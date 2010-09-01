Autocad for Mac'in dönüşü Ekim ayında. Ayrıca iOS'li cihazlara da destek geliyor

Bilgisayar destekli tasarım denildiğinde akla gelen ilk çözümlerden Autocad'in Mac platformuna geri dönüşünün üzerindeki perde aralanmaya devam ediyor. Mayıs ayında internete düşen beta versiyonun ekran görüntülerinden sonra New York Times'ın haberinde yer alan son bilgilere göre Autocad'in 90'ların başında veda ettiği Mac platformuna dönüşü Ekim ayında gerçekleşecek ve fiyatı PC versiyonu gibi 3,995 dolar olacak.

Autodesk cephesinden gelen diğer önemli bir bilgiyse iOS'li cihazlarla ilgili. Autodesk, önümüzdeki zamanda Autocad ile Mac'lere destek vermesinin yanı sıra iOS platformuna da destek vermeye başlayacak. AppStore'dan ücretsiz olarak satışa sunulacak olan Autocad WS ile iPad, iPhone ve iPod Touch kullanıcıları desteklenen formatlardaki çizim dosyalarını görüntüleyebilecek ve üzerinde küçük değişiklikler yapabilecekler.

90'ların başında Apple'ın kişisel bilgisayar pazarındaki payının düşüşe geçmesiyle birlikte Autodesk, Autocad'in Mac versiyonunu devam ettirmeme kararı almıştı.