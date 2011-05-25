Asus'un üç slot tasarımlı GeForce GTX 580 Matrix modeli detaylandı

Asus oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni ekran kartını, Computex 2011 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Matrix GTX580 P/2DI8/1536MD5 model adını taşıyan GeForce GTX 580 tabanlı ekran kartı, özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle kendi segmentinde zirveye oynuyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, referans tasarımdan farklı olarak 19 fazlı güç tasarımına, Super Alloy komponentlere, iROG çipe, NEC Tokin kapasitöre ve çift fanlı DirectCU II soğutucusuna sahip.

Kaslı soğutucusu nedeniyle anakart üzerinde üç adet slotu işgal eden ekran kartında, soğutma performansını arttırabilmek adına arka plakaya da yer verildiğini görüyoruz. Üzeride yer alan özelleştirilmiş butonlar sayesinde kullanıcıların kolayca hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyan ekran kartı, yine üzerinde yer alan özel bir buton ile fan çalışma hızını %100'e yükseltebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Matrix serisinin daha önceki bazı modellerinde de gördüğümüz "Güvenli Mod" butonu da yeni modelde yerini koruyor. Görüntü konnektörlerinin yanına yerleştirilen bu buton ile kart güvenli çalışma değerlerini alınabiliyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birim) sahip olan ekran kartı, 816MHz GPU ve 4008MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Hız aşırtma profesyonelleri ve yüksek performans tutkunlarını hedef alan ekran kartı, daha fazlasını isteyenler için üç yollu SLI desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan GeForce GTX 580 Matrix için resmi tanıtımın 31 Mayıs'ta başlayacak Computex 2011 Fuarı'nda yapılması ve ardından satışa sunulması beklenirken, son kulalnıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.