Asyalı üreticiler, akıllı telefon soğutma sistemlerine olan talebin artmasını bekliyor





Akıllı telefonlarda donanım gücü arttıkça ısınma problemleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Tasarım anlamında bazı üreticiler çözüm geliştirirken, geçen yıl bakır su borulu soğutma sistemi karşımıza çıkmıştı.





Japon NEC firması, 4.7 inçlik Media X06E akıllı telefonunda bakır su boruları yoluyla ısıyı tahliye eden bir yöntem geliştirmişti. Snapdragon S4 Pro yongaseti kullanan cihaz bu sayede aşırı ısınmaktan kurtularak performans artışı yaşamıştı.





Daha sonra Lenovo ve Samsung'un da bu sisteme ilgi gösterdiği ortaya çıkmış ancak hiçbir modelinde kendisine yer bulamamıştı. Ancak su borusu ile soğutma sistemi geliştiren Asyalı üreticiler bu yıl çözümlerinin yaygınlaşmasını ümit ediyor.





Hali hazırda su borusu yöntemi ile ısı tahliyesi teknolojisi geliştiren firmalar Japon Furukawa Electric, Japon Fujikura, Tayvanlı Chaun Choung Technology, Tayvanlı TaiSol Electronics, Tayvanlı Auras Technology, Tayvanlı Asia Vital Components ve yine Tayvanlı Yeh-Chiang Technology şeklinde sıralanıyor.





Gelen bilgilere göre Sony, Xperia Z2 modelinde su borusu tabanlı soğutma yöntemine yer veriyor ve bu diğer üreticiler için bir örnek teşkil edebilir. Asyalı üreticiler de bu noktada beklentilerini yüksek tutuyor ve soğutma sistemleri seri üretime hazır hale getirilmiş durumda.





Normalde PC ürünleri için 1mm-2mm arasında değişen çapta ısı boruları kullanılıyor. Ultrabook ve tabletlere baktığımızda bu rakam 1-1.2mm'ye düşüyor. Akıllı telefonlarda ise 0.6mm çapında borular yeterli oluyor. Üreticiler kendi çözümlerinin hali hazırda akıllı telefonlarda ısıyı dağıtmak için kullanılan karbon fiber grafit çözümünden çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirtiyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140408PD214.html