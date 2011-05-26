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Asus'un iddialı anakartı Maximus IV Extreme-Z gün ışığına çıktı

8 yıl
47,5b
1
23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in resmi tanıtımını kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Z68 yonga seti, sahip olduğu özelliklerle ses getirmeyi başardı. Intel tarafından "her iki dünyanın" en iyi özelliklerini bir araya getiren çipset olarak gösterilen Z68, hem H67 yonga seti gibi Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik biriminin kullanımına olanak tanıyor ve hem de P67 yonga seti gibi geniş hız aşırtma özellikleri sunuyor. Önümüzdeki hafta Salı günü başlayacak olan Computex 2011 Fuarı'nda, Tayvan merkezli anakart üreticilerinin çok sayıda yeni modeli katılımcıların beğenisine sunması bekleniyor. İşte o üreticilerden biri olan Asus, ROG Serisi özel anakart modellerine yeni bir seçenek daha ekliyor; Maximus IV Extreme-Z!

Asus'un iddialı anakartı Maximus IV Extreme-Z gün ışığına çıktı
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Intel'in Z68 yonga setini kullanan Maximus IV Extreme-Z hem tasarımı hem de uzun özellik listesi ile iddiasını gözler önüne sermeyi başarıyor. Intel'in LGA1155 formundaki ikinci nesil Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerine destek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve hız aşırtma ile 2000MHz'in de bellek kullanımına olanak tanınıyor. Yüksek kaliteli komponentlerin gövde gösterisi yaptığı anakart, hız aşırtma odaklı çok sayıda özelliği de bünyesinde barındırıyor. Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumları için hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan anakartın usta hız aşırtmacıların danışmanlığında hız aşırtma profesyonelleri için hazırlandığı ve Sandy Bridge tabanlı işlemcilerle yeni dünya rekorlarının hedeflendiği de Uzakdoğu kaynaklarca bildirilen detaylar arasında yer alıyor.

Asus'un iddialı anakartı Maximus IV Extreme-Z gün ışığına çıktı
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Asus Maximus IV Extreme-Z ekstra özellikler açısından oldukça yüklü gelen bir anakart. Bu açıdan değerlendirildiğinde Asus'un güncel ürün gamındaki en iddialı Intel çözümlerinden biri olarak değerlendirilen anakartın sadece giriş-çıkış panelinde 8 adet USB 3.0 konnektörü yer alıyor. Başta ROG Connect ve iROG olmak üzere Asus'a özgü çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran anakart, donanımsal voltaj okuma noktaları, kart üstü sistem kontrol butonları ve PCIe slotlarının donanımsal olarak devre dışı bırakılmasına olanak tanıyan anahtar sistemine sahip. Çift Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği başta olmak üzere pek çok detayı bünyesinde barındıran anakartın Computex 2011 Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Fuarı takiben satışa sunulacağı tahmin edilen Asus Maximus IV Extreme-Z için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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bocekgrafik 8 yıl en beğenilen
1- Sık konumlandırılmış PCI slotlarına 4 tane 2 slot ekran kartı takamadıktan sonra neye yarar? Tamam herkes çoklu ekran kartı kullanmıyor ancak o zaman da çok PCI slotlu bu anakart gereksiz kalmış olmuyor mu? Sadece su soğutma ve tek slot ekran kartı kullanıcıları için mi yapıyorlar bunu?
2- 1366 soket anakartlarda 6 ram slotunu gördükten sonra bu kartlara hiç içim ısınmıyor. Bir de yazmıyorlar mı 32 GB'ye kadar ram kullanılabilir diye. 8GB tek dim ram nerede satılıyorsa! 4'lük olarak 16 GB hemen herkese yeter ayrı konu ancak halen birçok kullanıcı 2 GB'lik dim alıyor.
1155 soketlerde neden 6 değil de sadece 4 dimm yuvası var, bilen varsa yazsın bi zahmet. Eğer 1156'ların yerine çıktığı için böyle diyorsanız, o zaman da 1155 chipsetli anakartların 1366'ların veya onun yerine çıkacak chipsetli anakartlardan daha geri olduğu anlamına gelmez mi?
Bu kadar özellikli kart yapıyorsunuz, şu özellikleri eksik bırakıyorsunuz.
1- Sık konumlandırılmış PCI slotlarına 4 tane 2 slot ekran kartı takamadıktan sonra neye yarar? Tamam herkes çoklu ekran kartı kullanmıyor ancak o zaman da çok ...
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ensaronline 8 yıl
Pciex 1x ilk slot olmalı idi
bu slot kullanılamaz halde dolayısıyla tercih edilebilir bir kart değil.
Bu konuyu nasıl es geçtiklerini anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
asus maximus ıv gene-z anakart
intel i7 2600 cpu
geil 8 gb ddr3 1600 mhz ram
high power absolute 700 Watt psu
bu sistemde ati hd 3870x2 ekran kartını çalıştıramıyorum. bu kartı pcı-e slotuna taktığımda sistemim açılmıyor, görüntü alamıyorum. fakat aynı sistemde örneğin ati hd 4850 çalışıyor. sorunu çözemedim.
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ama=neden 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.

