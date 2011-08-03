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Asus'un 3D ekrana sahip tablet bilgisayarı Eee Memo Pad'in çıkışı ertelendi

7 yıl
7,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Yıl sonuna kadar karşımıza birbirinden yeni tablet bilgisayarlarıyla çıkmayı planlayan ve her ay 400.000'den fazla satan Transformer'ın Nvidia Tegra 3'lü (Kal-El) varisi üzerinde çalıştığı belirtilen Asus firması, Computex fuarında Eee Memo Pad 3D olarak isimlendirdiği ürününü sergilemişti.
Tablette 7-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde, 3D özelliğine sahip dokunmatik ekran yer alıyordu. Belki de en önemlisi 3D içeriği izleyebilmek için gözlük kullanımına gerek duyulmuyordu. Eylül, ekim aylarına doğru satışa sunulacağı dile getirilen Eee Memo Pad'in çıkış tarihi 2012 yılına ertelendi.
Android Honeycomb işletim sistemi, Wi-Fi, Bluetooth, kart okuyucu gibi özellikleri aynı çatı altında toplayan tabletin erteleme gerekçesi ise bilinmiyor.

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teramit 7 yıl
erteleme gerekçesi bilinmiyor ama tahmin edilebiliyor :)
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Bl00dyHell 7 yıl
Biraz fazla ertelenmiş sanki
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quzman 7 yıl
Bunu "Mehmet" isimli biri alırsa , kendi tabletimi yaptırdım diye hava atabilir :)
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