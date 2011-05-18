Asus'un Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 990FX Sabertooth anakartı ortaya çıktı

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için Haziran ayında yapılacak lansman etkinliğine hızla yaklaşıyoruz. Firmanın mevcut yol haritasına göre 7 Haziran'da Las Vegas'daki E3 Fuarı'nda tanıtılması beklenen Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesi için anakart üreticileri de hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yeni işlemcilerin BIOS güncellemesi ile Soket AM3 formundaki mevcut anakartlarda çalışabileceği noktasında tartışmalar devam ededursun, anakart üreticileri Soket AM3+ formundaki 9 serisi anakartlar ile yine yeni bir yarışın içerisine girecekler. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Asus, AMD'nin Bulldozer tabanlı işlemcilerini özel tasarımlı çok sayıda yeni anakart ile karşılamaya hazırlanıyor.

Askeri standartlarda dayanıklılık sunan yüksek kaliteli komponentlerle donattığı Sabertooth serisi anakartlarla Intel platformunda yeni bir kulvar yaratan ve sunucu serisi anakartların yüksek kararlılık özelliklerini son kullanıcılara yönelik performans ve hız aşırtma özellikleriyle buluşturan Asus, ürün gamına AMD tabanlı çözümler de ekliyor. Asus'un 990FX+SB950 yonga setini kullanan Sabertooth serisi yeni anakartı, ana tasarım özellikleriyle serinin Intel tabanlı üyeleriyle büyük benzerlikler taşırken başta soğutucu tasarımı olmak üzere komponent diziliminde bazı güncellemelerin yer aldığını görüyoruz. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar 2000MHz+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunan anakarta 8+2 fazlı Digi+VRM tasarımı eşlik ediyor. Üzerinde dört adet PCIe slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumları için hem Crossfire/Quad Crossfire hem de SLI/Quad SLI desteği sunan anakart, TUF Thermal Radar teknolojisi ile geliyor ve üzerinde yer alan 6 farklı ısı sensörü ile sistemin termal durumunu gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor.

Asus'un devrimsel olarak nitelendirdiği sermaik kaplama teknolojisi ve bakır tabanlı ısı borusuna sahip özel soğutucu tasarımı ile geleneksel anakart soğutucularına göre 1.5 kata varan oranda daha iyi soğutma performansı sunduğu belirtilen anakart, yüksek performans tutkunlarının yanı sıra AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileriyle üst seviye iş istasyonu oluşturmak isteyenlerin de öncelik tercihleri arasında yer alacak gibi görünüyor. Haziran ayında pazara sürülecek 990FX Sabertooth'un detayları şu şekilde;