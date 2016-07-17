Kaliforniya güneş enerjisi üretiminde tekrar rekor kırdı!

Salı günü kırılan rekorda 8030 megawatt’lık (MW) enerji üretimi sağlandı. Rekor, 2014’te ulaşılan en yüksek değerin iki katı; geçen yıl kırılan rekorun ise 2000 MW üzerinde olma özelliğini taşıyor.

Rekorun kırılması aslında beklenen bir şeydi, zira şebekeye halihazırda yeni eklemeler yapılmıştı. Yaz aylarının da güneş enerjisi üretimi için en ideal zamanlar olduğu düşünüldüğünde, yeni bir rekorun gelecek haftalarda geleceğini beklemek yanlış olmayacaktır. 2017’de ise şebekeye katılan yeni güneş enerjisi sistemleriyle üretim daha da fazla artacaktır.

Daha önceden de belirttiğimiz üzere rekor düzeydeki enerji üretimi 8030 MW olarak 12 Temmuz tarihinde, öğlen saat 13:06’da kaydedildi. Üretilen enerji Kaliforniya’daki 2 milyon haneye elektrik sağlayacak düzeydeydi ancak şunu da belirtmek lazım, Kaliforniya’da halihazırda birçok ev kendi elektrik enerjisini çatı güneş sistemleriyle üretmekte. Dolayısıyla CAISO’nun ürettiği elektrik bu evlerde kullanılmayacak ve bu evlerde üretilen elektrik, kırılan rekora dahil değil. Bunlara ek olarak CAISO, Kaliforniya’nın elektrik şebekesinin %80’inde faaliyet göstermekte. Yani eyaletteki küçük belediyelerin kendi sistemleri bu üretimin dışında tutuluyor.

Aslında bu rakamlar böyle anlatıldığına bir şey ifade etmeyebilir. Böyle düşünüyorsanız haklısınız da. Rekorun büyüklüğünü anlayabilmek için enerji üretiminin, enerji talebini karşılama oranına bakmak çok daha doğru olacaktır. Rekorun kırıldığı zaman şebeke ölçeğinde güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları, şebekenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %29’unu karşılayabilmekteydi. Aslında rakam oldukça iyi dursa da bu yılın başlarında kırılan rekorla karşılaştırıldığında çok da yüksek sayılmaz. Çatı güneş sistemleri çıkarıldığında, birkaç ay önce CAISO’nun elektrik ihtiyacının %54-56’sının yenilenebilir enerjiden karşılandığı da olmuştu (14-15 Mayıs tarihlerinde).

Yakın bir gelecekte şebeke ölçeğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik ihtiyacının %50’sini düzenli olarak sağlayabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Rekor zamanlarda ise bu değerin %75-80 seviyesinde olacağını beklemek yine doğru olacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki aslında çatı güneş sistemleri de bu hesaplara dahil edilse rekorun büyüklüğü kaçınılmaz olarak daha da artacaktır.

Aynı gelişmelerin iklimi gayet uygun olan ülkemizde de gelecek yıllarda yaşanması temennisiyle...

http://cleantechnica.com/2016/07/16/california-breaks-solar-record-enough-electricity-2-million-homes/