asus maximus ıv gene-z anakart
intel i7 2600 cpu
geil 8 gb ddr3 1600 mhz ram
high power absolute 700 Watt psu

bu sistemde ati hd 3870x2 ekran kartını çalıştıramıyorum. bu kartı pcı-e slotuna taktığımda sistemim açılmıyor, görüntü alamıyorum. fakat aynı sistemde örneğin ati hd 4850 çalışıyor. sorunu çözemedim.



bios güncelle varya yeni bios.
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orhuncoskun 7 yıl
2 tane 16x PCIex yok galiba hayatta almam. Yukarıdaki arkadaşların da dediği gibi 6 adet ram slotu olmadıktan sonra işe yaramaz.Gerçi bu S.B.'e geçiş board'u olduğundan çoğu modeli ucuz. Japonya'daki deprem bunları etkiledimi acaba x79'ları hemen çıkartmadılar.
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bocekgrafik 7 yıl
Arkadaşlar bu bilgiler doğrultusunda orta ayar performans isteyenler için değil de, hi-end PC toplayacaklar için 1155'ler gereksiz oluyor.
Elindeki X58 chipsetini dağıtıp ta 1155'lere geçenlere ve 2600K'lara heveslenip geçmek isteyenlere duyurulur. Boşuna yazık etmesinler makinalarına.
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OverClocK1ng 7 yıl
bocekgrafik
Arkadaşlar bu bilgiler doğrultusunda orta ayar performans isteyenler için değil de, hi-end PC toplayacaklar için 1155'ler gereksiz oluyor.
Elindeki X58 chipsetini dağıtıp ta 1155'lere geçenlere ve 2600K'lara heveslenip geçmek isteyenlere duyurulur. Boşuna yazık etmesinler makinalarına.

Doğru. Artı olarak elinde X58 olanlar bence önce Bulldozer'i beklemeliler. Hem performansını görmek açısından olsun hem de almayacak olsalar bile Intel, Bulldozer hareketine karşı bir indirim yapacak nihayetinde. Bulldozer almasanız bile illâ 2600K ya falan geçeceğim diye düşünen arkadaşlar için indirim iyi olacaktır.

Ama ben yine de önermiyorum. Çünkü X79 arifesinde yanlış bence. Max performans isteyen arkadaşlar sonra X79 u görünce P67 aldıklarına çok üzülebilirler.
Belki işlemci çok dehşet overclock olacak, belki de sadece çarpan değil de Bus hızıyla da oynamayı mümkün kılacaklar, onu bıkarın 4 kanal ram olursa elinde çift ram olan arkadaşlar aynı çiftten bir tane daha alarak 4 kanala zahmetsizce geçebilirler, vs. vs.

Bunun gibi bir sürü ağzımızın suyunu akıtacak şey olursa sonradan Keşke X79 ları bekleseydim dememek için bence de beklenmeli...
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OverClocK1ng 8 yıl
Zaten adı üstünde. Aynı ekran kartlarının isimlendirilmesi gibi yapılıyor.
X58 in sonunda 8 var.
P67 nin sonunda 7.
X58 in başındaki 5 rakamı 5. nesil çipset i ama 8 ile de üst seviyeyi işaret ediyor.
P67 nin başındaki 6 ise daha yeni çipset ama daha az extreme özellikleri gösterdiğini belirten 7 rakamı ile ayırılmış.
X79 ise hem 7 yani en yeni nesil çipset ve 9 ile de extreme özellikleri sunacağına dikkat çekiyor.
Güzel isimlendirme kısacası.
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mutercim 8 yıl
bocekgrafik
Mckhan
bocekgrafik 1155 soketlerde neden 6 değil de sadece 4 dimm yuvası var, bilen varsa yazsın bi zahmet. Eğer 1156ların yerine çıktığı için böyle diyorsanız, o zaman da 1155 chipsetli anakartların 1366ların veya onun yerine çıkacak chipsetli anakartlardan daha geri olduğu anlamına gelmez mi?
aynen öyle intel zaten 1155 soket için mainsteam kelimesini kullanıyor orta sınıf high en cpu lar sandy brige E ile lga2011 x79 platformda gelicek. 3 kanal bellek 6 slot yer olucak bütün özellikler aynı x58 ile artı olarak dogal usb3 sata3 ile gelecek. Net olmayan bilgi ise pci express3ün 1. jenerasyonla mı yoksa 2. jenerasyonla mı geleceği.

x79'da üç kanal değil, dört kanal bellek var. Anakartlarda dört ya da sekiz bellek yuvası olacak.
Bazı bakımlardan x67 x58'den daha geri tabi. PCI-e yetersiz örneğin, dediğiniz gibi bellek bant genişliği daha düşük filan. Ama şu an teknolojik olarak x-58 platformundan daha önde (işlemciler saat başına daha hızlı, yerleşik sata6 desteği var, vs.) ve biraz daha hızlı gibi duruyor. İşin kötüsü x79 çıktıktan altı ay sonra Ivy Bridge işlemciler de çıkacak. Ivy Bridge usb 3 desteklerken x79 (sandybridge-e) desteklemeyecek. Intel performans odaklı işlemci platformları için şimdi olduğu gibi üç-dört yıl bir ara öngörüyorsa bence sandybridge, ivybridge, vs. diye gitmek teknolojiyi yakından takip etmek adına daha faydalı olabilir.
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OverClocK1ng 8 yıl
MxFxOx
üzerinde molex güç girişi var enteresan.

