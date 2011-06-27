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Asus'un netbookları MeeGo'lu X101 ile Windows 7'li X101H'nin satış fiyatları netleşiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Asus'un Computex 2011 fuarında sergilediği yeni netbookları Windows 7'li X101H ve son dönemde N9 ile yeniden adından söz ettirmeye başlayan MeeGo işletim sisteminde çalışan X101'in satış fiyatları ve kullanıcıyla buluşacakları tarih belli oldu

Intel Atom platformu N435 işlemcisinden güç alan her iki bilgisayarda 10 inçlik ekranlarında 1024x600 piksellik görüntü sağlıyor ve kullanıcıların dosyalarını SSD depolama birimlerinde saklarken, kablosuz çalışma esnasında ihtiyaç duydukları enerji gereksinimlerini 6 hücreli bataryalarından karşılıyorlar.

notebookitalia.it sitesinin iddiasına göre MeeGo'lu X101, 199 dolardan başlayan fiyatlarla; Windows 7'li X101H ise 310 ile 350 dolar arasındaki satış fiyatıyla Temmuz'dan itibaren raflardaki yerini alacak. Her iki bilgisayarın sistem belleği, depolama alanı kapasitesi gibi diğer donanımsal özellikleri bilinmezken; MeeGo'lu modelin uygun fiyatından dolayı X101H'e göre daha düşük sistem belleği ve depolama alanına sahip olması muhtemel görünüyor.


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séquestre 8 yıl
SSD kullanıyor olmaları güzel ..
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