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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un üç slot tasarımlı GeForce GTX 580 Matrix modeli detaylandı

8 yıl
41,9b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni ekran kartını, Computex 2011 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Matrix GTX580 P/2DI8/1536MD5 model adını taşıyan GeForce GTX 580 tabanlı ekran kartı, özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle kendi segmentinde zirveye oynuyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, referans tasarımdan farklı olarak 19 fazlı güç tasarımına, Super Alloy komponentlere, iROG çipe, NEC Tokin kapasitöre ve çift fanlı DirectCU II soğutucusuna sahip.

Kaslı soğutucusu nedeniyle anakart üzerinde üç adet slotu işgal eden ekran kartında, soğutma performansını arttırabilmek adına arka plakaya da yer verildiğini görüyoruz. Üzeride yer alan özelleştirilmiş butonlar sayesinde kullanıcıların kolayca hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyan ekran kartı, yine üzerinde yer alan özel bir buton ile fan çalışma hızını %100'e yükseltebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Matrix serisinin daha önceki bazı modellerinde de gördüğümüz "Güvenli Mod" butonu da yeni modelde yerini koruyor. Görüntü konnektörlerinin yanına yerleştirilen bu buton ile kart güvenli çalışma değerlerini alınabiliyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birim) sahip olan ekran kartı, 816MHz GPU ve 4008MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Hız aşırtma profesyonelleri ve yüksek performans tutkunlarını hedef alan ekran kartı, daha fazlasını isteyenler için üç yollu SLI desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan GeForce GTX 580 Matrix için resmi tanıtımın 31 Mayıs'ta başlayacak Computex 2011 Fuarı'nda yapılması ve ardından satışa sunulması beklenirken, son kulalnıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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qoqoCAN 8 yıl en beğenilen
o kadar yorum yapıosunuz iyi hoşta... yahu asusun başında olsaydınız hiç mi değişik şeyler düşünmezdiniz. Bunu herkez alsın diye çıkartmadılar herhalde. Bi yerde markanın neler yapabileceğini gösteriyor. Bunu alan insanda Kasa olarak doğru tercih yapar siz kafanızı yormayın.
o kadar yorum yapıosunuz iyi hoşta... yahu asusun başında olsaydınız hiç mi değişik şeyler düşünmezdiniz. Bunu herkez alsın diye çıkartmadılar herhalde. Bi yerd...
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gamershell 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

coroful igame
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qoqoCAN 8 yıl
saçmasepepyüzündenüye1
2 slot yer kaplayan versiyonu var iken, ben neden bu 3 slotlu ekran kartını satın alayım ki? Bu ekran kartının 2 slotlu versiyonuna göre avantajı nedir?

nickin güzel :D
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SpawnOnur 8 yıl
Kartın sogutucusu ve o ROG simgesi beni kendimden geciriyor acıkcası.Asus işini biliyor oyuncuları tam can evinden vuruyor.
Kart diger ROG serileri gibi cok hos ve cok şık bir sogutmaya sahip.
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saçmasepepyüzündenüye1 8 yıl
2 slot yer kaplayan versiyonu var iken, ben neden bu 3 slotlu ekran kartını satın alayım ki?

Bu ekran kartının 2 slotlu versiyonuna göre avantajı nedir?
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nirvanha 8 yıl
Tam almayı planladığım gtx580 çıktı galiba dedim ,Ya iyi güzel hoş kart ta 1,5 gb bellek..... , Asus 3 gb gtx580 çıkartmayacak galiba.....
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ghost recon advanced 8 yıl
bu kartın kutusunu ve fiatını düşünemiyom 2 side uçuk gelir fiat yüksek kutusu büyük
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pEgaTR 8 yıl
Bu tür kartlar firmalar için prestij olayıdır . Asus kullandığı malzemelerin kalitesiyle , özel tasarımları ile kimselerin yapamadığı yada yapmadığı şeyler yapan bir firma . Hep söylüyorum asus donanim konusunda bir numaradır bakınız anakartlarına , ekran kartlarına vs.. Asus CPU üretse ilk müşterisi ben olurdum :-)
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qoqoCAN 8 yıl en beğenilen
o kadar yorum yapıosunuz iyi hoşta... yahu asusun başında olsaydınız hiç mi değişik şeyler düşünmezdiniz. Bunu herkez alsın diye çıkartmadılar herhalde. Bi yerde markanın neler yapabileceğini gösteriyor. Bunu alan insanda Kasa olarak doğru tercih yapar siz kafanızı yormayın.
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SHooTeR||Coder 8 yıl
Hadi ASUS GTX 595 i bekliyoruz.
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tembeler 8 yıl
yeni ekran kartı almak istiyorum ama 775 soket artık darboğaz yapar gibi geliyor napsam bilemiyorum.
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Enrage 8 yıl
Yakında "Asus , bilgisayar kasası olarakta kullanılabilen yeni ekran kartını piyasaya sürdü" haberi okuycaz bu gidişle.
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xdorukx 8 yıl
Uzaydan fırlamıs gıbı .
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