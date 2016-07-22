F-35'ler sonbaharda IŞİD hedeflerine saldırabilirler

ABD'nin yeni nesil savaş jeti F-35A'nın 1 Ağustos'ta operasyon yapabilme kapasitesine erişmesi bekleniyor. Halihazırda planlanandan 5 yıl geride olan programın ilk kez gerçek bir savaş ortamında faaliyet gösterecek olması ise büyük önem arz ediyor.

Çok fonksiyonlu savaş uçağı olan F-35A'nın gereken durumlarda Rus ve Çin savaş uçaklarına karşı etkin olarak kullanılması ve gelişmiş hava savunma sistemlerinden etkilenmeden operasyon yürütebilme kabiliyetine sahip olması bekleniyor. Hava savunma sisteminden bahsetmişken, IŞİD'in elinde düzgün bir sistem olduğundan elbette bahsedemeyiz. Terör örgütünün sahip olduğu küçük kalibreli hava savunma araçları ve piyadeler tarafından kullanılabilen karadan havaya portatif hava savunma sistemleri, F-35'leri etkisiz hale getirebilmek için oldukça yetersizler. Bu uçaklar 6000 metre irtifada rahatlıkla uçabilmekte ve IŞİD hedeflerini dokunulmadan yok edebilme kapasitesine sahipler.

Burada şundan da bahsetmek gerekir ki, F-35A'ların kullanılacağı operasyonlar, ünlü A-10 Warthog'ların kullanılacağı operasyonlardan çok daha maliyetli olacak zira bu yeni nesil uçakları bir saat havada tutmak yaklaşık 42 bin dolara mal oluyor. Ayrıca bunun yanında, yeni nesil uçaklar A-10'larla kıyaslandığında; herhangi bir zırha sahip değiller, daha az havada kalabiliyorlar ve daha az çeşit mühimmat ihtiva ediyorlar.

F-35 programı gerek maliyeti gerekse yaşanan gecikmelerden ötürü oldukça tartışıldı ve eleştirildi ancak şunu kabul etmek gerekir ki program son beş yılda oldukça fazla yol kat etti ve tartışmaların odak konusu programın gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinden ziyade operasyonel avantajları ve dezavantajlarına kaydı.

IŞİD'e karşı yürütülen savaşta her ne kadar çok fonksiyonlu savaş uçağı yerine bombardıman uçağına ihtiyaç duyulsa da F-35A'ların bölgede olması ABD'nin bölgedeki gücünü özellikle psikolojik anlamda oldukça artıracaktır.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/news/a21889/f-35-attack-islamic-state/