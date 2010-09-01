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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Autocad for Mac'in dönüşü Ekim ayında. Ayrıca iOS'li cihazlara da destek geliyor

8 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Bilgisayar destekli tasarım denildiğinde akla gelen ilk çözümlerden Autocad'in Mac platformuna geri dönüşünün üzerindeki perde aralanmaya devam ediyor. Mayıs ayında internete düşen beta versiyonun ekran görüntülerinden sonra New York Times'ın haberinde yer alan son bilgilere göre Autocad'in 90'ların başında veda ettiği Mac platformuna dönüşü Ekim ayında gerçekleşecek ve fiyatı PC versiyonu gibi 3,995 dolar olacak.

Autodesk cephesinden gelen diğer önemli bir bilgiyse iOS'li cihazlarla ilgili. Autodesk, önümüzdeki zamanda Autocad ile Mac'lere destek vermesinin yanı sıra iOS platformuna da destek vermeye başlayacak. AppStore'dan ücretsiz olarak satışa sunulacak olan Autocad WS ile iPad, iPhone ve iPod Touch kullanıcıları desteklenen formatlardaki çizim dosyalarını görüntüleyebilecek ve üzerinde küçük değişiklikler yapabilecekler.

90'ların başında Apple'ın kişisel bilgisayar pazarındaki payının düşüşe geçmesiyle birlikte Autodesk, Autocad'in Mac versiyonunu devam ettirmeme kararı almıştı.


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WE neED 8 yıl

Shady


90'ların başında Apple'ın kişisel bilgisayar pazarındaki payının düşüşe geçmesiyle birlikte Autodesk, Autocad'in Mac versiyonunu devam ettirmeme kararı almıştı.




çakallar ya
bakalım umarım fiyatlar gece ucuk olmaz
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owin 8 yıl

zenciboy


Shady


90'ların başında Apple'ın kişisel bilgisayar pazarındaki payının düşüşe geçmesiyle birlikte Autodesk, Autocad'in Mac versiyonunu devam ettirmeme kararı almıştı.




ve bu yeni uyum kullanici sayisinin artmaya baslladigi anlamkina da gelebilirmi acaba? (:
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Saahin 8 yıl
Bu autocad programını inşaat mühendisleri filanda mı kullanıyor?
Bu yüzden seviyorum apple'i
sebebi ; okul kullanicilarindan, yüksek performansta çalışanlara kadar ürün cesidi bol ve us sitesine baktigimda zaten yok yok
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cbaykal 8 yıl
uzun zamandir bekledigim bir haberdi :)
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Saahin 8 yıl
Oha fiyatı gercekten 3,995 dolar mı?
Bu ısı yapan adam verir mı Amerika için konuşursak zaten 1,500 dolar. AllK
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Batuist 8 yıl

Saahin

Oha fiyatı gercekten 3,995 dolar mı?
Bu ısı yapan adam verir mı Amerika için konuşursak zaten 1,500 dolar. AllK


o işi yapan adamlar için çerez parası....
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buckethead® 8 yıl
Bence de bu program görsel ağırlıklı değil. Inventor ya da SW falan olsa neyse ama bence bu program için quadro gibi kartlara ihtiyaç yok.
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Batuist 8 yıl
bu program sanırım sanırım profesyonel ekran kartlarına destek vermiyor.. yani o yüzden program için önemli olan işlemci gücü... yanlış da biliyor olabilirim.
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Rawrior 8 yıl
İste bu iyi haber :)
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usuph 8 yıl
Çok güzel haber.

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu yıllardır...
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UnoMomento 8 yıl
Bence de çok güzel bir haber. Sırf Autodesk Mac Os X'i desteklemiyor diye macbook pro almamıştım zamanında :D Bu gidişle uygun şartlar oluşursa alabilirim :D
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owin 8 yıl

usuph

Çok güzel haber.

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu yıllardır...


milyonlarca(:
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Error 404 8 yıl
sonunda
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