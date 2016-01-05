Asus'un yeni Chromebook'u dayanıklı gövdeyle geliyor

Tayvan merkezli donanım üreticisi Asus, CES 2016 kapsamında dayanıklı gövdesiyle dikkatleri üzerine çeken yeni Chromebook dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Firma tarafından tam olarak Chromebook C202 şeklinde isimlendirilen dizüstü bilgisayar, işletim sistemi olarak Google'ın kendi geliştirdiği Chrome OS'u kullanıyor. Temel görevlerin altından kalkabilecek düzeyde Intel Celeron işlemci, 11.6-inç ekran, 1366x768 piksel çözünürlük ve 4GB RAM gibi detayları bulunan cihaz, düşme ve darbelere dayanıklı gövdesiyle farkını ortaya koyuyor ve bu yapısıyla öğrenciler için oldukça ideal bir çözüm oluşturuyor.

Modüler gövdesinin batarya, klavye ve güç soketi gibi bölümleri standart ekipmanlar ile kolaylıkla çıkartılabilen ve değiştirilebilen Asus Chromebook C202, mavi ile grinin birleştiği tasarımıyla da şık görünüyor. Şubat ayında raflardaki yerini alacak olan bilgisayarın fiyatı ise 229$ seviyesinde.

http://www.engadget.com/2016/01/05/asus-chromebook-c202-and-brillo-hub/