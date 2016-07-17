Rusya, uzay bombardıman aracı mı geliştiriyor?

Devlet haber ajansı RIA Novosti’nin iddialarına göre geliştirilme aşamasında olan uzay aracının motoru halihazırda test edilmiş durumda ve bu sene Eylül ayında Uluslararası Askeri Teknoloji Forumu’nda tanıtılacak. Haber, Yarbay Solodovnikov’u kaynak olarak gösteriyor. Yarbaya göre geliştirilecek olan araç normal bir bombardıman uçağı gibi kalkış yapacak ve havada seyir edecek. Ancak gerektiğinde uzaya çıkıp dünyadaki bir hedefi nükleer silahlarla bir ya da iki saat içerisinde vurabilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, uzay bombardıman aracının geliştirildiği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada varsayımsal uzay aracının devlet medyası tarafından yanlış yorumlandığı ifade edildi. Yalanlama doğru olsa dahi geliştirilen motorun kamuya tanıtılma tarihi merak uyandıran bir gelişme. Bu durumda üç ihtimal bulunuyor: Motor gerçek ancak geliştirilecek olan uzay aracı tamamen varsayımsal. İkinci bir ihtimal ise motor ve uzay aracının geliştirildiği gerçek olması. Son ihtimal ise ikisinin de gerçek olmadığı. Bu iddiaların kesinliği Eylül ayında ortaya çıkacak.

Durum ne olursa olsun, aracın tasarımıyla ilgili elimizde herhangi bir bilgi bulunmamakta. Solodovnikov’a göre araç 20-25 ton ağırlığında olacak. Karşılaştırmak gerekirse bir F/A-18E Super Hornet ile yaklaşık aynı ağırlıkta olacağını söyleyebiliriz. Ancak böylesine hafif bir aracın en az bir nükleer silah taşıyacağı, normal bir uçak gibi uçacağı, kendi kendine uzaya çıkabileceği ve tekrar dönebileceği düşünüldüğünde, iddialar önem kazanıyor.

Araca güç verecek olan motor da gizemini koruyor zira hem uzayda hem de atmosferde seyredecek bir uçağın kullanacağı motorun her iki koşulda da etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Rus uzay aracının iki motordan oluşan bir kombinasyona sahip olacağı düşünülebilir ancak iki motor ve iki yakıt türünün ihtiva edildiği bir uzay aracının rapor edilen 25 ton ağırlığı çok rahat geçeceğini de söyleyebiliriz. Ayrıca raporlarda aracın tek motorlu olacağı belirtiliyor.

Nükleer bombardıman kapasitesine sahip bir “uzay uçağının” korkutucu duyulduğu bir gerçek ancak böyle bir aracın uçtuğunu görene kadar çeşitli senaryolarla kafaları meşgul etmek de son derece anlamsız. Rusya’nın son dönemlerde yüksek profilli askeri projeler duyurduğu ve bunların üzerinde çalıştığını da ayrıca belirtmek gerekli.

http://www.popularmechanics.com/military/research/a21840/russia-nuclear-space-bomber/