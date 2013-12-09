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Avea, 3G odaklı yeni reklam filmini yayınlamaya başladı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea, 3G odaklı yeni reklam filmini yayınlamaya başladı

Mobil internet altyapısını ön plana çıkaran yeni reklamlarında Ata Demirer'in canlandırdığı pop şarkıcısı Furtay karakterine yer veren Avea, "Hamal" adlı yeni reklam filmini yayınlamaya başladı.

"Ocakbaşı" reklamında Furtay'ı oynayan Ata Demirer'i helikopterden atıp müşterilerine mobil interneti 81 ilde artık daha hızlı kullanabileceklerini duyuran Avea, yeni reklam filmi "Hamal" ile avantajlı 2 kat hızlı mobil internetine vurgu yapıyor. Ayrıca "Sosyal Medya Paketi" hediyesini de duyuruyor.

Reklam filminde, Ata Demirer'in canlandırdığı entelektüel karakter; merdivende sırtında bir piyano taşıyan Hamal ile karşılaşıyor. Avea'nın kendisine sunduğu hızlı mobil internet hizmeti sayesinde, cep telefonuyla internetten dosyaları en hızlı şekilde indirebilmeye alışkın olan Avealı karakter; Hamal'ın performansını, Avea'nın hızlı mobil internetiyle karşılaştırıyor.

Bu karşılaştırma esnasında yanlış anlamalardan doğan komik sahneleri ile son bulan reklam filmi, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki ünlü Mısır Apartmanı'nda bir günde 70 kişilik bir ekip ile çekildi.

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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Firmaların en çok dillendirdikleri şey aslında en zayıf oldukları konu oluyor genelde.
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serhatcan007 5 yıl
Millet 2 kat hızlı lte kullanır biz daha 5 mbit 3g kullanalım .
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harunkaraca 5 yıl
reklam yapacagınıza direk dikin.
şerhirler arası yolculuklarda çekmiyor.
şehirler arasında net i unutun.
köylerden bi haber.
şehirde bile interneti rezalet.
net speed testlerinde kah 9 mb çıkıyor kah 512 kb..
peki neden kullanıyorsun ?
en ucuzu avea ve bir bölümü devletin.
yerli malı hesabı ama yiyoruz kazıgı.
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RanceyY 5 yıl
Aveada sebeke bazinda eskiye oranla gelisme mevcut. Yanliz Daha fazla musteri memnuniyeti yapmaları lazim. Misal arayini ogren bile parayla
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burak2011 5 yıl
Fiyat olarak avea ama kalite olarak turkcell ve vodafone. (Pocell kullanıyorum)
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candeniz_1991 5 yıl
İlk önce İzmir/Aliağa'da ki 3G istasyonlarınızı düzenleyin. göya 3g var ama ben 2 mpbs'ten yukarı alamıyorum. Hattı değiştirmeyi düşünüyorum. İzmir'de berbatsınız.
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CertificatedStaff 5 yıl
Aveadan memnunum 3g side gayet iyi
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achellias 5 yıl
Ankaranın Çankaya ilçesinde oturup, Aveanın 3Gsinden (H+) memnun kalmayan bi tek ben mi varım.
Şebeke sıfırrr...
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IsO6 5 yıl
bencede Avea nın interneti gayet iyi, diğer operatörlere göre
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yafess_ 5 yıl achellias
bulundugun semte gore farklılık olabilir. ankara ç.ambar da gayet tatmin edici çekim gücü internet hızı var. ailem çok memnun.
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xxxone 5 yıl
İzmir Balçova'da Ekonomi Üniversitesi bölgesinde internete kaplumbağa hızı ile bağlanıyoruz.Google bile 1 dakikada geliyor. Altyapı mükemmel ya ondan.Binlerce öğrenci bulunan bölgede yatırım yapılmadıktan sonra yemişim 81 ilde yapılan yatırımı.
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BekirTemel 5 yıl
Şu reklamlar için kişiye ödenen ücreti kullanıcılara sorunsuz bir deneyim yaşatmak adına kullansa AVEA dan çok memnun kalırdık evvela Istanbul da dahi zayıf çeker bir durumda .kalabiliyor
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AERN 5 yıl
Avea internet paketi var bir problem yok. Genelde H+ olarak kullanıyorum.
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1OOOOOO 5 yıl
3 mbit sınırsız internetin 67 lira olduğu bir ülkede 3g teknolojisinden söz etmek bile hata bence.
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agestis 5 yıl
3 operatörüde kullandım. Vodafone'un interneti aşırı yavaştı ama çekim kalitesi iyidi. 1 yıllık sözleşmeden sonra aynı tarifem 60 liraya artınca aveaya geçmek istedim. Fakat aveanın faturalısı baya bi kazıktı ve kazıklandım. Sonra faturasıza geçince daha rahat ettim 30 liraya 1 gb internetimde içinde. Çekim kötü fakat ineteneti daha iyi. Turkcell zaten en iyisi ama fiyat bakımından da en tuzlusu.
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ALBAY 5 yıl agestis
agestis
3 operatörüde kullandım. Vodafone'un interneti aşırı yavaştı ama çekim kalitesi iyidi. 1 yıllık sözleşmeden sonra aynı tarifem 60 liraya artınca aveaya geçmek istedim. Fakat aveanın faturalısı baya bi kazıktı ve kazıklandım. Sonra faturasıza geçince daha rahat ettim 30 liraya 1 gb internetimde içinde. Çekim kötü fakat ineteneti daha iyi. Turkcell zaten en iyisi ama fiyat bakımından da en tuzlusu.

Aveanın faturalısı nasıl kazık anlamadım? Süper ikili tarifedeyim.her yöne 1000 dk ve 4gb net var.maksimum gelen fatura 39 tl ?
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pastadanadam 5 yıl
Ya reklamında bi sınırı var.
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logitech_5 5 yıl
vodafonedan avea ya gecmis biri olarak aveanin 3g servisi digerine gore cok daha iyi ve hizli. fiyatlar da uygun..
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seven44 5 yıl
saçma reklam
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