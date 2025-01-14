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    Elektrikli araç satışları yüzde 25 artarak 2024’te rekor kırdı

    Rho Motion’ın yeni raporuna göre 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,5 milyon daha fazla elektrikli araç satıldı. Satışlar yüzde 25 artarken elektrikli araç sayısı 17 milyona ulaştı.
    Elektrikli araç satışları yüzde 25 artarak 2024’te rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    2024 yılı, elektrikli araç piyasası için oldukça güçlü bir yıl oldu. Küresel çapta tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların satışları geçen yıla kıyasla yüzde 25,6 artarak 17 milyon adedi aştı. Bu başarıda, özellikle Çin’in büyümesi ve Avrupa pazarındaki dengeleyici unsurların etkili olduğu belirtiliyor.

    Elektrikli araç satışları rekor kırdı

    Rho Motion tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre 3,5 milyon adet artarak toplamda 17,1 milyon araca ulaştı. Bu büyüme, 2023’teki 3,2 milyonluk artıştan daha yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

    Elektrikli araç satışları yüzde 25 artarak 2024’te rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre 2024 yılı boyunca Çin’de toplam 11 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti ve bu sayı Aralık ayında yüzde 36,5 artışla 1,3 milyona ulaştı. Çin, toplam satışların yüzde 40’ını oluşturdu. Avrupa bölgesindeki satışlar ise yüzde 3 düşerek 3 milyona geriledi. Dünyanın geri kalanında satışlar yüzde 27 artarak 1.3 milyona erişti.

    ABD ve Kanada’da elektrikli araç satışları Aralık ayında yüzde 8,8 artışla 190 bin adede ulaşırken, Avrupa’da aynı dönemde satışlar yüzde 0,7 artışla 310 bin olarak kaydedildi. Bu bölgedeki toplam yıllık satış ise yüzde 9 artarak 1.8 milyon oldu.

    Avrupa’daki en büyük pazar artık İngiltere

    Avrupa’da ise İngiltere, Almanya’yı geride bırakarak kıtanın en büyük elektrikli araç pazarı konumuna yükseldi. Raporda Almanya’da teşviklerin kaldırılmasının kıta genelinde pazarı olumsuz etkilediğine de dikkat çekildi.

    2024 yılı boyunca, politikacılar, medya ve endüstri çevrelerinde sıkça dile getirilen bir iddia vardı: Elektrikli araç satışlarının yavaşladığı ya da düşüşe geçtiği. Ancak bu iddialar, verilerle çürütülmüş durumda. Dünya genelindeki elektrikli araç satışları neredeyse tüm bölgelerde rekor seviyelere ulaştı. Avrupa’da genel satışlar yüzde 3 düşse de, bu durum yalnızca Almanya’nın teşvikleri sonlandırması ve bunun yarattığı talep kayması nedeniyle yaşandı. Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinde elektrikli araç satışları ise artış gösterdi.

    Yeni yıl, yeni zorluklar

    Sektör uzmanları, 2025 yılının elektrikli araç piyasası için önemli bir test olmasını bekliyor. Çin pazarında büyümenin yavaşlama ihtimali, Avrupa’da yürürlüğe giren yeni emisyon hedefleri ve ABD’de olası politika değişiklikleri satışlarda baskı oluşturabilir. Bu risklere rağmen endüstri, elektrikli araç ve batarya tedarik zinciri için yatırımlarını sürdürüyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/global-electric-vehicle-sales-up-25-record-2024-2025-01-14/ https://rhomotion.com/news/over-17-million-evs-sold-in-2024-record-year/
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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 16 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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