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Atom tabanlı sistemler için Android 2.2'nin x86 versiyonu geliyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil cihazlar için hazırlanan Google Android işletim sisteminin Froyo kod adını taşıyan 2.2 sürümü, sahip olduğu performans güncellemeleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Akıllı telefonlar için platform hazırlığında olan dünya yariletken devi Intel, yaptığı yeni bir açıklama ile Android 2.2'nin Atom tabanlı sistemlerde çalışabilecek x86 versiyonunun yolda olduğunu açıkladı. Intel'den Renee James'in açıklamalarına göre, Android 2.2'nin x86 sürümü, içinde bulunduğumuz yaz döneminde geliştiricilere sunulmuş olacak.

"Beklentimiz, doğal x86 destekli Android 2.2'nin bu yaz döneminde geliştiricilere sunulması" diyen James, yarıiletken devi Intel'in, her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşan Android işletim sistemine yönelik planlarını da gözler önüne serdi. Nokia ile birlikte geliştirdikleri MeeGo platformu ile akıllı telefonlara ve netbook segmentindeki ultra-taşınabilir sistemlere yönelik geliştirme çalışmalarına devam eden Intel, sahip olduğu Linux deneyimi sayesinde Android platformu için sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor.

Android platformuna ek olarak yine bir Google çalışması olan Chrome OS işletim sistemine de yakın olan Intel, Chrome OS tabanlı Atom netbook'lar için de üreticilerle yakın iş birliği içerisinde. Bulut bilgi-işlem tabanlı yeni işletim sisteminin Windows 7'nin hafifletilmiş sürümlerine rakip olması beklenirken, sadece SSD desteği gibi detaylar Intel için ayrı önem taşıyor zira Chrome OS tabanlı netbook'ların, işletim sisteminin düşük sistem gereksinimlerinden ötürü yüksek verimlilik ve daha gelişmiş kullanım deneyimi sunması bekleniyor.


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marvinous 8 yıl
E zaten kaynak koddan derlenip x86 makinalara kurulabiliyor, zor iş değil.
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Batuist 8 yıl
androidin yaygınlaşması adına çok iyi bir haber bu.. yalnız haberde anlamadığım nokta windows 7'nin hangi hafifletilmiş sürümü????
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vidoko 8 yıl
işletim sistemi linux olması hızlı olması şaşırtıcı :)
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Beholder 8 yıl
Android'i ben Linux'tan çok farklı bir yerde görüyorum. Chrome OS için tutmaz diye düşünmüştüm, pek tuttuğu da söylenemez çıkışından bu yana.

Linux ise dar kalıplar ve at gözlüğü ile ilerliyor. Yıllardır bekliyoruz ama ben Linux'tan ve daha da önemlisi Linux community'nin sabit fikirliliği yüzünden Linux'tan bu saatten sonra cacık olmayacağını düşünüyorum. Android taze kan olabilir.

Bekliyoruz bakalım neler olacak.
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sahafiec 8 yıl
...
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DH Misafiri 8 yıl
beni en cok etkileyen 5 saniyede sistem acılıyor windows 1dakka 2 dakkada sistem acamazken bu adamlar calışıp teknolojiyi ilerletiyor windowssa cilalayıp aynı ürünü piyasaya sürüyor android olsun chrome olsun sıkı geliyor galiba ticari işletme kullanıcısı olarak windows xp de calışan muhasebe pos ve benzeri kullandıgım programları sorunsuz calıştırırsa 1 gün bile düşünmem gecerim linux türevi bu işletim sistemlerine
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santanio 8 yıl
flash desteği yatırımının meyvesi :) çok zeki adamlar bunlar biz 1-2 adım ötesini tahmin ederken adamlar 3-5 adım ötesinin yatırımını yapmış oluyor. kutluyorum...
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santanio 8 yıl
ayrıca bir söylenti daha geziyor. emulator ile windows yazılımlarını yani meşhur *.exe lerin çalıştırılabilmesi için çalışma yapıyorlardı. microsoft hernekadar kabul etmesede google tarafından "programcılar yazmış açık kaynak kodluyuz kardeşim" diyip işin içinden çıkabilirler yada parasını bastırıp lisansı alırlarsa tadından yenmez .yazıyorum buraya "gün gelicek herkes android kullanıcak"...
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