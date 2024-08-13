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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma firması Rho Motion tarafından yapılan açıklamalara göre tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları talebin düştüğü dönemde Dünya genelinde artış yaşadı. Bu artışta Çin’in rolünün oldukça büyük olduğu belirtilirken Temmuz ayında elde edilen yıllık büyüme yüzde 21 olarak gerçekleşti.

Elektriklide satışlar arttı

Elektrikli araçlara yönelik talebin geçtiğimiz yıla oranla zayıfladığı biliniyor. Ayrıca Avrupa Birliği, Çinli SAIC Motor’a yüzde 38, BYD’ye yüzde 17 ve Geely’ye yüzde 20 oranında ek ithalat vergisi getirmişti. Blok, diğer tüm Çinli üreticiler için de ek yüzde 38’lik vergiyi uygulamaya almıştı. Bunların hem Çin’in hem de elektrikli araçların yaygınlaşmasını etkilediği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Verilere göre göre ise Temmuz ayında tamamen elektrikli veya plug-in hibrit araçların dünya çapında toplam satışları 1,35 milyona ulaştı. Bu rakamın 0,88 milyonu veya yüzde 65’i Çin'de gerçekleşti ve yıllık bazda yüzde 31 artış gösterdi. Ek olarak Çin’deki plug-in hibrit satışlarının 2024 yılının ilk yedi ayında önceki yıla kıyasla yüzde 70 artış gösterdiğinin de altı çiziliyor.

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Çin'in ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, aynı dönemde tamamen elektrikli veya plug-in hibrit araçlarının satışlarında sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 44 artış bildirdi. Öte yandan Avrupa pazarında ise satışlar Temmuz ayında yüzde 7,8 oranında düştü. Temmuz ayına kadar olan yedi aylık dönemde, AB'nin en büyük elektrikli araç pazarı olan Almanya'da satışlar yüzde 12 oranında düştü. ABD ve Kanada tarafında ise veriler olumlu, satışlar Temmuz’da yüzde 7,1 artış yakaladı.

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Elektrikli araç satışları ciddi oranda artış gösterdi