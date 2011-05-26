Asus'un iddialı anakartı Maximus IV Extreme-Z gün ışığına çıktı

Intel'in resmi tanıtımını kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Z68 yonga seti, sahip olduğu özelliklerle ses getirmeyi başardı. Intel tarafından "her iki dünyanın" en iyi özelliklerini bir araya getiren çipset olarak gösterilen Z68, hem H67 yonga seti gibi Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik biriminin kullanımına olanak tanıyor ve hem de P67 yonga seti gibi geniş hız aşırtma özellikleri sunuyor. Önümüzdeki hafta Salı günü başlayacak olan Computex 2011 Fuarı'nda, Tayvan merkezli anakart üreticilerinin çok sayıda yeni modeli katılımcıların beğenisine sunması bekleniyor. İşte o üreticilerden biri olan Asus, ROG Serisi özel anakart modellerine yeni bir seçenek daha ekliyor; Maximus IV Extreme-Z!

Intel'in Z68 yonga setini kullanan Maximus IV Extreme-Z hem tasarımı hem de uzun özellik listesi ile iddiasını gözler önüne sermeyi başarıyor. Intel'in LGA1155 formundaki ikinci nesil Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerine destek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve hız aşırtma ile 2000MHz'in de bellek kullanımına olanak tanınıyor. Yüksek kaliteli komponentlerin gövde gösterisi yaptığı anakart, hız aşırtma odaklı çok sayıda özelliği de bünyesinde barındırıyor. Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumları için hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan anakartın usta hız aşırtmacıların danışmanlığında hız aşırtma profesyonelleri için hazırlandığı ve Sandy Bridge tabanlı işlemcilerle yeni dünya rekorlarının hedeflendiği de Uzakdoğu kaynaklarca bildirilen detaylar arasında yer alıyor.

Asus Maximus IV Extreme-Z ekstra özellikler açısından oldukça yüklü gelen bir anakart. Bu açıdan değerlendirildiğinde Asus'un güncel ürün gamındaki en iddialı Intel çözümlerinden biri olarak değerlendirilen anakartın sadece giriş-çıkış panelinde 8 adet USB 3.0 konnektörü yer alıyor. Başta ROG Connect ve iROG olmak üzere Asus'a özgü çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran anakart, donanımsal voltaj okuma noktaları, kart üstü sistem kontrol butonları ve PCIe slotlarının donanımsal olarak devre dışı bırakılmasına olanak tanıyan anahtar sistemine sahip. Çift Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği başta olmak üzere pek çok detayı bünyesinde barındıran anakartın Computex 2011 Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Fuarı takiben satışa sunulacağı tahmin edilen Asus Maximus IV Extreme-Z için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.