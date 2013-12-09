Avea, 3G odaklı yeni reklam filmini yayınlamaya başladı

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Mobil internet altyapısını ön plana çıkaran yeni reklamlarında Ata Demirer'in canlandırdığı pop şarkıcısı Furtay karakterine yer veren Avea, "Hamal" adlı yeni reklam filmini yayınlamaya başladı.
"Ocakbaşı" reklamında Furtay'ı oynayan Ata Demirer'i helikopterden atıp müşterilerine mobil interneti 81 ilde artık daha hızlı kullanabileceklerini duyuran Avea, yeni reklam filmi "Hamal" ile avantajlı 2 kat hızlı mobil internetine vurgu yapıyor. Ayrıca "Sosyal Medya Paketi" hediyesini de duyuruyor.
Reklam filminde, Ata Demirer'in canlandırdığı entelektüel karakter; merdivende sırtında bir piyano taşıyan Hamal ile karşılaşıyor. Avea'nın kendisine sunduğu hızlı mobil internet hizmeti sayesinde, cep telefonuyla internetten dosyaları en hızlı şekilde indirebilmeye alışkın olan Avealı karakter; Hamal'ın performansını, Avea'nın hızlı mobil internetiyle karşılaştırıyor.
Bu karşılaştırma esnasında yanlış anlamalardan doğan komik sahneleri ile son bulan reklam filmi, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki ünlü Mısır Apartmanı'nda bir günde 70 kişilik bir ekip ile çekildi.
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şerhirler arası yolculuklarda çekmiyor.
şehirler arasında net i unutun.
köylerden bi haber.
şehirde bile interneti rezalet.
net speed testlerinde kah 9 mb çıkıyor kah 512 kb..
peki neden kullanıyorsun ?
en ucuzu avea ve bir bölümü devletin.
yerli malı hesabı ama yiyoruz kazıgı.
Şebeke sıfırrr...
Aveanın faturalısı nasıl kazık anlamadım? Süper ikili tarifedeyim.her yöne 1000 dk ve 4gb net var.maksimum gelen fatura 39 tl ?
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