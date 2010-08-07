Asus'un eKitap okuyucusu 599 doların altında bir fiyatlandırma ile sunulacak

Asus ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı elektronik kitap okuyucusunu Ekim ayında satışa sunmaya hazırlanıyor. Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre, Asus'un yeni eKitap okuyucusu beklenilenin üzerinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulabilir. Gelen bilgilere göre 599 doların altında bir fiyatla satışa sunulacağı ifade edilen yeni eKitap okuyucusu, bu fiyatlandırma ile en ucuz iPad modelinden 100 dolar kadar daha pahalı olacak.

Amazon Kindle gibi popüler eKitap okuyucularının ortalama 200$ civarında bir fiyatlandırma ile sunulduğu dikkate alınarak Asus için zorlu bir pazar mücadelesinin olacağı çünkü yüksek fiyatla birlikte içerik tarafında da bazı belirsizlikler olduğu belirtiliyor. 8-inç boyutunda TFT LCD (Chimeo Innolux firması sağlıyor) ekrana sahip olan elektronik kitap okuyucusunun özellikle e-Ink tabanlı rakiplerine karşı nasıl bir performans sergileyeceğini ise zaman gösterecek.

Asus yeni elektronik kitap okuyucusunu doğrudan satışın yanı sıra telefon operatörleri üzerinden dağıtmayı da planlıyor.