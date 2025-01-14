Elektrikli araç satışları yüzde 25 artarak 2024’te rekor kırdı

- Elektrikli araç satışları rekor kırdı
- Avrupa’daki en büyük pazar artık İngiltere
- Yeni yıl, yeni zorluklar
- Yorumlar
Elektrikli araç satışları rekor kırdı
Rho Motion tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre 3,5 milyon adet artarak toplamda 17,1 milyon araca ulaştı. Bu büyüme, 2023’teki 3,2 milyonluk artıştan daha yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.
ABD ve Kanada’da elektrikli araç satışları Aralık ayında yüzde 8,8 artışla 190 bin adede ulaşırken, Avrupa’da aynı dönemde satışlar yüzde 0,7 artışla 310 bin olarak kaydedildi. Bu bölgedeki toplam yıllık satış ise yüzde 9 artarak 1.8 milyon oldu.
Avrupa’daki en büyük pazar artık İngiltere
Avrupa’da ise İngiltere, Almanya’yı geride bırakarak kıtanın en büyük elektrikli araç pazarı konumuna yükseldi. Raporda Almanya’da teşviklerin kaldırılmasının kıta genelinde pazarı olumsuz etkilediğine de dikkat çekildi.
2024 yılı boyunca, politikacılar, medya ve endüstri çevrelerinde sıkça dile getirilen bir iddia vardı: Elektrikli araç satışlarının yavaşladığı ya da düşüşe geçtiği. Ancak bu iddialar, verilerle çürütülmüş durumda. Dünya genelindeki elektrikli araç satışları neredeyse tüm bölgelerde rekor seviyelere ulaştı. Avrupa’da genel satışlar yüzde 3 düşse de, bu durum yalnızca Almanya’nın teşvikleri sonlandırması ve bunun yarattığı talep kayması nedeniyle yaşandı. Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinde elektrikli araç satışları ise artış gösterdi.
Yeni yıl, yeni zorluklar
Sektör uzmanları, 2025 yılının elektrikli araç piyasası için önemli bir test olmasını bekliyor. Çin pazarında büyümenin yavaşlama ihtimali, Avrupa’da yürürlüğe giren yeni emisyon hedefleri ve ABD’de olası politika değişiklikleri satışlarda baskı oluşturabilir. Bu risklere rağmen endüstri, elektrikli araç ve batarya tedarik zinciri için yatırımlarını sürdürüyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/global-electric-vehicle-sales-up-25-record-2024-2025-01-14/ https://rhomotion.com/news/over-17-million-evs-sold-in-2024-record-year/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil