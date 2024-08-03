Bu altı kıtalararası elektrik bağlantısı dünyayı şekillendirecek

- Fas ve İngiltere bağlantısı
- Avustralya ve Singapur bağlantısı
- Avrupa ve Kuzey Amerika bağlantısı
- Azerbaycan ve AB bağlantısı
- Yunanistan ve Mısır bağlantısı
- Suudi Arabistan ve Hindistan bağlantısı
- Yorumlar
Enterkonnekte hatlar elektrik şebekeleri için otoyollar kadar hayati önem taşıyor ve ülkelerin enerji sistemlerini karbonsuzlaştırılmasında büyük önem taşıyor. Bu hatlar sayesinde yenilenebilir enerji tesisleri (rüzgar veya güneş enerjisi santralleri) elektrik talebinin en yüksek olduğu ancak esasında kurulum için pek de uygun olmayan yerler yerine en rüzgarlı veya en güneşli yerde kurulabilir. Ayrıca tesisler ucuz veya arazi sıkıntısı olmayan yerlere kurularak istenilen bölgeye akış sağlayabilir.
Bu bağlamda dünya genelinde birkaç dev proje, elektrik hatlarıyla kıtaları birbirine bağlamak istiyor. Halihazırda kara ve deniz üzerinden dünyanın en uzun elektrik bağlantısı, Danimarka ve Birleşik Krallık arasındaki 764 km uzunluğundaki Viking Link projesidir. 2,2 milyar dolarlık bu proje, planlanan 6 yeni kıtalararası enerji hattının yanında oldukça küçük kalacak.
Fas ve İngiltere bağlantısı
Böylesi bir bağlantı ile 7 milyon İngiliz hanesine temiz enerji sağlanabileceği ve tek başına tüm ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 8’ini karşılayabileceği belirtiliyor. En önemlisi de bu bağlantının günde ortalama 19 saatten fazla bir süre boyunca güvenilir enerji sağlayabilecek olması. Bu projenin yaklaşık 30 milyar dolara mal olacağı değerlendiriliyor.
Avustralya ve Singapur bağlantısı
Projeye göre bağlantı hattının ilk 800 km kısmı karadan Avustralya'nın Darwin kentine gidecek. Bu şehre temiz enerjinin 3,9 GW’lık kısmı aktarılan geri kalan 1,75 GW’lık kısım ise 4,300 km’lik hat ile Singapur’a taşınacak. Proje, önde gelen yenilenebilir enerji yatırımcılarından Avustralyalı milyarder Mike Cannon-Brookes'un da yer aldığı bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor.
Avrupa ve Kuzey Amerika bağlantısı
Kanada'daki Newfoundland'ı İngiltere ve İrlanda'ya bağlaması muhtemel olan proje, artı eksi 500’lik hata payıyla yaklaşık 3.500 km’lik bir hat uzunluğunu içeriyor. Projenin 28 ila 40 milyar dolar arasında mal olacağı değerlendiriliyor.
Azerbaycan ve AB bağlantısı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji krizi, Avrupa'nın enerji politikası konusunu baştan aşağıya değiştirdi. AB, enerji konusunda bir daha sıkıntı yaşamak istemiyor o yüzden enerji alanında her türlü işbirliğine açık.
Planlanan proje kapsamında kapasitenin 1 GW olması hedefleniyor. Avrupa ve Asya'yı elektrik hattının Azerbaycan'dan Gürcistan, Romanya ve Macaristan'a kadar uzanması ve hatta Ukrayna’ya da bir dalının ulaşması bekleniyor. Karadeniz özelinde tek proje bu da değil. Karadeniz, rüzgar enerjisi açısından da potansiyele sahip. Romanya ve Türkiye açıklarında tartışılan projelerle, gelecekteki açık deniz rüzgar enerjisi potansiyelini daha çok konuşabiliriz.
Yunanistan ve Mısır bağlantısı
Avrupa’ya aktarılacak bu kapasite, Yunanistan’ın ihtiyacını karşılarken çevre ülkelere de aktarılabilir. Avrupa Komisyonu, GREGY’yi amiral gemisi projesi olarak tanımlıyor. Tıpkı Azerbaycan-AB bağlantısında olduğu gibi bu projede kıtanın Rus gazından kopmasını sağlayacak.
Suudi Arabistan ve Hindistan bağlantısı
Kıtaları birbirlerine bağlayan bu devasa elektrik bağlantıları için en büyük idealler Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye ait. Modi, ilk adım olarak Hindistan, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya'nın elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı, ardından Afrika'yı dahil etmeyi ve son olarak da 2050 yılına kadar dünya çapında 2.600 GW'lık enterkonnekte bağlantı kurmayı hedefliyor. 2018 yılında açıklanan One Sun, One World, One Grid (OSOWOG) vizyonu, 2021 yılında İngiltere ve Fransa tarafından desteklenmiş ve proje Green Grids Initiative projesiyle birleştirilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.