Avea, banka ve sigorta sektörü çalışanlarına yönelik BASİCELL tarifesini duyurdu

Müşteri odaklı yaklaşımıyla abonelerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Avea, finans sektörü çalışanlarına yönelik olarak hazırladığı BASİCELL tarifelerini tanıttı.





Tarifelerden Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ve Basisenliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (BASİDAV) üyeleri ile bu üyelerin çalıştığı firmalardaki çalışanlar, Türkiye İş Bankası emeklileri, iştirak şirketlerinde çalışanlar ve yakınlarının faydalanabilecek.





BASİCELL 3 farklı tarifeden oluşuyor:





BASİCELL 15'lik Tarifesi: Her yöne 250 dk, BASİCELL tarifleri ile sınırsız konuşma ve mesajlaşma içeriyor. Aboneler ayda 5 liraya her yöne 2000 SMS ve ayda 10 liraya 1 GB internet paketini de satın alabilecekler.





BASİCELL 20'lik Tarifesi: Her yöne 200 dk, her yöne 2000 SMS, BASİCELL tarifeleri ile sınırsız konuşma ve 200 MB internet içeriyor.





BASİCELL 30'luk Tarifesi: Her yöne 500 dk, her yöne 2000 SMS, BASİCELL tarifeleri ile sınırsız konuşma ve sınırsız internet yer alıyor.





BASİCELL'in finans sektörünü kucaklayan bir tarife olduğunu ifade eden BASİSEN ve BASİDAV Genel Başkanı METİN TİRYAKİOĞLU; "Banka ve sigorta işkolunda yer alan 11 işletmede çalışan 40 bine yakın üyemiz ve yakınlarının internet dahil olmak üzere iletişim ihtiyacının, Avea'nın bize özel tarifeleri ile daha kolay ve ekonomik bir şekilde giderileceğine inanıyorum. Avea ile ortaklaşa olarak gerçekleştirdiğimiz bu 3 tarifenin üyelerimize ve tüm banka ve sigorta çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.





BASİCELL, Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerine ayrı önem veren Avea'nın, bu alanlarda ilk olma özelliği taşıyan proje ve uygulamalarından bir tanesi olacak.