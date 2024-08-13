Elektrikli araç satışları ciddi oranda artış gösterdi

Elektriklide satışlar arttı
Elektrikli araçlara yönelik talebin geçtiğimiz yıla oranla zayıfladığı biliniyor. Ayrıca Avrupa Birliği, Çinli SAIC Motor’a yüzde 38, BYD’ye yüzde 17 ve Geely’ye yüzde 20 oranında ek ithalat vergisi getirmişti. Blok, diğer tüm Çinli üreticiler için de ek yüzde 38’lik vergiyi uygulamaya almıştı. Bunların hem Çin’in hem de elektrikli araçların yaygınlaşmasını etkilediği belirtiliyor.
Çin'in ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, aynı dönemde tamamen elektrikli veya plug-in hibrit araçlarının satışlarında sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 44 artış bildirdi. Öte yandan Avrupa pazarında ise satışlar Temmuz ayında yüzde 7,8 oranında düştü. Temmuz ayına kadar olan yedi aylık dönemde, AB'nin en büyük elektrikli araç pazarı olan Almanya'da satışlar yüzde 12 oranında düştü. ABD ve Kanada tarafında ise veriler olumlu, satışlar Temmuz’da yüzde 7,1 artış yakaladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.