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Asus'un yeni nesil AMD anakartları ortaya çıkmaya başladı; İşte 990X çipsetli M5A99X EVO

8 yıl
22,8b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için lansman tarihi hızla yaklaşıyor. Son birkaç yıldır merakla beklenen yeni işlemci ailesi, Haziran ayında yapılacak resmi lansman ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. AMD'nin güncel yol haritasına göre Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX işlemcileri 7 Haziran'da, işlemciler için hazırlanan fakat geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM3 işlemcilerle de kullanılabilen 9 serisi anakartlar ise daha erken bir tarih olarak 1 Haziran'da, Computex 2011 Fuarı'nda tanıtılacaklar.

Yaklaşan lansman öncesinde üreticilerin hazırladığı yeni anakartlar gün ışığına çıkmaya başladı. Donanım dünyasının lider isimlerinden birisi olan Asus'un 990X yonga setli yeni modeli M5A99X EVO detaylandı. 990X+SB950 yonga setini kullanan yeni anakart, Bulldozer işlemciler için hazırlanan en üst seviye Asus anakart olmamakla birilikte firmanın iddialı modellerinden birisi olacak. Dört, altı ve sekiz çekirdekli Bulldozer FX işlemcileriyle uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz ve üstü hızlarda çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak.

Çoklu ekran kartı kullanımı için hazırlanan anakart, AMD'nin Crossfire X ve Nvidia'nın SLI teknolojilerine destek sunuyor. Kaslı soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle öne çıkan Asus M5A99X EVO'de 8 fazlı Digi+ VRM tasarımına yer veriliyor. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, çift kartlı kurulumları x8 + x8 konfigürasyonunda gerçekleştirirken son sırada yer alan üçüncü slot ise x4 hızında görev yapıyor. Diğer dahili bileşenler için iki adet PCIe x1 ve PCI slotlarına sahip olan anakart, 6 adet SATA-III portu ile geliyor.

Asus'un yeni nesil anakartlarında görmeye alışık olduğumuz performans ve güç tasarrufu odaklı pek çok teknolojiyi bünyesinde barındıran anakart aynı zamanda üçüncü parti kontrolcü ile USB 3.0 desteği de sunuyor. UEFI BIOS, 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve eSATA portu gibi özellikleri de bünyesinde barındıran anakartın hız aşırtma odaklı zengin BIOS menüsüne sahip olduğu belirtiliyor. Haziran ayı ile birlikte satışa sunulması beklenen Asus M5A99X EVO'nun tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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karmaşık 8 yıl
uefi bios sahip olması güzel, bu bios türü yaygınlaşacak.
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Tolgá 8 yıl en beğenilen
renk seçimi soğutucular diziliş falan harika olmuş.görünüşüne hayran kaldım diyebilirim.
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diemcizone 8 yıl
Hayır bulldozer tabanlı sistemlerde SLI yapmak doğal olarakta desteklenecek.
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Man From Atlantis 8 yıl
asus anakartların özellikleri

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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drserk 8 yıl
sli desteği mi yazıyor yoksa rüyada mıyım :)
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Erai 8 yıl
Çok tarz bir anakart olmuş, gerçekten çok hoşuma gitti


Ama belirtmeden geçemeyeceğim, işlemcinin alt ve üst tarafındaki soğutucu takma yerleri, tam dikdörtgen şeklinde daha iyiydi, gözüme takıldı nedense, eksik durmuş :)
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mute3535 8 yıl
ram slotlar gene 4 tane
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diemcizone 8 yıl
Hayır 4 modül olarak tabir edilebilir, 4 modül her modül içerisinde 2 çekirdek. tabiki transistörleri ve genişlikleri normal çekirdeklere göre daha düşük. Çekirdek değilde Modül diyebilirsiniz.
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renklem 8 yıl
Arkadaşlar bilmek istediğim bir şey var, 8 çekirdekli olarak tabir edilen bulldozer işlemcileri gerçekte 4 çekirdekli mi oluyor?
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Towarscke 8 yıl
kare cerceveli, sogutucu montaj noktasi yerine, sadece cengellerinin bulundugu iki parcayi koymuslar.. neyseki arkada backplate var. aksi taktirde agir yukteki buyuk sogutucularda bu tehlikeli olabilir..
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karmaşık 8 yıl
uefi bios sahip olması güzel, bu bios türü yaygınlaşacak.
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Firaristt 8 yıl
soğutucuya bittim yaa... En çok beklediğim adam akıllı bol Sata 3.0 desteği, 1866MHz Doğal ram desteği ve çoklu ekran kartı kullanımı bir araya gelmiş, üstüne birde 2taneden fazla usb 3.0 slotu varsa tadından yenmez, görüntüsü de beni hayran bırakan ayrı bir etken :)) fiyatı tahminimce 300-400TL aralığında olucaktır.
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Hobar 8 yıl
160$+kdv civarı olursa kaçmaz.
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mugurgok 8 yıl
Bence p8p67 serisindeki soğutucu bloklardan koysalardı, onlar bunlara kıyasla daha güzeldi sanki. Birde 8 fazlı Digi+ VRM varmış bunda, p8p67lerde 12+4 fazlı olanlar vardı.
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Tolgá 8 yıl en beğenilen
renk seçimi soğutucular diziliş falan harika olmuş.görünüşüne hayran kaldım diyebilirim.
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Necessa®i 8 yıl

Tolgá

renk seçimi soğutucular diziliş falan harika olmuş.görünüşüne hayran kaldım diyebilirim.


bence de
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