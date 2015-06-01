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Asus'tan 5.1 kanal surround ses sitemine sahip tablet kılıfı

3 yıl
1,5b
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4
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Asus'tan 5.1 kanal surround ses sitemine sahip tablet kılıfı
 
Asus bugün yeni ZenPad tablet ailesine resmiyet kazandırırken Zenpad 8.0 için sıra dışı bir aksesuar daha tanıttı. Asus Audio Cover adındaki kılıfın en ilginç kısmı ise 5.1 kanal surround ses sistemine sahip olması.
Asus'tan 5.1 kanal surround ses sitemine sahip tablet kılıfı
 
İçerisinde 1 subwoofer ve 5 adet hoparlöre sahip Audio Cover başarılı bir tasarıma sahip. Tablet dik konuma getirildiğinde ses çıkışı ön tarafta kalırken, kılıf özellikle multimedya içeriklerin oynatılması sırasında oldukça kullanışlı görünüyor. Diğer taraftan kendi dahili bataryası da bulunan aksesuar herhangi bir ekstra güç gerektirmiyor. Üzerindeki batarya ise kılıfın 6 saat kesintisiz ses vermesine yetebilecek kapasitede. Siyah ve beyaz şeklinde iki renk seçeneğine sahip sıradışı aksesuarın fiyatı henüz açıklanmadı.
Asus'tan 5.1 kanal surround ses sitemine sahip tablet kılıfı
*Fotoğraflar The Verge'a aittir.

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WB 3 yıl
Ne yapacaklarini sasirdilar..
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doctor_bey 3 yıl
Açıkçası merak ettim nasıl performans verdiğini, bir aralar kulaklık inceleyen Sezer hocam vardı, n'oldu ona yahu, göremiyorum baya uzun zamandır
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umut_baris 3 yıl
Sanal sesi sevmiyorum. Sanallaştırmadan ibaret.
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savinelli 3 yıl
evet alternatifsiz ve başarılı bir ürün ama nihayetinde şarj edilecek bir ürün daha :)
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