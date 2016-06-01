Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atari, akıllı ev aletleri sektörüne giriyor

Çoğumuzun video konsolları, kişisel bilgisayarlar ve video oyunları sektörlerinden aşina olduğu Atari, Sigfox ile yaptığı ortaklık sonucu akıllı ev aletleri sektörüne giriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyuncuların ve oyun dünyasıyla ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir markadır Atari. Oyun konsolları, kişisel bilgisayarlar ve video oyunları üreten firmanın ismini yakın zamanda bir köpek tasması üzerinde görürseniz şaşırmayın zira dün Sigfox ile yeni ortaklığını duyuran firma “nesnelerin interneti” sektörüne giriş yapacak.
Sigfox ile bu sektörde birlikte çalışacak olan Atari, birbirine bağlı ev, evcil hayvan ve güvenlik ürünleri üretme üzerine yoğunlaşacak. Bu sene başlayacak olan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak olan yeni ürünlerin tam olarak ne olacakları ve ne zaman piyasaya sunulacakları ise bilinmiyor.
Atari firmasının ismini böyle bir projeyle duymak şaşırtıcı olsa da planın arkasında yatan nedenleri duyduğunuzda Atari’nin ortaklığına siz de hak vereceksiniz. Projede Atari’nin yer alması, firmanın doğrudan üretim sürecinde yer alması anlamına gelmiyor. Bunun yerine Sigfox’un üreteceği ve satacağı ürünlerde kullanılacak olan Atari isminin, kullanıcıların yeni ürünlere aşina olmasını sağlayacağı düşünülüyor.
Sigfox’un üreteceği nesnelerin interneti ürünleri ise doğrudan internete bağlanmak yerine Sigfox’un kablosuz ağına bağlanacaklar. Sigfox’un ağı ise küçük bilgi yığınlarını idare etmek için tasarlanmış ve bu bilgi yığınları birbirleriyle çok sık olmayan aralıklarla ağ üzerinden iletişime geçiyorlar. Dolayısıyla Sigfox’un ürün gamında düşük güç tüketimine sahip, sıklıkla internete bağlanmaya ihtiyaç duymayan ürünlerle karşılaşmamız olası.
Sigfox’un iddiasına göre bu ortaklık fiziksel ve sanal dünyanın basit, güvenilir ve ucuz bir şekilde birleştirilmesine katkı sağlayacak ve bunun yanında oyun dünyasına da yeni boyutlar kazandıracak. Bu iddia, kulağa gerçekten inanması zor ve mantıksız geliyor ancak ikilinin ortaklığıyla yaratılacak olan ağın kullanıcılara neler sağlayacağını zamanla hep birlikte göreceğiz.
Sigfox’un ağı, halihazırda Avrupa’nın bazı bölgelerinde kullanılmakta. ABD ve Avustralya’ya ise gelecekte ulaşması bekleniyor.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/5/31/11821064/atari-sigfox-partner-on-iot-connected-devices Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
A.F.Y.D 3 yıl
bence konsol sınıfına girmeliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
cansev07
Mario oynayabilcez mi?

Atari ile Mario'yu denkleştirmek hangi akla hizmet. Nintendo'nun o Nintendo'nun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alphekka 3 yıl
az kırmadım o kollardan :D ama çok kolay kırılıyorlardı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ULYSES 3 yıl
128byte lık (kbyte değil) efsane konsol :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cansev07 3 yıl
Mario oynayabilcez mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Yaşıyor muymuş ki...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei P9 ay ortasında geliyor, fiyatı belli oldu 3 yıl Paypal'a neden izin verilmedi? BDDK'dan resmi açıklama! 3 yıl Paris'te eski arabalara yasak! 3 yıl Facebook Messenger'a opsiyonel uçtan uca şifreleme özelliği geliyor 3 yıl Hepsi-bir-arada bilgisayarlarda GTX 1080 dönemi 3 yıl Xiaomi Mi Band 2, OLED ekran ile geliyor 3 yıl Intel Xeon E3-1500 v5 serisi duyuruldu 3 yıl Outlook ve Hotmail'in spam filtreleri bozuldu 3 yıl Güneş Sisteminde çalıntı bir gezegen mi var? 3 yıl WWDC 2016 konferansı 13 Haziran’da başlıyor 3 yıl Corsair, hız aşırtmaya özel bellek kitlerini duyurdu 3 yıl Google Now (Google Asistan) inceleme videosu 3 yıl Samsung’un faaliyet karı yükselmeye devam ediyor 3 yıl SanDisk, Type-C girişli yeni belleklerini duyurdu 3 yıl Google’ın iOS uygulaması AMP desteği ile güncellendi 3 yıl Nesnelerin İnterneti, 2018 yılına kadar cep telefonlarını sollayacak 3 yıl Paypal neden Türkiye'den çıkıyor? Geri gelecek mi? 3 yıl Dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarıyla tanışın, sıvı soğutması da yanında 3 yıl Volkswagen'den 1 Milyon elektrikli araç! 3 yıl Webtures'ten SEO çalışmaları için mobil uygulama 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Atari, akıllı ev aletleri sektörüne giriyor Sonraki Razer'dan Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch için ekipman seti 3 yıl Kuzey Kore'nin füze testi başarısızlıkla sonuçlandı 3 yıl Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış 3 yıl iPhone'lar sadece üç yılda bir büyük yenilik ile gelecek 3 yıl AMD Zen mimarisi ilk kez görüntülendi 3 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi resmiyet kazandı 3 yıl Intel'in 7. nesil Kaby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasada olacak 3 yıl AMD Radeon RX 480: En ucuz VR ekran kartı 3 yıl Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor 3 yıl Independence Day Resurgance, sinemalardan önce mobilde 3 yıl Samsung’dan çok küçük ama çok hızlı SSD sürücüler 3 yıl Keyifli bir mobil oyun: Mekorama incelemesi 3 yıl Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları 3 yıl Mobil reklam engelleme, geçen yıl %90 artış gösterdi 3 yıl ASUS, Computex 2016’da Zenbo robotu ile devrim yaptı 3 yıl Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad 3 yıl Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1100 duyuruldu 3 yıl Sony Xperia E5 artık resmi 3 yıl Şimdi sıra Lenovo ZUK Z2’de 3 yıl Dell yeni 2si1 arada dizüstü modellerini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim