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Asus'un MeeGo işletim sistemli netbooku Eee PC X101 için ön sipariş alınıyor

7 yıl
7,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar ve netbook üreticilerinden Asus'un Computex 2011 etkinliğinde sergilediği Linux tabanlı MeeGo işletim sistemini kullanan netbooku Eee PC X101 için yurt dışında yaklaşık 209$'dan ön sipariş alınmaya başlandı.
Intel Atom N435 işlemcisinin, Intel UMA grafik biriminin ve 1 GB DDR3 RAM'in güç verdiği netbook, 17.6 mm kalınlığında ve 950 gram ağırlığında dizayn edilmiş.
10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel (WSVGA) çözünürlüğünde ekrana sahip netbookta Wi-Fi bağlantısı, görüntülü konuşma için web kamera ve 8 GB kapasiteli SSD sürücüsüne yer verilmiş. Asus Eee PC X101'in Windows 7 işletim sistemli versiyonunun ise ilerleyen günlerde satışa sunulacağı belirtiliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
amd fusion varken atomu millet ne yapsın
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Bl00dyHell 7 yıl
Bilgisayar tarafında MeeGo'ya sahip çıkan bir firma çıktı en azından
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