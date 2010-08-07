Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un eKitap okuyucusu 599 doların altında bir fiyatlandırma ile sunulacak

8 yıl
12,1b
1
6
E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı elektronik kitap okuyucusunu Ekim ayında satışa sunmaya hazırlanıyor. Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre, Asus'un yeni eKitap okuyucusu beklenilenin üzerinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulabilir. Gelen bilgilere göre 599 doların altında bir fiyatla satışa sunulacağı ifade edilen yeni eKitap okuyucusu, bu fiyatlandırma ile en ucuz iPad modelinden 100 dolar kadar daha pahalı olacak.

Amazon Kindle gibi popüler eKitap okuyucularının ortalama 200$ civarında bir fiyatlandırma ile sunulduğu dikkate alınarak Asus için zorlu bir pazar mücadelesinin olacağı çünkü yüksek fiyatla birlikte içerik tarafında da bazı belirsizlikler olduğu belirtiliyor. 8-inç boyutunda TFT LCD (Chimeo Innolux firması sağlıyor) ekrana sahip olan elektronik kitap okuyucusunun özellikle e-Ink tabanlı rakiplerine karşı nasıl bir performans sergileyeceğini ise zaman gösterecek.

Asus yeni elektronik kitap okuyucusunu doğrudan satışın yanı sıra telefon operatörleri üzerinden dağıtmayı da planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanak 8 yıl
aktif aydınlatma ile yapılan e kitap okuyucusu gozu yorar. Muhakkak e-ink teknolojisi benzeri ışığı yansıtan türde olmalı. Yoksa yine en güzeli bildiğin klasik kağıttan okumak bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 8 yıl
arkadaşlar kadını gördükten sonra ürüne odaklanamadım bile tanıtım için böyle birimi seçilir yahu.
odaklanma sorunumu halletsem böyle aptal bir ürüne 600 dolar para isteyen aptal yönetici kimmiş diye mail atacağım asusa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShafakCool 8 yıl
Bu ekitap okucuların fiyatlarını anlyamdım gitti!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 8 yıl
Asus firması bu fikri ortaya atan ve projenin gerçekleşmesini sağlayan herkesi işten atsın.Bu nasıl bir mantık yahu ipad bu cihazdan her yönden üstün ve fiyatı daha ucuz böyle bir cihaz etse etse 100-150 dolar eder kindle bile özelliklerine göre pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Büyük lütuf, saolsunlar, hemen kamp kuruyorum çizginin önüne.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bu fiyat ve bu özelliklerle ölü doğuyor gibi.. artı hem e-kitap hemde e-ink yok... nasıl bir üretim mantığıdır bu... ipad alırım daha iyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim