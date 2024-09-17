Rüzgar enerjisinde Çin açık ara liderken Batı için durum içler acısı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Wood Mackenzie tarafından yapılan yeni bir analize göre, küresel rüzgar türbini siparişleri bu yılın ilk yarısında 91,2 GW ile yeni bir zirveye ulaştı. Siparişlerin yıldan yıla yüzde 23 artış gösterdiği belirtilirken küresel olarak yatırımların yıllık bazda yüzde 3'lük bir artışla 42 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin açık ara lider, Batı ise yetişemiyor

Bu artışın büyük bir kısmı, büyük ölçüde Çin'in kuzey bölgesindeki talep nedeniyle 2. çeyrekte 66 GW'ı aşan sipariş alımından kaynaklandı. Rapora göre Çin, iç pazarı için aldığı 70 GW'lık siparişin yanı sıra yurtdışından da 5 GW'lık sipariş aldı. Hindistan'daki rüzgar türbini geliştiricileri de ilk yarıda büyük bir ilerleme kaydederek yıllık bazda yüzde 69'luk bir artış sağladı. Toplamda APAC (Asya-Pasifik), ilk yarıda küresel alımların %85'ini oluşturdu.

Tam Boyutta Gör Ancak, APAC bölgesindeki OEM'lerin güçlü performansının aksine Batılı rakipleri ise yoğunlaşan rekabet nedeniyle zorlanıyor. Batılılar ilk yarıda küresel sipariş alımının sadece yüzde 13'üne katkıda bulunabildi. Esasında Çin dışındaki siparişler yılın ilk yarısında yüzde 16 (-2,3 GW) azaldı. Amerika ve Avrupa'daki alımlar ise ilk yarıda toplam 10 GW'ın altında siparişle yıllık bazda yüzde 42 düştü.

Lityum iyon batarya fiyatları tarihin en düşük seviyesinde 1 gün önce eklendi

Çin, güneş enerjisinde olduğu gibi rüzgar enerjisinde de fiyatlandırma ve bulunabilirlik konusunda Batılı üreticilere şans tanımıyor. Bunlara bir de batı pazarlarındaki yumuşak talebin yanı sıra politika belirsizliği, enflasyon ve diğer maliyet baskıları eklenince Çin’in tartışmasız liderliği iyice perçinleniyor. Bu arada ilk yarıda, Envision toplam sipariş alımında lider olurken, onu 12 GW'tan fazla faaliyetle Windey ve Goldwind takip etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Rüzgar enerjisinde Batılı firmalar Çin ile rekabet