Molex güç girişi olması normal de 2 tane olması ve en önemlisi 2.sinin en altta olması çok garibime gitti. İşlemciye çok uzak olduğuna göre düzgün voltaj verebilmesi adına işlemci için konulmamış olduğu ortada. İşlemci için yukarıdaki molex i koymuşlar. Benim anlamadığım en altta ne için olduğu. Zaten ekran kartları kendi güçlerini kendileri güç giriş yerlerinden alıyorlar.
Belki de fazla ekran kartı takılırsa PCI Express slotundan yeterli gücü verebilmek için yapmış olabilirler. Anakartın dizaynı güzel. 6 tane fan header ı olması da hoş bir şey. USB3 ve Sata3 yönünden de zengin. Ama şu 3. ekran kartı slotu çok saçma sapan yerde. Karta zaten 4 tane kart çok zor takılır hatta neredeyse imkansız gibi. Çok gereksiz koymuşlar. Keşke 3 tane PCI Expres 16x slotu koysalardı da şu 1. ekran kartı slotundan hemen sonra saçma sapan bir yere koydukları PCI Express 1x slotunu da molex güç girişinden sonraya ekran kartı slotundan önceye koysalardı. Böyle bir anakart kullanan birisi çok iyi bir ses kartına zaten sahiptir. En az 250$ lara oynayacaktır. 250$ lık anakart al ama ses kartı takama, ne saçma. Ama ses kartı için PCI Express 1x slotunu molex in yanına koysalar bu sefer ses kartı da molexten gelen güçten etkilenip dip gürültüsü yapabilirdi. Amaaaan bunlar da aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Üzerindeki ses kartı da X-Fi falan gibi bir şey de değil ki onu kullanasın. Alacak olan kişinin epey kafayı yorar bu anakart ya neyse.
Bu arada 6 RAM Slotu hakkında şunu söyleyebilirim. Daha önceki 6 RAM Slotlu Core i7 ailesinde RAM Desteği 1066MHz idi. Sanırım Intel de 3 kanalı gereksiz buldu veya RAM hızını arttırınca işlemci 3 kanalda zorlanıyor diye 2 kanal ama 1333MHz RAM hızı destekleyen Core i7 leri çıkarttı. Yani insanlar Core i7 deki RAM hızı desteğini düşük görmesinler ve AMD ye kaymasınlar diye böyle bir çözüme gitti sanırım. Zaten 3 kanal da insanlara biraz garip geldi. Çünkü herkes RAMleri çift çift almaya alışmıştı ve eskiden elinde RAM olan herkes de Core i7 ye geçmek isteyince 3. RAM slotu için ellerindeki RAM in aynısından bulamıyor veya çok zorlanıyor ve insanların kafaları karışıyor diye böyle bir şey yaptı. Düşünsenize elinizde 2 tane DDR3 1333 RAM var fakat yeni alacağınız anakartlar 3 tane RAM istiyorlar ama 1066 ya kadar işlemci destek sunuyor. Piyasada da 2133 MHz RAM bile bulunurken saçma oluyordu. Intel de AMD nin eline koz vermemek için RAM hızını arttırıp 3 kanaldan vaz geçti. Tabi şimdi yeni gelecek olan 2000 küsür pinli anakartlarında belki yine 3 kanal falan görebiliriz. Onlar ne getirecek bilmediğim için bir şey diyemiyorum...
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MxFxOx 8 yıl
üzerinde molex güç girişi var enteresan.
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rbronline 8 yıl
adamlar yapıyor
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alpa07 8 yıl
güzel ama pcix1 arkadsın dediği gibi yanlıs konumlandırılmış
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ensaronline 8 yıl
Pciex 1x ilk slot olmalı idi
bu slot kullanılamaz halde dolayısıyla tercih edilebilir bir kart değil.
Bu konuyu nasıl es geçtiklerini anlamıyorum.
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bocekgrafik 8 yıl
Mckhan
bocekgrafik
1155 soketlerde neden 6 değil de sadece 4 dimm yuvası var, bilen varsa yazsın bi zahmet. Eğer 1156'ların yerine çıktığı için böyle diyorsanız, o zaman da 1155 chipsetli anakartların 1366'ların veya onun yerine çıkacak chipsetli anakartlardan daha geri olduğu anlamına gelmez mi?


aynen öyle intel zaten 1155 soket için mainsteam kelimesini kullanıyor orta sınıf

high en cpu lar sandy brige E ile lga2011 x79 platformda gelicek.

3 kanal bellek 6 slot yer olucak bütün özellikler aynı x58 ile artı olarak dogal usb3 sata3 ile gelecek.
Net olmayan bilgi ise pci express3'ün 1. jenerasyonla mı yoksa 2. jenerasyonla mı geleceği.
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RiPPeR91 8 yıl
Kart dediğin böyle olur. donanimhaber.com/...
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