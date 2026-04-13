Intel hisselerinde rekor sıçrama: Kara bulutlar dağılıyor mu?

Son iki haftada gelen olumlu gelişmeler, uzun süredir rekabet gücünü kaybettiği yönünde eleştirilen Intel için yatırımcı güvenini yeniden canlandırdı. Şirketin hisseleri aynı zamanda Ocak 2020’den bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Intel’in piyasa değeri ise son gelişmelerle birlikte 313 milyar dolara yükseldi. Bu, dot-com döneminden bu yana en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.
İyi haberler can verdi
Tüm bu gelişmeler neticesinde şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 69 değer kazanmış durumda. Söz konusu artışta Nvidia, SoftBank ve ABD hükümetinden gelen yatırımların etkisi de büyük oldu. ABD hükümetinin Intel’deki payının bugünkü değeri yaklaşık 27 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.
Şüpheler tamamen ortadan kalkmış değil
Analistler, Intel’in özellikle stratejik bir üretim gücü olarak yeniden konumlanmasının piyasada giderek daha fazla kabul gördüğünü belirtiyor.
Her ne kadar son yükseliş dikkat çekici olsa da Wall Street cephesinde temkinli yaklaşım sürüyor. Intel hisseleri halen 2020 zirvesine göre yaklaşık yüzde 8,9 aşağıda bulunuyor.
Bloomberg verilerine göre Intel'i takip eden 52 analistin yalnızca 10'u "al" tavsiyesi verirken, 6 analist "sat" yönünde görüş bildiriyor. Uzun vadeye bakıldığında ise analistler daha iyimser bir tablo çiziyor. Intel'in 2026 yılında hisse başına yaklaşık 0,17 dolar zarar açıklaması beklenirken bu rakamın 2027'de 0,33 dolar kâra, 2029'da ise 2,13 dolar kâra dönüşeceği öngörülüyor.