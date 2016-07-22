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F-35'ler sonbaharda IŞİD hedeflerine saldırabilirler

Hakkında oldukça fazla tartışma yaşanılan ve manipülasyon yapılan F-35A savaş uçakları, sonbaharda yapılacak operasyonla birlikte IŞİD'e karşı kullanılabilirler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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69
Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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ABD'nin yeni nesil savaş jeti F-35A'nın 1 Ağustos'ta operasyon yapabilme kapasitesine erişmesi bekleniyor. Halihazırda planlanandan 5 yıl geride olan programın ilk kez gerçek bir savaş ortamında faaliyet gösterecek olması ise büyük önem arz ediyor.
Çok fonksiyonlu savaş uçağı olan F-35A'nın gereken durumlarda Rus ve Çin savaş uçaklarına karşı etkin olarak kullanılması ve gelişmiş hava savunma sistemlerinden etkilenmeden operasyon yürütebilme kabiliyetine sahip olması bekleniyor. Hava savunma sisteminden bahsetmişken, IŞİD'in elinde düzgün bir sistem olduğundan elbette bahsedemeyiz. Terör örgütünün sahip olduğu küçük kalibreli hava savunma araçları ve piyadeler tarafından kullanılabilen karadan havaya portatif hava savunma sistemleri, F-35'leri etkisiz hale getirebilmek için oldukça yetersizler. Bu uçaklar 6000 metre irtifada rahatlıkla uçabilmekte ve IŞİD hedeflerini dokunulmadan yok edebilme kapasitesine sahipler.
Burada şundan da bahsetmek gerekir ki, F-35A'ların kullanılacağı operasyonlar, ünlü A-10 Warthog'ların kullanılacağı operasyonlardan çok daha maliyetli olacak zira bu yeni nesil uçakları bir saat havada tutmak yaklaşık 42 bin dolara mal oluyor. Ayrıca bunun yanında, yeni nesil uçaklar A-10'larla kıyaslandığında; herhangi bir zırha sahip değiller, daha az havada kalabiliyorlar ve daha az çeşit mühimmat ihtiva ediyorlar.
F-35 programı gerek maliyeti gerekse yaşanan gecikmelerden ötürü oldukça tartışıldı ve eleştirildi ancak şunu kabul etmek gerekir ki program son beş yılda oldukça fazla yol kat etti ve tartışmaların odak konusu programın gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinden ziyade operasyonel avantajları ve dezavantajlarına kaydı.
IŞİD'e karşı yürütülen savaşta her ne kadar çok fonksiyonlu savaş uçağı yerine bombardıman uçağına ihtiyaç duyulsa da F-35A'ların bölgede olması ABD'nin bölgedeki gücünü özellikle psikolojik anlamda oldukça artıracaktır.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/news/a21889/f-35-attack-islamic-state/ Yorum Yaz
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eric13 3 yıl en beğenilen
F35 dunyanin en pahali fiyaskosu olarak tarihe gececektir muhtemelen
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yahobea 3 yıl
Uçaklarla olacak iş değil. Bizim 30 senedir kandili bombaladığımız gibi bunlarda istediklerini alırken bombalıyoruz diye senelerce insanları oyalarlar.
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Krone 3 yıl
F22'nin satışı yok. F35 dışında alınacak uçak yok. Diğerleri eski. Aslında Rusya'dan almalıydık. Çok sağlam Migler var Sukhoiler var.
Yanıtla +15
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herolay 3 yıl
Sanki biz maliz. ISID,FETO,PKK,TALIBAN hepsinin arkasinda abd var.

Korfez ve irak savasinda tomahawk fuzeleri ile 290 hedefi indiren ABD bu ucaklarami kaldi.

Artik Herkes ABD nin teror devleti oldugunu biliyor.
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DH Misafiri 3 yıl
bizde hala f16 balonunu uçuruyoz. pardon tabutunu-takozunu. taş devrindeyiz hala millet 5g fighter'lara geçti. biz hala hiç bir yeteneği olmayan, takoz f16 ya talim. ne delta kanat, ne canard, ne değişken geometri, ne dikey iniş-kalkış, ne uçak gemisinden havalanabilme(uçak gemimiz yok zaten), düşük top speed, düşük servis yüksekliği, düşük gizlilik ve operasyon kabiliyeti, düşük top speed. düşük acceleration. düşük vertical accelaratioo(245m/s). eurofighter typhoon 400m/s dikey ivmelenme var. sözün özü f16 en berbat uçak, hava almağı yere yakın ve bildiğin yarım varil.
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transverse 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bizde hala f16 balonunu uçuruyoz. pardon tabutunu-takozunu. taş devrindeyiz hala millet 5g fighter'lara geçti. biz hala hiç bir yeteneği olmayan, takoz f16 ya talim. ne delta kanat, ne canard, ne değişken geometri, ne dikey iniş-kalkış, ne uçak gemisinden havalanabilme(uçak gemimiz yok zaten), düşük top speed, düşük servis yüksekliği, düşük gizlilik ve operasyon kabiliyeti, düşük top speed. düşük acceleration. düşük vertical accelaratioo(245m/s). eurofighter typhoon 400m/s dikey ivmelenme var. sözün özü f16 en berbat uçak, hava almağı yere yakın ve bildiğin yarım varil.

