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Asus'un Milano Tasarım Haftasında tanıtacağı VivoWatch 10 günlük pil ömrü ile geliyor

4 yıl
2,2b
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7
Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Asus'un Milano Tasarım Haftasında tanıtacağı VivoWatch 10 günlük pil ömrü ile geliyor
 
Akıllı telefonlarımıza eşlik eden aksesuar çeşitleri her geçen gün artarken bunlardan en çok rağbet göreni akıllı saatler de gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Ancak normal bir saate oranla sundukları kısa pil ömürleri pek çok teknoloji severin akıllı saat satın almaya çekinmesine neden oluyor.
Asus'un Milano'da düzenlenen ve yarın başlayacak olan tasarım haftasında tanıtmaya hazırlandığı VivoWatch akıllı saati ise sunacağı pil ömrüyle, akıllı saatte uzun pil ömrü arayan kişileri tatmin edeceğe benziyor. Asus'un açıklamalarına göre 10 gün batarya ömrüne sahip olacak saatte aktivite takibi, kalp ritim ölçer ve uyku takibi gibi kişisel sağlık özellikleri yer alıyor. Paslanmaz çelik yapıda bir gövdeye sahip olacak modelde aynı zamanda IP67 seviyesinde toza ve suya dayanıklılık da önemli özelliklerden biri.
Yüksek pil ömrünü sağlayabilmesi açısından görselde görüldüğü üzere düşük güç tüketimli siyah-beyaz bir ekranın konumlandırıldığı modelde ekranın alt kısmında ise renkli bir gösterge paneli bulunuyor. Hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmayan saatin fiyatını Asus'un resmi lansman sırasında duyurması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/04/13/asus-vivowatch-milan-design-week/ Yorum Yaz
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alito 4 yıl en beğenilen
Apple'ın saatinden daha güzel duruyor.
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Guest-D77D2DE34 4 yıl
10 gün fena değil ama yetmez en az 1 ay şart
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The-Engineer 4 yıl
Tasarım olmuş , pil yetmez ama evet diyelim , fiyat da güzel bi ayarda olursa alınacak saat olmuş
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Fenomenon 4 yıl
Tasarımı güzel olmuş.
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DubSteq 4 yıl
Fiyatı inşallah kullanıcı dostu birşey olur.149-199$ filan.
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Salvation27 4 yıl
Minimum 10 gün olmalı zaten.
2-3 günde bitecekse anlamısız olur.
Biz mi ona hizmet edeceğiz, o mu bize?
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ozakin70 4 yıl
Yetmez ama evet
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alito 4 yıl en beğenilen
Apple'ın saatinden daha güzel duruyor.
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Guest-D77D2DE34 4 yıl
10 gün fena değil ama yetmez en az 1 ay şart
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