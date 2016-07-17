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Kaliforniya güneş enerjisi üretiminde tekrar rekor kırdı!

Kaliforniya eyaletinin en büyük elektrik iletim şebekesi olan Kaliforniya Bağımsız Sistem Operatörü (CAISO), bu salı günü kendi elinde tuttuğu rekoru yeniden kırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Salı günü kırılan rekorda 8030 megawatt’lık (MW) enerji üretimi sağlandı. Rekor, 2014’te ulaşılan en yüksek değerin iki katı; geçen yıl kırılan rekorun ise 2000 MW üzerinde olma özelliğini taşıyor.
Rekorun kırılması aslında beklenen bir şeydi, zira şebekeye halihazırda yeni eklemeler yapılmıştı. Yaz aylarının da güneş enerjisi üretimi için en ideal zamanlar olduğu düşünüldüğünde, yeni bir rekorun gelecek haftalarda geleceğini beklemek yanlış olmayacaktır. 2017’de ise şebekeye katılan yeni güneş enerjisi sistemleriyle üretim daha da fazla artacaktır.
Daha önceden de belirttiğimiz üzere rekor düzeydeki enerji üretimi 8030 MW olarak 12 Temmuz tarihinde, öğlen saat 13:06’da kaydedildi. Üretilen enerji Kaliforniya’daki 2 milyon haneye elektrik sağlayacak düzeydeydi ancak şunu da belirtmek lazım, Kaliforniya’da halihazırda birçok ev kendi elektrik enerjisini çatı güneş sistemleriyle üretmekte. Dolayısıyla CAISO’nun ürettiği elektrik bu evlerde kullanılmayacak ve bu evlerde üretilen elektrik, kırılan rekora dahil değil. Bunlara ek olarak CAISO, Kaliforniya’nın elektrik şebekesinin %80’inde faaliyet göstermekte. Yani eyaletteki küçük belediyelerin kendi sistemleri bu üretimin dışında tutuluyor.
Aslında bu rakamlar böyle anlatıldığına bir şey ifade etmeyebilir. Böyle düşünüyorsanız haklısınız da. Rekorun büyüklüğünü anlayabilmek için enerji üretiminin, enerji talebini karşılama oranına bakmak çok daha doğru olacaktır. Rekorun kırıldığı zaman şebeke ölçeğinde güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları, şebekenin elektrik ihtiyacının yaklaşık %29’unu karşılayabilmekteydi. Aslında rakam oldukça iyi dursa da bu yılın başlarında kırılan rekorla karşılaştırıldığında çok da yüksek sayılmaz. Çatı güneş sistemleri çıkarıldığında, birkaç ay önce CAISO’nun elektrik ihtiyacının %54-56’sının yenilenebilir enerjiden karşılandığı da olmuştu (14-15 Mayıs tarihlerinde).
Yakın bir gelecekte şebeke ölçeğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik ihtiyacının %50’sini düzenli olarak sağlayabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Rekor zamanlarda ise bu değerin %75-80 seviyesinde olacağını beklemek yine doğru olacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki aslında çatı güneş sistemleri de bu hesaplara dahil edilse rekorun büyüklüğü kaçınılmaz olarak daha da artacaktır.
Aynı gelişmelerin iklimi gayet uygun olan ülkemizde de gelecek yıllarda yaşanması temennisiyle...

http://cleantechnica.com/2016/07/16/california-breaks-solar-record-enough-electricity-2-million-homes/ Yorum Yaz
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savasserter 3 yıl en beğenilen
En büyük barajımız olan Atatürk barajının kapasitesi ~2400mw mış. Sürekli olmasa da bizimkinin 3 katından biraz daha fazla kapasiteye sahip. Bizim coğrafyamızda en az abd kadar bu işleri için elverişli. Lakin abidik gubidik işlerle uğraş/tırıl/maktan kafamızı kaldırıp şu ülkenin nimetlerinden yararlanamıyoruz.
En büyük barajımız olan Atatürk barajının kapasitesi ~2400mw mış. Sürekli olmasa da bizimkinin 3 katından biraz daha fazla kapasiteye sahip. Bizim coğrafyamızda...
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20likcivi 3 yıl
Kaliforniyada kişi başı gelir ne kadar Türkiyede ki vatandaşın geliri ne kadar? Orda ki vatandaş için 10 bin dolar gelirinin beste biri burda vatandaş için tamamı. Yani Güneş enerjisinden elektrik üretmek henüz ucuz değil. Ha zenginler kullansın karbondioksit salınımı düşürsün fakir halk zaten karbondioksit salmıyor.
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personalcomputer 3 yıl
Kaliforniya coğrafyası Akdeniz iklimine sahiptir. Akdeniz bölgesinde kişisel güneş sistemleri çoktur.
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fthyrr1976fy 3 yıl
bizde niye olmasın 12 ayın nerdeyse çoğu güneş alan bir ülkeyiz ki
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megrsy 3 yıl
Bizim Ülkemizinde bu tarz bir enerjiye ihtiyacı var aslında
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Dark horse 3 yıl
Türkiyede de güneş enerjisi ve rüzgar santrali kullanımı için önemli bir atılım var ama gönül ister ki kaliforniya da kırılan bu rekoru canım ülkem kırsın . inşallah bunu da yaparız

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fatihcanery 3 yıl
hadi inş
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caneycaney 3 yıl
enerjiyi bize doğa veriyor kullanmak lazım
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savasserter 3 yıl en beğenilen
En büyük barajımız olan Atatürk barajının kapasitesi ~2400mw mış. Sürekli olmasa da bizimkinin 3 katından biraz daha fazla kapasiteye sahip. Bizim coğrafyamızda en az abd kadar bu işleri için elverişli. Lakin abidik gubidik işlerle uğraş/tırıl/maktan kafamızı kaldırıp şu ülkenin nimetlerinden yararlanamıyoruz.
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