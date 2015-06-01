Asus'tan 5.1 kanal surround ses sitemine sahip tablet kılıfı

Asus bugün yeni ZenPad tablet ailesine resmiyet kazandırırken Zenpad 8.0 için sıra dışı bir aksesuar daha tanıttı. Asus Audio Cover adındaki kılıfın en ilginç kısmı ise 5.1 kanal surround ses sistemine sahip olması.

İçerisinde 1 subwoofer ve 5 adet hoparlöre sahip Audio Cover başarılı bir tasarıma sahip. Tablet dik konuma getirildiğinde ses çıkışı ön tarafta kalırken, kılıf özellikle multimedya içeriklerin oynatılması sırasında oldukça kullanışlı görünüyor. Diğer taraftan kendi dahili bataryası da bulunan aksesuar herhangi bir ekstra güç gerektirmiyor. Üzerindeki batarya ise kılıfın 6 saat kesintisiz ses vermesine yetebilecek kapasitede. Siyah ve beyaz şeklinde iki renk seçeneğine sahip sıradışı aksesuarın fiyatı henüz açıklanmadı.

*Fotoğraflar The Verge'a aittir.