Asus'un MeeGo işletim sistemli netbooku Eee PC X101 için ön sipariş alınıyor

Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar ve netbook üreticilerinden Asus'un Computex 2011 etkinliğinde sergilediği Linux tabanlı MeeGo işletim sistemini kullanan netbooku Eee PC X101 için yurt dışında yaklaşık 209$'dan ön sipariş alınmaya başlandı.

Intel Atom N435 işlemcisinin, Intel UMA grafik biriminin ve 1 GB DDR3 RAM'in güç verdiği netbook, 17.6 mm kalınlığında ve 950 gram ağırlığında dizayn edilmiş.



10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel (WSVGA) çözünürlüğünde ekrana sahip netbookta Wi-Fi bağlantısı, görüntülü konuşma için web kamera ve 8 GB kapasiteli SSD sürücüsüne yer verilmiş. Asus Eee PC X101'in Windows 7 işletim sistemli versiyonunun ise ilerleyen günlerde satışa sunulacağı belirtiliyor.

