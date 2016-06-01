Atari, akıllı ev aletleri sektörüne giriyor

Oyuncuların ve oyun dünyasıyla ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir markadır Atari. Oyun konsolları, kişisel bilgisayarlar ve video oyunları üreten firmanın ismini yakın zamanda bir köpek tasması üzerinde görürseniz şaşırmayın zira dün Sigfox ile yeni ortaklığını duyuran firma “nesnelerin interneti” sektörüne giriş yapacak.

Sigfox ile bu sektörde birlikte çalışacak olan Atari, birbirine bağlı ev, evcil hayvan ve güvenlik ürünleri üretme üzerine yoğunlaşacak. Bu sene başlayacak olan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak olan yeni ürünlerin tam olarak ne olacakları ve ne zaman piyasaya sunulacakları ise bilinmiyor.

Atari firmasının ismini böyle bir projeyle duymak şaşırtıcı olsa da planın arkasında yatan nedenleri duyduğunuzda Atari’nin ortaklığına siz de hak vereceksiniz. Projede Atari’nin yer alması, firmanın doğrudan üretim sürecinde yer alması anlamına gelmiyor. Bunun yerine Sigfox’un üreteceği ve satacağı ürünlerde kullanılacak olan Atari isminin, kullanıcıların yeni ürünlere aşina olmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Sigfox’un üreteceği nesnelerin interneti ürünleri ise doğrudan internete bağlanmak yerine Sigfox’un kablosuz ağına bağlanacaklar. Sigfox’un ağı ise küçük bilgi yığınlarını idare etmek için tasarlanmış ve bu bilgi yığınları birbirleriyle çok sık olmayan aralıklarla ağ üzerinden iletişime geçiyorlar. Dolayısıyla Sigfox’un ürün gamında düşük güç tüketimine sahip, sıklıkla internete bağlanmaya ihtiyaç duymayan ürünlerle karşılaşmamız olası.

Sigfox’un iddiasına göre bu ortaklık fiziksel ve sanal dünyanın basit, güvenilir ve ucuz bir şekilde birleştirilmesine katkı sağlayacak ve bunun yanında oyun dünyasına da yeni boyutlar kazandıracak. Bu iddia, kulağa gerçekten inanması zor ve mantıksız geliyor ancak ikilinin ortaklığıyla yaratılacak olan ağın kullanıcılara neler sağlayacağını zamanla hep birlikte göreceğiz.

Sigfox’un ağı, halihazırda Avrupa’nın bazı bölgelerinde kullanılmakta. ABD ve Avustralya’ya ise gelecekte ulaşması bekleniyor.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/5/31/11821064/atari-sigfox-partner-on-iot-connected-devices