7-3770S (4 çekirdek, 8 izlek), Core i5-3450 (4 çekirdek, 4 izlek), Core i5-3330 (4 çekirdek, 4 izlek), Core i3-3220 (2 çekirdek, 4 izlek) işlemcilerinden, Intel HD grafik biriminden, Nvidia GT640M grafik biriminden ve 8 GB'a kadar DDR3-1600 MHz bellekten güç alan ET2701, 2 TB'a kadar depolama alanı sunuyor.
Blu-ray combo, Blu-ray yazıcı ve DVD yazıcı gibi optik sürücü seçeneklerine yer verilen ET2701, SD kart okuyucu, HDMI portu, USB 3.0 portu ve eSATA bağlantısı ile donatılmış. Sistemin harici subwooferı da bulunuyor. Böylece daha iyi bir ses deneyimi amaçlanmış.
Asus, yeni modelinin fiyatı ile ilgili bilgi vermemiş. 

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alp0007 6 yıl
Neden bu cihazların kolay update olacak şekilde gelişimi olmuyor?
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Aseudra 6 yıl
Fiyatı belli olsun da o zaman değerlendiririm.
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canobeg 6 yıl
su ekran kartını 650m yada 660m neden yapmazlarki oyunları akıcı bi şekilde oynayalım
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ekran parmak izi dolu :)
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