Atari ve Zynga, Super Bunny Breakout oyununu iOS için yayınladı





Bir dönemin efsanesi Atari konsolu için yayınlanmış Breakout yapımı, Zynga işbirliği ile iOS platformuna geri döndü.





Atari ve Zynga işbirliği ile geliştirilen yapım Super Bunny Breakout olarak yeniden adlandırıldı. Oyunda tavşan Rodney ile farklı yapıları ve kafesleri kırarak şirin böcekleri şeytani hayvan testinden - E.A.T. kurtarmaya çalışıyoruz. Gerçek fizik kurallarının uygulandığı oyunda 40'tan fazla seviye bulunuyor.





İlerledikçe farklı güçlere sahip 5 güçlü karakteri açabiliyorsunuz. Böcekleri kurtardıkça para biriktiriyor ve bu paralarla güçlendirmeler, yiyecek ve kozmetik eşyalar satın alabiliyorsunuz.





Super Bunny Breakout, 0.99$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.





https://itunes.apple.com/app/id560555614



