Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea, banka ve sigorta sektörü çalışanlarına yönelik BASİCELL tarifesini duyurdu

6 yıl
2,1b
1
6
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Müşteri odaklı yaklaşımıyla abonelerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Avea, finans sektörü çalışanlarına yönelik olarak hazırladığı BASİCELL tarifelerini tanıttı.

Tarifelerden Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ve Basisenliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (BASİDAV) üyeleri ile bu üyelerin çalıştığı firmalardaki çalışanlar, Türkiye İş Bankası emeklileri, iştirak şirketlerinde çalışanlar ve yakınlarının faydalanabilecek.

BASİCELL 3 farklı tarifeden oluşuyor:

BASİCELL 15'lik Tarifesi: Her yöne 250 dk, BASİCELL tarifleri ile sınırsız konuşma ve mesajlaşma içeriyor. Aboneler ayda 5 liraya her yöne 2000 SMS ve ayda 10 liraya 1 GB internet paketini de satın alabilecekler.  

BASİCELL 20'lik Tarifesi: Her yöne 200 dk, her yöne 2000 SMS, BASİCELL tarifeleri ile sınırsız konuşma ve 200 MB internet içeriyor.

BASİCELL 30'luk Tarifesi: Her yöne 500 dk, her yöne 2000 SMS, BASİCELL tarifeleri ile sınırsız konuşma ve sınırsız internet yer alıyor.

BASİCELL'in finans sektörünü kucaklayan bir tarife olduğunu ifade eden BASİSEN ve BASİDAV Genel Başkanı METİN TİRYAKİOĞLU; "Banka ve sigorta işkolunda yer alan 11 işletmede çalışan 40 bine yakın üyemiz ve yakınlarının internet dahil olmak üzere iletişim ihtiyacının, Avea'nın bize özel tarifeleri ile daha kolay ve ekonomik bir şekilde giderileceğine inanıyorum. Avea ile ortaklaşa olarak gerçekleştirdiğimiz bu 3 tarifenin üyelerimize ve tüm banka ve sigorta çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

BASİCELL, Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerine ayrı önem veren Avea'nın, bu alanlarda ilk olma özelliği taşıyan proje ve uygulamalarından bir tanesi olacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Avea'nın bu uygulamasında başarılar diler,konuyu sigorta acenteleri üzerinde değerlendirmesini rica ederiz.Yaklaşık 15.000 acente ve çalışanları açısından önemli bir çalışma olacağı inancındayım.
Atila Esirgenç
SİGORTAMJET
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 yıl
Ne bu yahu, insanları dolandırıp batıranlar bu fiyatlara konuşturulmamalı. En büyük kazığı bunlara atacaksın! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Basicell tarifesini kullanıyorum.3 yakınımı da tarifeye dahil edebileceğim söylendi.Referans olmak için ne yapmam gerekiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtcnkrt 6 yıl
Bide şu çekim kalitesini arttırsa o zaman kimse duramaz önünde.Zaten onlarda bunu bildiği için ucuz veriyorlar paketleri.Çekim kalitesi diğer operatörler gibi olsa şu paketlerin fiyatı kim bilir ne kadar uçardı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
effect68 6 yıl umtcnkrt
umtcnkrt

Bide şu çekim kalitesini arttırsa o zaman kimse duramaz önünde.Zaten onlarda bunu bildiği için ucuz veriyorlar paketleri.Çekim kalitesi diğer operatörler gibi olsa şu paketlerin fiyatı kim bilir ne kadar uçardı.

Kesinlikle katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckinkyc 6 yıl
Avea butun cepheleri ele geciriyor,boyle giderse kimse dur diyemez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gelecek Nesil: Robotlar, askeri teknolojiler ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim