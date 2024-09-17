Rüzgar enerjisinde Çin açık ara liderken Batı için durum içler acısı

Çin açık ara lider, Batı ise yetişemiyor
Bu artışın büyük bir kısmı, büyük ölçüde Çin'in kuzey bölgesindeki talep nedeniyle 2. çeyrekte 66 GW'ı aşan sipariş alımından kaynaklandı. Rapora göre Çin, iç pazarı için aldığı 70 GW'lık siparişin yanı sıra yurtdışından da 5 GW'lık sipariş aldı. Hindistan'daki rüzgar türbini geliştiricileri de ilk yarıda büyük bir ilerleme kaydederek yıllık bazda yüzde 69'luk bir artış sağladı. Toplamda APAC (Asya-Pasifik), ilk yarıda küresel alımların %85'ini oluşturdu.
Çin, güneş enerjisinde olduğu gibi rüzgar enerjisinde de fiyatlandırma ve bulunabilirlik konusunda Batılı üreticilere şans tanımıyor. Bunlara bir de batı pazarlarındaki yumuşak talebin yanı sıra politika belirsizliği, enflasyon ve diğer maliyet baskıları eklenince Çin’in tartışmasız liderliği iyice perçinleniyor. Bu arada ilk yarıda, Envision toplam sipariş alımında lider olurken, onu 12 GW'tan fazla faaliyetle Windey ve Goldwind takip etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...