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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 990FX Sabertooth anakartı ortaya çıktı

8 yıl
16,2b
1
46
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için Haziran ayında yapılacak lansman etkinliğine hızla yaklaşıyoruz. Firmanın mevcut yol haritasına göre 7 Haziran'da Las Vegas'daki E3 Fuarı'nda tanıtılması beklenen Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesi için anakart üreticileri de hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yeni işlemcilerin BIOS güncellemesi ile Soket AM3 formundaki mevcut anakartlarda çalışabileceği noktasında tartışmalar devam ededursun, anakart üreticileri Soket AM3+ formundaki 9 serisi anakartlar ile yine yeni bir yarışın içerisine girecekler. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Asus, AMD'nin Bulldozer tabanlı işlemcilerini özel tasarımlı çok sayıda yeni anakart ile karşılamaya hazırlanıyor.

Asus'un Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 990FX Sabertooth anakartı ortaya çıktı
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Askeri standartlarda dayanıklılık sunan yüksek kaliteli komponentlerle donattığı Sabertooth serisi anakartlarla Intel platformunda yeni bir kulvar yaratan ve sunucu serisi anakartların yüksek kararlılık özelliklerini son kullanıcılara yönelik performans ve hız aşırtma özellikleriyle buluşturan Asus, ürün gamına AMD tabanlı çözümler de ekliyor. Asus'un 990FX+SB950 yonga setini kullanan Sabertooth serisi yeni anakartı, ana tasarım özellikleriyle serinin Intel tabanlı üyeleriyle büyük benzerlikler taşırken başta soğutucu tasarımı olmak üzere komponent diziliminde bazı güncellemelerin yer aldığını görüyoruz. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar 2000MHz+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunan anakarta 8+2 fazlı Digi+VRM tasarımı eşlik ediyor. Üzerinde dört adet PCIe slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumları için hem Crossfire/Quad Crossfire hem de SLI/Quad SLI desteği sunan anakart, TUF Thermal Radar teknolojisi ile geliyor ve üzerinde yer alan 6 farklı ısı sensörü ile sistemin termal durumunu gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor.

Asus'un Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 990FX Sabertooth anakartı ortaya çıktı
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Asus'un devrimsel olarak nitelendirdiği sermaik kaplama teknolojisi ve bakır tabanlı ısı borusuna sahip özel soğutucu tasarımı ile geleneksel anakart soğutucularına göre 1.5 kata varan oranda daha iyi soğutma performansı sunduğu belirtilen anakart, yüksek performans tutkunlarının yanı sıra AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileriyle üst seviye iş istasyonu oluşturmak isteyenlerin de öncelik tercihleri arasında yer alacak gibi görünüyor. Haziran ayında pazara sürülecek 990FX Sabertooth'un detayları şu şekilde;

Asus'un Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 990FX Sabertooth anakartı ortaya çıktı
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Asus'un Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 990FX Sabertooth anakartı ortaya çıktı
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redbloodedman 8 yıl en beğenilen
@IronFist_InFlames

Kuracağın sisteme bir de güzelinden bir ssd eklemeni tavsiye ederim :)Hızlı bir bilgisayarın ihtiyaç duyduğu tek kan ssd. Kullanmadan önce bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum.
@IronFist_InFlamesKuracağın sisteme bir de güzelinden bir ssd eklemeni tavsiye ederim :)Hızlı bir bilgisayarın ihtiyaç duyduğu tek kan ssd. Kullanmad...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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bilalMW 7 yıl
High-end anakartlara bakıp yas tutmaktan bıktım çekşcem banka kredisi artık.
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Almora_07 7 yıl
Asus anakartda çok başarılı zaten buldozerlerle beraber evet piyasa yapıcak bir anakart sanırım performansı nasıl olucak bakalım. bunlar çıkınca da diğer alt modellerde büyük indirimler olucaktır amd x4 ü pahalı bulup almıyanlar fiyatlarında düşüş olunca alıcaklardır.
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peters 7 yıl
Asus amd anakartlarını az çok biliyorum eğer tarzından vazgeçmediyse yada iyileştirme yapmadıysa bu anakartlar geri gider.
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vidoko 8 yıl
ssd önemli sistemin kurulu oldğu harddisk en azından ssd olsun..
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Cats in the cradle 7 yıl
Asus Sabertooth 990FX Motherboard Review
kitguru.net/...
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alpa07 8 yıl
:D
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gerschenkirschen 8 yıl
süper görünüyor
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cestvrai 8 yıl
fanlıkta sınırları zorlamak bu olsa gerek

seni pis nvidiacı seni
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Foxbat 8 yıl
Sabertooth gibi yüksek performanslı kartların AMD için çıkması kafamda bazı soru işaretleri oluşturuyor. Çünkü sabertooth, MSI Military Class II vs türevi kartlar pahalı ve AMD'nin F/P özelliğine pek uymayan kartlar. Dikkat ederseniz CPU çevresi boş bırakılmış ve sanki büyük soğutucular için yer açılmış hissi veriyor. Bu durum da bende FX serisinin ciddi bir OC potansiyeli olacağı hissi uyandırıyor?!
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7Mhz 8 yıl

Foxbat

Sabertooth gibi yüksek performanslı kartların AMD için çıkması kafamda bazı soru işaretleri oluşturuyor. Çünkü sabertooth, MSI Military Class II vs türevi kartlar pahalı ve AMD'nin F/P özelliğine pek uymayan kartlar. Dikkat ederseniz CPU çevresi boş bırakılmış ve sanki büyük soğutucular için yer açılmış hissi veriyor. Bu durum da bende FX serisinin ciddi bir OC potansiyeli olacağı hissi uyandırıyor?!

F/p falan takmayan, marka ile duygusal bağı olan kullanıcılarda vardır. Intel'le işim olmaz diyen ve maddi anlamda limitlere takılmayan kullanıcıları orta sınıf donanımlara mahkum etmemek gerekir.
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peters 8 yıl
Sabertooth am3+ serisinin üstünü plastikle kaplamamışlar.
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Volkanbaba 8 yıl
Asus güzel kartlar yapıyor gerek amd cephesine gerek intel cephesine buda güzel bir kart fiyatıda uygun olur düşüncesindeyim.
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drserk 8 yıl
ev kullanıcılarının daha phenom x4 veya x6 kullanımında yetersizlik oldu mu diye merak ediyorum. yeni pc toplayacaklar neyse de x4 veya x6 kullananların hemen sistemi yenileme ihtiyacına anlam veremedim. belki ben farklı bir açıdan bakıyorum. ancak amd çipsetlerinde bu düzeyde SLI seçeneği olması çok iyi oldu. anakart da güzel duruyor.
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pEgaTR 8 yıl
Asus u seviyorum , yaptımı güzel yapıyor ...
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qoqoCAN 8 yıl
erken yenilemişim pc yi vallaha... gerçi o kadar fark yok gibi 890fx ile bilemedim şimdi
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Zıp.Zıp 8 yıl
kart çok güzel gözüküyor,alsam kullanmam çerçeveletir duvarıma asarım
fx değil de 990x chipset haberlerini bekliorum 4 gözle.sli destekleyebileceği de haber olmuştu forumda,böyle durumda orta falli bir 990x chipset kart ile anakart olayı en az 3-4 sene çözülür.125-140 watt am3 ve am3+ lara destek verecek,8x hızında cf ve sli destekleyecek bir anakart çok uzun süre idare eder beni.tabi bir de usb 3 olmalı.böyle bir kartı 350-400 tl aralığında satsalar var ya.harbici tadından yenmez.
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