Su an F-22 ve F-35 den baska operasyonel 5. nesil savas ucagi yok. Millet gecti derken neyin kafasini yasadin onu anlamadim. Ayrica savas ucagi oyle tirmanma hiziyla falan karsilatirilmaz, bugun Mig-29 330 m/s tirmanma hizina sahip, Su-30 230 m/s. Ancak hava ustunlugu, ates gucu ve manevra kabiliyeti olarak 1 adet su-30 neredeyse 4 adet Mig-29'a esdegerdir. Ayrica;

1 adet Eurofighter T3, 130 milyon pound iken nispeten daha gelismis aviyoniklere sahip (AESA radar) F-16E Block 60 yarisi kadar birim fiyata sahiptir.
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TheCapedCrusader 3 yıl
forumun savaş pilotları gün yüzüne çıkmış..
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Kaiserslautern34 3 yıl
Lan F-16 neyinize yetmiyor? O uçağı Işid e kaldırmaya ne gerek var ? Valla ben olsam f16 kullandırırdım. F35 kaldırmaya ne gerek var ya.
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Nightmare70 3 yıl
Üst düzey çoğu silah uzmanı bu uçağın bir fiyasko olduğunu maliyetlerinin çok fazla uçtuğunu ve bu uçağın sadece devletlerden para koparmak silah sektörüne para kazandırmak için yapıldığına dair bir sürü eleştiri var. F15 gibi, F16 gibi, F18 super hornet ve destek amaçlı A10'lar gibi mükemmel uçaklar varken hiç gereği olmayan bir uçaktı. Eşsiz bir şey zaten Amerika'nın elinde var F22 Raptor, bana da silah sektörüne para kazandırmak için yapılmış bir proje gibi geliyor.
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Lotusx 3 yıl Nightmare70
Nightmare70

Üst düzey çoğu silah uzmanı bu uçağın bir fiyasko olduğunu maliyetlerinin çok fazla uçtuğunu ve bu uçağın sadece devletlerden para koparmak silah sektörüne para kazandırmak için yapıldığına dair bir sürü eleştiri var. F15 gibi, F16 gibi, F18 super hornet ve destek amaçlı A10'lar gibi mükemmel uçaklar varken hiç gereği olmayan bir uçaktı. Eşsiz bir şey zaten Amerika'nın elinde var F22 Raptor, bana da silah sektörüne para kazandırmak için yapılmış bir proje gibi geliyor.

Kimmiş o (sözde) uzmanlar?

Sen bana o uzmanları ve yazılarını paylaş ben de sana pilotlardan bir tanesinin deneyimlerini anlattığı yazıyı paylaşıcam...
Sonra kendin karar verirsin.
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transverse 3 yıl Nightmare70
Nightmare70
Üst düzey çoğu silah uzmanı bu uçağın bir fiyasko olduğunu maliyetlerinin çok fazla uçtuğunu ve bu uçağın sadece devletlerden para koparmak silah sektörüne para kazandırmak için yapıldığına dair bir sürü eleştiri var. F15 gibi, F16 gibi, F18 super hornet ve destek amaçlı A10'lar gibi mükemmel uçaklar varken hiç gereği olmayan bir uçaktı. Eşsiz bir şey zaten Amerika'nın elinde var F22 Raptor, bana da silah sektörüne para kazandırmak için yapılmış bir proje gibi geliyor.

Ust duzey cogu silah uzmani :))) Kim bunlar milli guvenlik hocalarin mi ? Jsf projesinde dunya genelinde 20 bin muhendis calisiyor :)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
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StevenBayLouise 3 yıl
İyi olur iside
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Manchester United 3 yıl
Saatlik uçuş maliyeti 42 bin dolar nedir.
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DarkHellKnightX 3 yıl
F-35'in devri yapılan yatırımın karşılığı alınamadan geçti. Artık pilotların yerdeki bir merkezden uçurduğu insansız hava araçlarına yatırım yapmak daha mantıklı bence.
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Dahi Olalım 3 yıl
Adamlara deneme tahtası lâzımdı.
Işid de Avrupaya saldırarak deneme tahtası olmak istedi.
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