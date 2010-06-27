Atom tabanlı sistemler için Android 2.2'nin x86 versiyonu geliyor

Mobil cihazlar için hazırlanan Google Android işletim sisteminin Froyo kod adını taşıyan 2.2 sürümü, sahip olduğu performans güncellemeleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Akıllı telefonlar için platform hazırlığında olan dünya yariletken devi Intel, yaptığı yeni bir açıklama ile Android 2.2'nin Atom tabanlı sistemlerde çalışabilecek x86 versiyonunun yolda olduğunu açıkladı. Intel'den Renee James'in açıklamalarına göre, Android 2.2'nin x86 sürümü, içinde bulunduğumuz yaz döneminde geliştiricilere sunulmuş olacak.

"Beklentimiz, doğal x86 destekli Android 2.2'nin bu yaz döneminde geliştiricilere sunulması" diyen James, yarıiletken devi Intel'in, her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşan Android işletim sistemine yönelik planlarını da gözler önüne serdi. Nokia ile birlikte geliştirdikleri MeeGo platformu ile akıllı telefonlara ve netbook segmentindeki ultra-taşınabilir sistemlere yönelik geliştirme çalışmalarına devam eden Intel, sahip olduğu Linux deneyimi sayesinde Android platformu için sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor.

Android platformuna ek olarak yine bir Google çalışması olan Chrome OS işletim sistemine de yakın olan Intel, Chrome OS tabanlı Atom netbook'lar için de üreticilerle yakın iş birliği içerisinde. Bulut bilgi-işlem tabanlı yeni işletim sisteminin Windows 7'nin hafifletilmiş sürümlerine rakip olması beklenirken, sadece SSD desteği gibi detaylar Intel için ayrı önem taşıyor zira Chrome OS tabanlı netbook'ların, işletim sisteminin düşük sistem gereksinimlerinden ötürü yüksek verimlilik ve daha gelişmiş kullanım deneyimi sunması bekleniyor.