Asus'un üç slot tasarımlı GeForce GTX 580 Matrix modeli detaylandı

Asus oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni ekran kartını, Computex 2011 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Matrix GTX580 P/2DI8/1536MD5 model adını taşıyan GeForce GTX 580 tabanlı ekran kartı, özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle kendi segmentinde zirveye oynuyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, referans tasarımdan farklı olarak 19 fazlı güç tasarımına, Super Alloy komponentlere, iROG çipe, NEC Tokin kapasitöre ve çift fanlı DirectCU II soğutucusuna sahip.
Kaslı soğutucusu nedeniyle anakart üzerinde üç adet slotu işgal eden ekran kartında, soğutma performansını arttırabilmek adına arka plakaya da yer verildiğini görüyoruz. Üzeride yer alan özelleştirilmiş butonlar sayesinde kullanıcıların kolayca hız aşırtma yapabilmesine olanak tanıyan ekran kartı, yine üzerinde yer alan özel bir buton ile fan çalışma hızını %100'e yükseltebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Matrix serisinin daha önceki bazı modellerinde de gördüğümüz "Güvenli Mod" butonu da yeni modelde yerini koruyor. Görüntü konnektörlerinin yanına yerleştirilen bu buton ile kart güvenli çalışma değerlerini alınabiliyor.
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coroful igame
nickin güzel :D
Kart diger ROG serileri gibi cok hos ve cok şık bir sogutmaya sahip.
Bu ekran kartının 2 slotlu versiyonuna göre avantajı nedir?
1 Misafir
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