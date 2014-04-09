Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asyalı üreticiler, akıllı telefon soğutma sistemlerine olan talebin artmasını bekliyor

5 yıl
456
1
16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asyalı üreticiler, akıllı telefon soğutma sistemlerine olan talebin artmasını bekliyor

Akıllı telefonlarda donanım gücü arttıkça ısınma problemleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Tasarım anlamında bazı üreticiler çözüm geliştirirken, geçen yıl bakır su borulu soğutma sistemi karşımıza çıkmıştı.

Japon NEC firması, 4.7 inçlik Media X06E akıllı telefonunda bakır su boruları yoluyla ısıyı tahliye eden bir yöntem geliştirmişti. Snapdragon S4 Pro yongaseti kullanan cihaz bu sayede aşırı ısınmaktan kurtularak performans artışı yaşamıştı.

Daha sonra Lenovo ve Samsung'un da bu sisteme ilgi gösterdiği ortaya çıkmış ancak hiçbir modelinde kendisine yer bulamamıştı. Ancak su borusu ile soğutma sistemi geliştiren Asyalı üreticiler bu yıl çözümlerinin yaygınlaşmasını ümit ediyor. 

Hali hazırda su borusu yöntemi ile ısı tahliyesi teknolojisi geliştiren firmalar Japon Furukawa Electric, Japon Fujikura, Tayvanlı Chaun Choung Technology, Tayvanlı TaiSol Electronics, Tayvanlı Auras Technology, Tayvanlı Asia Vital Components ve yine Tayvanlı Yeh-Chiang Technology şeklinde sıralanıyor. 

Gelen bilgilere göre Sony, Xperia Z2 modelinde su borusu tabanlı soğutma yöntemine yer veriyor ve bu diğer üreticiler için bir örnek teşkil edebilir. Asyalı üreticiler de bu noktada beklentilerini yüksek tutuyor ve soğutma sistemleri seri üretime hazır hale getirilmiş durumda.

Normalde PC ürünleri için 1mm-2mm arasında değişen çapta ısı boruları kullanılıyor. Ultrabook ve tabletlere baktığımızda bu rakam 1-1.2mm'ye düşüyor. Akıllı telefonlarda ise 0.6mm çapında borular yeterli oluyor. Üreticiler kendi çözümlerinin hali hazırda akıllı telefonlarda ısıyı dağıtmak için kullanılan karbon fiber grafit çözümünden çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirtiyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20140408PD214.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
epicinfrared 5 yıl en beğenilen
Bugün bu hızlarda su soğutmalı çözümlerden bahsediyoruz. Bu kadar hız savaşında ısınma problemlerinin ortaya çıkması kaçınılmaz cebimizde bir yerimizi yakacak noktaya gelecek yazıktır günahtır işletim sistemlerini optimize edin artık pc hızında cep telefonu isteyen varmış gibi şu kadar ghz ama rehbere girerken kilitleniyor alet
Bugün bu hızlarda su soğutmalı çözümlerden bahsediyoruz. Bu kadar hız savaşında ısınma problemlerinin ortaya çıkması kaçınılmaz cebimizde bir yerimizi yakacak n...
Devamını Gör
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 5 yıl
Soğutma hele de su borusu denince akla pc soğutucuları gelmesin bence.
Pasif soğutma gelsin


Fazla da kaynak yokmuş konu hakkında mademi ben bakmıyorum ama öyle tahmin ediyorum. zaten batarya sorun, sarz süresi sorun. bir de fan koymazlar telefona, ya da su pompası.

Pasif sorutma olunca borunun içinden su geçmesine de gerek olmaz sanırım, su sadece bir iletken olarak orada durur, ısıyı taşır, dağıtır.

ya da ben öyle sanıyorum.
Soğutma hele de su borusu denince akla pc soğutucuları gelmesin bence.Pasif soğutma gelsinFazla da kaynak yokmuş konu hakkında mad...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 5 yıl
iphone 6 alıp snopy soğutma sistemi alır bizim türkler:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 5 yıl
YANINDA MİCRO FANLI TELEFONLARDA CIKAR :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Birazda batarya konusundaki talepleri dikkate alsalar hani.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vash The Stampede 5 yıl xmasx
ozzy_carpe

Birazda batarya konusundaki talepleri dikkate alsalar hani.

pil-batarya teknolojileri telefon şirketlerinin elinde olan bişey değil(sony-panasonic hariç). zira pil teknolojisi gelişmeden(ki hala volta pilini kullanıyoruz) 3. günü deviren telefonlar görmek zor. burada devreye batarya üreten şirketlerin ar-ge'ye abanmaları gerekiyor.
şu anlık en verimli çözüm telefonun stabil çalışması, az enerji tüketmesi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 5 yıl
Telefonu inceltmeye çalışırken boru soğutma nasıl olacak üstelik ben istemiyorum işin kolayına kaçıyorlar gibi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
şu süs gibi olan aksesuarmı su soğutmalı çözüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 5 yıl
PC'lerin hiç birinde ben 1mm-2mm çapında ısı borusu görmedim laptoplarda kullanılan zaten genelde silindirik olmuyor daha çok elips kesitli yassı borular oluyor onunda en kısa ve en uzun boyu 3-6 mm arasında değişiyor. notebookcheck.net/...
Telefonlar için 0.6mm yani 600 micronluk borular kullanılacakmış ve su ile soğutulacakmış.Micron boyutundaki borudan su geçirmek mantıklı değil özel soğutucu akışkanlar var suyun viskozitesi yüksek gelir bence o boru çapı için. Araştırdım ama su kullanıldığına dair resmi kaynak bulamadım, öyleyse şaşırırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 5 yıl
Soğutma hele de su borusu denince akla pc soğutucuları gelmesin bence.
Pasif soğutma gelsin


Fazla da kaynak yokmuş konu hakkında mademi ben bakmıyorum ama öyle tahmin ediyorum. zaten batarya sorun, sarz süresi sorun. bir de fan koymazlar telefona, ya da su pompası.

Pasif sorutma olunca borunun içinden su geçmesine de gerek olmaz sanırım, su sadece bir iletken olarak orada durur, ısıyı taşır, dağıtır.

ya da ben öyle sanıyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
**BlackTower** 5 yıl
Xperia Z2 de su borulu soğutma sistemi mi varmış ben mi yanlış anladım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 5 yıl
cooler master sogutucu bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Bu sistemi çok öncelerden dizüstü,tabletlere yapabilirlerdi.Fakat uyanık şirketler en çok kazanç getiren akıllı telefon platformuna yatırım yapıyorlar.Diğer yandan PC işlemcilerinin hızına yaklaşmaya çalışan üreticiler,batarya konusunda kılı kıpırdatmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 5 yıl
sanırım 64 bitle hayata geçer...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
456 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon R9 295X2 video inceleme "Ekran kartı dünyasının yeni kralı sahnede" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim