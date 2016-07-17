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Rusya, uzay bombardıman aracı mı geliştiriyor?

Rus devlet medyasına göre ülkenin Savunma Bakanlığı nükleer bomba taşıyacak bir uzay bombardıman aracı geliştiriyor. Prototip aracın 2020 yılında denenmeye başlayacağı ifade ediliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Devlet haber ajansı RIA Novosti’nin iddialarına göre geliştirilme aşamasında olan uzay aracının motoru halihazırda test edilmiş durumda ve bu sene Eylül ayında Uluslararası Askeri Teknoloji Forumu’nda tanıtılacak. Haber, Yarbay Solodovnikov’u kaynak olarak gösteriyor. Yarbaya göre geliştirilecek olan araç normal bir bombardıman uçağı gibi kalkış yapacak ve havada seyir edecek. Ancak gerektiğinde uzaya çıkıp dünyadaki bir hedefi nükleer silahlarla bir ya da iki saat içerisinde vurabilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, uzay bombardıman aracının geliştirildiği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada varsayımsal uzay aracının devlet medyası tarafından yanlış yorumlandığı ifade edildi. Yalanlama doğru olsa dahi geliştirilen motorun kamuya tanıtılma tarihi merak uyandıran bir gelişme. Bu durumda üç ihtimal bulunuyor: Motor gerçek ancak geliştirilecek olan uzay aracı tamamen varsayımsal. İkinci bir ihtimal ise motor ve uzay aracının geliştirildiği gerçek olması. Son ihtimal ise ikisinin de gerçek olmadığı. Bu iddiaların kesinliği Eylül ayında ortaya çıkacak.
Durum ne olursa olsun, aracın tasarımıyla ilgili elimizde herhangi bir bilgi bulunmamakta. Solodovnikov’a göre araç 20-25 ton ağırlığında olacak. Karşılaştırmak gerekirse bir F/A-18E Super Hornet ile yaklaşık aynı ağırlıkta olacağını söyleyebiliriz. Ancak böylesine hafif bir aracın en az bir nükleer silah taşıyacağı, normal bir uçak gibi uçacağı, kendi kendine uzaya çıkabileceği ve tekrar dönebileceği düşünüldüğünde, iddialar önem kazanıyor.
Araca güç verecek olan motor da gizemini koruyor zira hem uzayda hem de atmosferde seyredecek bir uçağın kullanacağı motorun her iki koşulda da etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Rus uzay aracının iki motordan oluşan bir kombinasyona sahip olacağı düşünülebilir ancak iki motor ve iki yakıt türünün ihtiva edildiği bir uzay aracının rapor edilen 25 ton ağırlığı çok rahat geçeceğini de söyleyebiliriz. Ayrıca raporlarda aracın tek motorlu olacağı belirtiliyor.
Nükleer bombardıman kapasitesine sahip bir “uzay uçağının” korkutucu duyulduğu bir gerçek ancak böyle bir aracın uçtuğunu görene kadar çeşitli senaryolarla kafaları meşgul etmek de son derece anlamsız. Rusya’nın son dönemlerde yüksek profilli askeri projeler duyurduğu ve bunların üzerinde çalıştığını da ayrıca belirtmek gerekli.

http://www.popularmechanics.com/military/research/a21840/russia-nuclear-space-bomber/ Yorum Yaz
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FakeGörünümlüAdmin 3 yıl en beğenilen
Millet nelerle biz nelerle uğraşıyoruz..Bilim yuvaları olan İmam Hatiplerde yapabilse böyle şeyler de görsek..Bu zamanlarda gerçekten bilim yapan insanlara değer verilmiyor.
Millet nelerle biz nelerle uğraşıyoruz..Bilim yuvaları olan İmam Hatiplerde yapabilse böyle şeyler de görsek..Bu zamanlarda gerçekten bilim yapan insanlara değ...
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3 Yanıt Yanıtla +63
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uranuslu61 3 yıl FakeGörünümlüAdmin
FakeGörünümlüAdmin
Millet nelerle biz nelerle uğraşıyoruz..Bilim yuvaları olan İmam Hatiplerde yapabilse böyle şeyler de görsek..Bu zamanlarda gerçekten bilim yapan insanlara değer verilmiyor.

Sen imamhatipli degilsin galiba sen niye yapmiyorsun boyle seyler?
FakeGörünümlüAdminMillet nelerle biz nelerle uğraşıyoruz..Bilim yuvaları olan İmam Hatiplerde yapabilse böyle şeyler de görsek..Bu zamanlarda...
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4 Yanıt Yanıtla +51
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alimania 3 yıl
FakeGörünümlüAdmin
Millet nelerle biz nelerle uğraşıyoruz..Bilim yuvaları olan İmam Hatiplerde yapabilse böyle şeyler de görsek..Bu zamanlarda gerçekten bilim yapan insanlara değer verilmiyor.

Fen Lisesleri, Anadolu Liseleri yapmasa da olur, çakacak tek yer imam hatipler sizin için değil mi? Bak, kendin gibi olmayan insanları kırmayı bırak! İnsanlara "insan" olarak bakmayı öğren!
FakeGörünümlüAdminMillet nelerle biz nelerle uğraşıyoruz..Bilim yuvaları olan İmam Hatiplerde yapabilse böyle şeyler de görsek..Bu zamanlarda g...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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fthyrr1976fy 3 yıl
adamlar uğraşıyor çalışıyor

.çalışmak gerek

bi bölgede veya bir alanda deprem yapma cihazı bile var adamlarda
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Dark horse 3 yıl
Burda siyasete girerek cumhurbaşkanına ve dine girerek imam hatipler yapısında görelim diyenler buyursun yapsın son teknolojik cihazlar makinalar bilimsel buluşlar . O koca kıçının üzerine oturup burda klavye delikanlilığı yapmasın ! ! !
1 Yanıt Yanıtla +1
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yahobea 3 yıl Dark horse
Dark horse

Burda siyasete girerek cumhurbaşkanına ve dine girerek imam hatipler yapısında görelim diyenler buyursun yapsın son teknolojik cihazlar makinalar bilimsel buluşlar . O koca kıçının üzerine oturup burda klavye delikanlilığı yapmasın ! ! !

