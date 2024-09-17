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    Anlık Bildirim

    Rüzgar enerjisinde Çin açık ara liderken Batı için durum içler acısı

    Küresel rüzgar türbini siparişleri yılın ilk yarısında önemli derecede artış gösterdi. Wood Mackenzie tarafından paylaşılan rapora göre bunun nedeni ise Çin’deki yüksek talep.
    Rüzgar enerjisinde Batılı firmalar Çin ile rekabet Tam Boyutta Gör
    Wood Mackenzie tarafından yapılan yeni bir analize göre, küresel rüzgar türbini siparişleri bu yılın ilk yarısında 91,2 GW ile yeni bir zirveye ulaştı. Siparişlerin yıldan yıla yüzde 23 artış gösterdiği belirtilirken küresel olarak yatırımların yıllık bazda yüzde 3'lük bir artışla 42 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

    Çin açık ara lider, Batı ise yetişemiyor

    Bu artışın büyük bir kısmı, büyük ölçüde Çin'in kuzey bölgesindeki talep nedeniyle 2. çeyrekte 66 GW'ı aşan sipariş alımından kaynaklandı. Rapora göre Çin, iç pazarı için aldığı 70 GW'lık siparişin yanı sıra yurtdışından da 5 GW'lık sipariş aldı. Hindistan'daki rüzgar türbini geliştiricileri de ilk yarıda büyük bir ilerleme kaydederek yıllık bazda yüzde 69'luk bir artış sağladı. Toplamda APAC (Asya-Pasifik), ilk yarıda küresel alımların %85'ini oluşturdu.

    Rüzgar enerjisinde Batılı firmalar Çin ile rekabet Tam Boyutta Gör
    Ancak, APAC bölgesindeki OEM'lerin güçlü performansının aksine Batılı rakipleri ise yoğunlaşan rekabet nedeniyle zorlanıyor. Batılılar ilk yarıda küresel sipariş alımının sadece yüzde 13'üne katkıda bulunabildi. Esasında Çin dışındaki siparişler yılın ilk yarısında yüzde 16 (-2,3 GW) azaldı. Amerika ve Avrupa'daki alımlar ise ilk yarıda toplam 10 GW'ın altında siparişle yıllık bazda yüzde 42 düştü.

    Çin, güneş enerjisinde olduğu gibi rüzgar enerjisinde de fiyatlandırma ve bulunabilirlik konusunda Batılı üreticilere şans tanımıyor. Bunlara bir de batı pazarlarındaki yumuşak talebin yanı sıra politika belirsizliği, enflasyon ve diğer maliyet baskıları eklenince Çin’in tartışmasız liderliği iyice perçinleniyor. Bu arada ilk yarıda, Envision toplam sipariş alımında lider olurken, onu 12 GW'tan fazla faaliyetle Windey ve Goldwind takip etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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