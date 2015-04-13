Asus'un Milano Tasarım Haftasında tanıtacağı VivoWatch 10 günlük pil ömrü ile geliyor

Akıllı telefonlarımıza eşlik eden aksesuar çeşitleri her geçen gün artarken bunlardan en çok rağbet göreni akıllı saatler de gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Ancak normal bir saate oranla sundukları kısa pil ömürleri pek çok teknoloji severin akıllı saat satın almaya çekinmesine neden oluyor.

Asus'un Milano'da düzenlenen ve yarın başlayacak olan tasarım haftasında tanıtmaya hazırlandığı VivoWatch akıllı saati ise sunacağı pil ömrüyle, akıllı saatte uzun pil ömrü arayan kişileri tatmin edeceğe benziyor. Asus'un açıklamalarına göre 10 gün batarya ömrüne sahip olacak saatte aktivite takibi, kalp ritim ölçer ve uyku takibi gibi kişisel sağlık özellikleri yer alıyor. Paslanmaz çelik yapıda bir gövdeye sahip olacak modelde aynı zamanda IP67 seviyesinde toza ve suya dayanıklılık da önemli özelliklerden biri.

Yüksek pil ömrünü sağlayabilmesi açısından görselde görüldüğü üzere düşük güç tüketimli siyah-beyaz bir ekranın konumlandırıldığı modelde ekranın alt kısmında ise renkli bir gösterge paneli bulunuyor. Hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmayan saatin fiyatını Asus'un resmi lansman sırasında duyurması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/04/13/asus-vivowatch-milan-design-week/