Kardeş ağzına sağlık. Bunu biz anlatamıyoruz. Bunlar istiyor ki birileri yapsın kendileri de kullansın. Ama o birileri kim olacak? Gençliğin kafasını böyle yormak yerine kendilerini geliştirmeye motive etmek yerine zihinlerini daha beter bulandırıyorlar. Bazıları gerçekten samimi oluyor ama yöntem yanlış. Gençler bu sefer bunlara inanıyor hop deyince aya çıkılacağını zannediyor çıkamayınca da hüsran. Yavaş yavaş olacak gençler eğitim sistemini değiştirsin onların çocukları da aya çıksın. O çocuklarda bu sefer diyecek ki Amerika ışınlanmayı buldu biz aya çıkıyoruz.
Bizim kafamız metafizik kafası. Maddesel şeylere pek basmıyor zorlamamak gerek bence. Bu aptallık geri kafalılık değil ama onlar öyle yaftalıyor. Ama bakıyorsun kendileri de ne bir bilim insanı ne başka bir şey. Batı yapmış sende kullanıyorsun işte kasmaya gerek var mı. Git Çin'e istediğini yaptır veya teknolojiyi al kendin geliştir. Buluşta buluş sanki ölümsüz olacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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atilasat 3 yıl
Nükleer bombardıman kapasitesine sahip bir “uzay uçağının” korkutucu duyulduğu bir gerçek ancak böyle bir aracın uçtuğunu görene kadar çeşitli senaryolarla kafaları meşgul etmek de son derece anlamsız. iyi de haberi yazan sizsiniz. Rusya’nın son dönemlerde yüksek profilli askeri projeler duyurduğu ve bunların üzerinde çalıştığını da ayrıca belirtmek gerekli. /Madem kafaları bu anlanmsız seneryolarla meşgul etmek anlamsız niye bu haberi yazarsın be hey editör.
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yahobea 3 yıl
bilim mi. buna bilim gözüyle bakanlarda varmış. anti madde bombasını yapsalarda keşke toptan hepimiz kurtulsak. şu dünyada insandan daha gereksiz bir canlı yoktur.
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asau 3 yıl
Ordu dediğin böyle olur. Milletin ordusu Uzay savaşı için plan yaparken bizim ordumuz 70 yıldır darbe planı yapmakla meşgul.! İşte 1. dünya ilkesi ile 3. dünya ülkesi arasındaki fark. En komik olan şey ise bize 70 yıldır Türkiyede en eğitimli, en bilgili kesimin subaylar olduğu palavrası anlatıldı!
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joyberk 3 yıl
nükleercilerin boyu posu devrilsin
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Nehalem 3 yıl
Sayın editörler yazılan yorumlara el atar mısınız veya siler misiniz. Burası Teknoloji haberlerini okuduğumuz yer. Milletin siyasi düşünceleri bizi ilgilendirmez. Birileri bir şeyler yapıyor halk birbirine giriyor. Kimsede birbirine saygı kalmamış sağa sola laf atıp duruyor.
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alimania 3 yıl
FakeGörünümlüAdmin
alimania
FakeGörünümlüAdminMillet nelerle biz nelerle uğraşıyoruz..Bilim yuvaları olan İmam Hatiplerde yapabilse böyle şeyler de görsek..Bu zamanlarda gerçekten bilim yapan insanlara değer verilmiyor.
Fen Lisesleri, Anadolu Liseleri yapmasa da olur, çakacak tek yer imam hatipler sizin için değil mi? Bak, kendin gibi olmayan insanları kırmayı bırak! İnsanlara insan olarak bakmayı öğren!
Onların yapmadığını nerden çıkardın?ASELSANda çalışıp öldürülen mühendisler fen lisesi,bunlara göz yuman baştakilerde imam hatip mezunu

Haberdeki konuyla ne alakasi var bu yalanlarinin! İsim ver bana hangi fen liseli, haberdeki uzaydan bombardiman ucagini yapmis! Konuyu sapitma, daha fazla batma! Bu anlattigin yalanlarina sen ve senin gibi, masum insanlari fisleyen, birilerinin yaptigi isi baska masum insanlara atfedenler yapar. Teknoloji sitesine gelip kininizi dokuyorsunuz, yetmedi mi haber siteleriniz! Sunu bil! Kendini ilerici goren ama aslinda tam tersi olan sen ve senin gibiler, moral bozmaktan baska zarar veremezsiniz. Kendi gibi dusunmeyenleri daha dune kadar universitelere, devlet kurumlarina almayan tipler, ozgurlugunu yeni eline alabilmis insanlarla alay ediyor. Bundan sonra kendin gibi olmayanlari HERYERDE gormeye hazir ol. Yalanlarina kendin gibileri inanir. Bunu aklina sok
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alimania 3 yıl
Haberdeki konuyla ne alakasi var bu yalanlarinin! İsim ver bana hangi fen liseli, haberdeki uzaydan bombardiman ucagini yapmis! Konuyu sapitma, daha fazla batma! Bu anlattigin yalanlarina sen ve senin gibi, masum insanlari fisleyen, birilerinin yaptigi isi baska masum insanlara atfedenler yapar. Teknoloji sitesine gelip kininizi dokuyorsunuz, yetmedi mi haber siteleriniz! Sunu bil! Kendini ilerici goren ama aslinda tam tersi olan sen ve senin gibiler, moral bozmaktan baska zarar veremezsiniz. Kendi gibi dusunmeyenleri daha dune kadar universitelere, devlet kurumlarina almayan tipler, ozgurlugunu yeni eline alabilmis insanlarla alay ediyor. Bundan sonra kendin gibi olmayanlari HERYERDE gormeye hazir ol. Yalanlarina kendin gibileri inanir. Bunu aklina sok
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Dahi Olalım 3 yıl
Boşuna demedim ilim en hakiki mürşiddir

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rusya, bombardıman uçağı ve
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