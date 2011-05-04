Asus'un yeni nesil AMD anakartları ortaya çıkmaya başladı; İşte 990X çipsetli M5A99X EVO

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için lansman tarihi hızla yaklaşıyor. Son birkaç yıldır merakla beklenen yeni işlemci ailesi, Haziran ayında yapılacak resmi lansman ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. AMD'nin güncel yol haritasına göre Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX işlemcileri 7 Haziran'da, işlemciler için hazırlanan fakat geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM3 işlemcilerle de kullanılabilen 9 serisi anakartlar ise daha erken bir tarih olarak 1 Haziran'da, Computex 2011 Fuarı'nda tanıtılacaklar.

Yaklaşan lansman öncesinde üreticilerin hazırladığı yeni anakartlar gün ışığına çıkmaya başladı. Donanım dünyasının lider isimlerinden birisi olan Asus'un 990X yonga setli yeni modeli M5A99X EVO detaylandı. 990X+SB950 yonga setini kullanan yeni anakart, Bulldozer işlemciler için hazırlanan en üst seviye Asus anakart olmamakla birilikte firmanın iddialı modellerinden birisi olacak. Dört, altı ve sekiz çekirdekli Bulldozer FX işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz ve üstü hızlarda çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak.

Çoklu ekran kartı kullanımı için hazırlanan anakart, AMD'nin Crossfire X ve Nvidia'nın SLI teknolojilerine destek sunuyor. Kaslı soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle öne çıkan Asus M5A99X EVO'de 8 fazlı Digi+ VRM tasarımına yer veriliyor. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, çift kartlı kurulumları x8 + x8 konfigürasyonunda gerçekleştirirken son sırada yer alan üçüncü slot ise x4 hızında görev yapıyor. Diğer dahili bileşenler için iki adet PCIe x1 ve PCI slotlarına sahip olan anakart, 6 adet SATA-III portu ile geliyor.

Asus'un yeni nesil anakartlarında görmeye alışık olduğumuz performans ve güç tasarrufu odaklı pek çok teknolojiyi bünyesinde barındıran anakart aynı zamanda üçüncü parti kontrolcü ile USB 3.0 desteği de sunuyor. UEFI BIOS, 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve eSATA portu gibi özellikleri de bünyesinde barındıran anakartın hız aşırtma odaklı zengin BIOS menüsüne sahip olduğu belirtiliyor. Haziran ayı ile birlikte satışa sunulması beklenen Asus M5A99X EVO'nun tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.